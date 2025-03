Djokovic ritrova la vittoria a Miami: “Era importante mandare un messaggio. Potrebbe essere divertente fare una sorta di competizione mista di sport con racchetta, in cui tutti possiamo provare sport diversi e vedere come ce la caviamo.” (Video)

Novak Djokovic è tornato alla vittoria nel circuito ATP dopo più di un mese e mezzo, precisamente dal famoso quarto di finale degli Australian Open contro Carlos Alcaraz. Le delusioni di Doha e Indian Wells hanno preceduto un notevole debutto al Miami Open 2025, dove ha superato agevolmente Hijikata ritrovando il sapore del successo. In conferenza stampa, questa volta con un ampio sorriso sul volto, il campione serbo ha risposto a domande sul suo livello di gioco e sulle sue ambizioni nel torneo.

“È stato un inizio di torneo perfetto. Sono passati sei anni, troppo tempo. Non vedevo l’ora di scendere in campo e fornire una prestazione migliore rispetto agli ultimi tornei. Ho avuto due settimane dall’ultima partita giocata a Indian Wells, molto tempo per lavorare sul mio tennis. Questo si è riflesso positivamente sul mio gioco oggi, soprattutto durante un set e mezzo, un tennis quasi privo di errori. Sono molto contento di come mi sono sentito in campo”, ha dichiarato Djokovic riguardo alla sua prima vittoria a Miami dopo sei anni.

Quando gli è stato chiesto se avesse sentito molta pressione dopo le sue ultime due sconfitte, Novak ha risposto: “Era importantissimo disputare una grande partita. Volevo mandare un messaggio, a me stesso e agli altri, che sono ancora in grado di giocare ad alto livello. Ho perso al primo turno in due tornei, quindi ero affamato di vittoria qui al mio debutto. Tennis quasi perfetto per un set e mezzo. A quel punto, credo che il mio avversario abbia alzato il livello, portando meritatamente il secondo set al tie-break, dove ho giocato un buon tennis. Ovviamente ci sono sempre aspetti su cui lavorare, ma l’importante è mantenere questo livello di tennis e progredire ancora man mano che avanza il torneo.”

Djokovic ha anche commentato la crescente popolarità di sport come il padel e il pickleball, che stanno modificando l’ecosistema globale degli sport con racchetta: “Credo che in futuro, almeno a livello ricreativo, i club di tennis diventeranno club di racchetta. Vedendo la crescente popolarità del pickleball in questo paese, e soprattutto del padel a livello globale… è enorme, e credo che, per esempio, il padel sia un grande sport per i giocatori ricreativi che forse non hanno mai avuto una racchetta in mano. È più facile da insegnare e da giocare rispetto al tennis, ed è divertente, è un’attività sociale.”

Il serbo ha aggiunto: “Credo che il futuro dei club sia un ibrido di tutti questi sport. A livello professionale e competitivo, non ne sono sicuro. Osservare il futuro di questi sport, anche a livello professionale, sarà interessante. Bisogna vedere se il pubblico è interessato o meno a seguire i tornei, ma il padel sta crescendo molto rapidamente. Hanno organizzato tornei sul Campo Centrale del Roland Garros, sul Philippe Chatrier. Ovviamente credo che il tennis dovrebbe rimanere il re o la regina degli sport con racchetta, è quello che attira più persone e abbiamo grandi tornei, ma è interessante. Potrebbe essere divertente fare una sorta di competizione mista di sport con racchetta, in cui tutti possiamo provare sport diversi e vedere come ce la caviamo.”

Alla domanda sui 99 titoli e sulla possibilità di conquistare il centesimo, Djokovic ha risposto senza esitazioni: “A Miami, ovviamente. Non ci sono dubbi. Mi piacerebbe celebrare il mio 100° titolo qui. Vedremo, è un torneo lungo. Questa è solo la prima vittoria. Mi dà fiducia, mi fa capire che posso giocare in questo modo, ma la strada è lunga. Spero di poter finire bene e di poter essere in condizione di lottare per il titolo, sarebbe incredibile.”

Infine, il campione ha rifiutato di fare ulteriori commenti sulla denuncia della PTPA (Professional Tennis Players Association): “Mi dispiace, ma voglio voltare pagina su questo argomento. Ho già detto quello che dovevo dire. Grazie.”





Francesco Paolo Villarico