Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Domenica 23 Marzo 2025. In campo anche Lorenzo Musetti, Iga Swiatek e Novak Djokovic

STADIUM

🕛 Start: 12:00 PM 🇺🇸 / 17:00 🇮🇹

🇧🇪 E. Mertens (27) vs 🇵🇱 I. Swiatek (2) – WTA

🕐 Not Before 1:00 PM 🇺🇸 / 18:00 🇮🇹 – R32

🇺🇸 S. Korda (24) vs 🇬🇷 S. Tsitsipas (9)

🎾 Followed By – R32

🇦🇷 C. Ugo Carabelli (LL) vs 🇷🇸 N. Djokovic (4)

🕖 Not Before 7:00 PM 🇺🇸 / 00:00 🇮🇹 (24 marzo) – WTA

🇺🇸 A. Anisimova (17) vs 🇷🇺 M. Andreeva (11)

🕣 Not Before 8:30 PM 🇺🇸 / 01:30 🇮🇹 (24 marzo) – R32

🇦🇷 F. Cerundolo (23) vs 🇺🇸 T. Paul (12)

GRANDSTAND

🕚 Start: 11:00 AM 🇺🇸 / 16:00 🇮🇹 – R32

🇧🇬 G. Dimitrov (14) vs 🇷🇺 K. Khachanov (22)

🕜 Not Before 1:30 PM 🇺🇸 / 18:30 🇮🇹 – WTA

🇺🇸 M. Keys (5) vs 🇵🇭 A. Eala (WC)

🎾 Followed By – WTA

🇷🇺 A. Kalinskaya (32) vs 🇺🇸 J. Pegula (4)

🎾 Followed By – WTA

🇬🇧 E. Raducanu vs 🇺🇸 M. Kessler

🕖 Not Before 7:00 PM 🇺🇸 / 00:00 🇮🇹 (24 marzo) – R32

🇳🇴 C. Ruud (5) vs 🇨🇱 A. Tabilo (30)

BUTCH BUCHHOLZ

🕚 Start: 11:00 AM 🇺🇸 / 16:00 🇮🇹 – WTA

🇨🇿 K. Muchova (15) vs 🇺🇦 E. Svitolina (22)

🎾 Followed By – R32

🇮🇹 L. Musetti (15) vs 🇨🇦 F. Auger-Aliassime (18)

🎾 Followed By – R32

🇺🇸 B. Nakashima (31) vs 🇧🇪 D. Goffin

🎾 Followed By – R32

🇪🇸 J. Munar vs 🇫🇷 G. Monfils

🎾 Followed By – R16 Doubles

🇧🇪 S. Gille / 🇵🇱 J. Zielinski vs 🇦🇷 M. Gonzalez / 🇦🇷 A. Molteni (7)

COURT 1

🕚 Start: 11:00 AM 🇺🇸 / 16:00 🇮🇹 – WTA

🇩🇰 C. Tauson (20) vs 🇪🇸 P. Badosa (10)

🎾 Followed By – WTA

🇷🇺 A. Blinkova vs 🇺🇦 M. Kostyuk (23)

🎾 Followed By – R16 Doubles

🇬🇧 J. Cash / 🇬🇧 L. Glasspool (6) vs 🇪🇸 P. Martinez / 🇫🇷 G. Mpetshi Perricard

🎾 Followed By – Doubles

🇺🇸 C. Dolehide / 🇦🇺 S. Hunter vs TBD

🎾 Followed By – R16 Doubles

🇬🇧 J. Salisbury / 🇬🇧 N. Skupski or 🇦🇷 G. Andreozzi / 🇫🇷 T. Arribage

vs

🇺🇸 S. Korda / 🇦🇺 J. Thompson or 🇺🇸 A. Michelsen / 🇺🇸 B. Shelton

COURT 7

🕚 Start: 11:00 AM 🇺🇸 / 16:00 🇮🇹 – Doubles

🇸🇰 T. Mihalikova / 🇬🇧 O. Nicholls vs 🇷🇺 E. Alexandrova / 🇺🇸 P. Stearns

🎾 Followed By – R16 Doubles

🇲🇨 H. Nys / 🇫🇷 E. Roger-Vasselin (Alt) vs 🇭🇷 N. Mektic / 🇳🇿 M. Venus (5)

🎾 Followed By – Doubles

🇭🇺 T. Babos / 🇧🇷 L. Stefani vs 🇧🇪 E. Mertens / 🇨🇳 S. Zhang (7)

🎾 Followed By – Doubles

TBD vs TBD

🎾 Followed By – Doubles

TBD vs TBD