Masters 1000 Miami: Cinà conferma l’ottimo potenziale, ma Dimitrov impone la sua esperienza (Video)

Il tempo nel tennis conta più di ogni altra cosa. Tempo d’impatto, tempo per costruire lo scambio, tempo di reazione; tempo per intuire il momento dell’attacco o costruire una difesa. Governare il tempo è l’esercizio massimo nel nostro sport, chi ci riesce e si impone e vince, comanda, diverte e si diverte. Piegare il fattore tempo è la chiave di tutto e lo si impara… col tempo, vivendo esperienze e capendo come adattare i propri colpi alla situazione e alle qualità dell’avversario. Federico Cinà al Masters 1000 di Miami gioca un discreto match di secondo turno, a viso aperto, e vive un’ottima esperienza contro Grigor Dimitrov (il finalista del 2024, battuto da un Sinner irreale) uscendo dal campo sconfitto per 6-1 6-4 ma portandosi a casa un bel bagaglio di esperienza che gli sarà utilissimo nel suo percorso di crescita. Non è affatto dispiaciuto il teenager siciliano: è entrato bene nel match con un primo game molto aggressivo, anche se perso; poi il servizio non l’ha affatto sostenuto ed è stato tutto troppo troppo facile per un giocatore esperto come Dimitrov. Meglio Cinà nel secondo set, quando il servizio è entrato in azione ed è riuscito a gestire molto meglio il tempo di gioco, riuscendo a trovare impatti più aggressivi e precisi, prendendosi bei punti anche col diritto subito dopo il servizio. Una sconfitta assolutamente preventivata, visto l’enorme gap di esperienza e potenza tra i due, ma Federico ha confermato di aver ottima attitudine e colpi molto interessanti. Proprio il fattore tempo è stato quello decisivo: quando “Pallino” è stato aggredito e quindi costretto ad accelerare le operazioni, si è vista tutta la sua giovinezza e lacune, mentre quando ha comandato lui, con più tempo per entrare nella palla e lasciar correre il braccio, le sue traiettorie sono stati assai efficaci ed interessanti. Meno bene invece nella scelta del tempo d’attacco, dove è incappato in decisioni errate. Del resto c’è un solo modo per imparare: viverle in campo, in contesti competitivi di alto livello, per capire a che punto si è e dove dover migliorare.

Sulla partita non c’è molto altro da commentare. Dimitrov oggi sta in una categoria differente, e lo si è visto soprattutto nel primo set dove ha imposto una qualità, potenza e sicurezza superiori in particolare nei colpi d’inizio gioco. Cinà ha trovato qualche discreta risposta, ma poca stabilità e continuità, e col servizio proprio non trovava il ritmo, finendo il parziale col 40% di prime palle in gioco. Meglio assai nel secondo set, quando la prima palla è salita, sia per continuità che per efficacia, e quindi anche il primo colpo di scambio è stato più efficace. Infatti grazie al tempo guadagnato col servizio, Federico ha scelto bene come tirare il primo drive dal centro. Col rovescio ha confermato di aver davvero mano e flessibilità: gli impatti sono ottimi, puliti, precisi, sembra piegare la palla alla sua volontà trovando controllo e precisione; col diritto siamo più indietro, è un colpo evidentemente meno sicuro, e qua appunto ha bisogno di più tempo per caricare e trovare l’ideale punto di impatto. In più occasioni Grigor è entrato forte col suo diritto cross e, trovando traiettorie profonde, Federico è stato come “investito” e non è riuscito a gestire la potenza del rivale. In questa fase c’è davvero molto lavoro da fare: apertura un po’ troppo ampia e un rilascio della racchetta poco rapido, tanto che l’impatto diventa instabile e pertanto insicuro. Del resto il diritto del bulgaro è davvero un colpo di livello, quindi è normalissimo che Cinà sia stato in difficoltà nella gestione.

Sempre tornando al fattore “tempo”, Cinà in più occasioni non ha colto l’attimo ideale per l’affondo, facendosi trovare in una posizione scomoda per difendere la contro mossa del rivale. Se acceleri a tutto braccio ma poi non ti fai trovare pronto a contro battere la pallata dell’avversario, che necessariamente arriverà bella rapida sfruttando la forza che hai impresso alla palla, reggere diventa complicato. Dimitrov in diverse fasi del match è stato bravo a scegliere il momento ideale per scatenare il suo diritto a tutta, cogliendo il nostro giovane di sorpresa. Un momento nel quale Cinà deve crescere il primo colpo dopo il servizio: il suo miglior momento nel match è arrivato proprio nei primi game del secondo set, quando è stato davvero rapido nel far spazio alla palla dopo una prima palla in gioco e scaricare un’accelerazione con buon controllo ma anche angolata, traiettoria che ha messo in difficoltà l’avversario. Nel tennis moderno questa fase è decisiva perché tutti o quasi rispondono piuttosto bene e prendere l’iniziativa dopo la battuta è decisivo.

Cinà torna a casa col best ranking (intorno alla posizione n.365) e soprattutto un bagaglio inestimabile di esperienza. Ha vissuto il tennis di vertice, ha capito a che punto è nella sua crescita. Ha avuto l’importantissima conferma che il suo talento e qualità sono più che sufficienti per ambire a salire in classifica e poter giocare questi tornei non come una comparsa. Lavoro nella tecnica, nella gestione del punto, progressivamente nel fisico. C’è tanto lavoro da fare, ma c’è tanta qualità per fare bene. L’attitudine in campo è favolosa, come la facilità di gioco. “Pallino” è davvero un prospetto intrigante….

Marco Mazzoni

La cronaca

Pronti via e Cinà (in risposta) regala subito un rovescio vincente che lascia immobile Dimitrov, mettendo subito in mostra il pezzo forte del suo repertorio. Con uno splendido diritto lungo linea in scambio – impatto eccellente – Federico si prende la palla break sul 30-40. Grigor la cancella anche un pizzico di fortuna, una seconda di servizio talmente angolata (forse un pizzico mal centrata) che diventa imprendibile. “Pallino” non si scompone, spinge col rovescio e sorprende il rivale, altra palla break. Ancora col servizio il bulgaro cancella pure questa. Si lotta, Cinà anticipa molto bene le palle pulite del rivale e regge alla grande, anzi punge. 14 punti per Dimitrov per portare a casa il game. Più difficile per Federico il primo turno di servizio. Il bulgaro taglia bene la palla col back e l’azzurro sbaglia cercando velocità. 0-30. Un altro errore di diritto, stavolta vero gratuito per cattiva distanza dalla palla, costa a Cinà lo 0-40. Il BREAK arriva subito: seconda palla, e la risposta di Dimitrov è profonda, tanto da provocare il quarto errore del siciliano. 2-0 per il finalista 2024 del torneo. È evidente già dopo 10 minuti quanto sia diversa la qualità e sicurezza di Cinà tra diritto e rovescio, troppi gli errori quando colpisce da destra (gli serve più tempo), mentre da sinistra governa la palla e ogni angolo con agio. Grigor lo sa e gioca sicuro con il cross di diritto, prendendosi altri quattro punti e volando 3-0. Cinà non trova la prima palla in campo (0 su 6), poi finalmente spara un Ace al centro, molto preciso. E con un’altra prima in gioco è tutta un’altra musica, ha il tempo per anticipare la palla e colpire un rovescio cross meraviglioso. Con il secondo Ace vince il game a 15, 3-1. Dimitrov prende ritmo con servizio e diritto, portandosi 4-1 (splendido nel game un diritto vincente di Federico). Qualche incertezza nel lancio di palla per “Pallino”, commette un altro doppio nel sesto game e di prime in gioco troppo poche. Sul 30 pari Dimitrov vince uno scambio di buon ritmo e conquista la chance per doppio break. Cinà avanza ma il tempo dell’attacco è sbagliato, la volée né lunga né corta e… il passante di Dimitrov troppo facile. BREAK per il bulgare, avanti 5-1 e servizio. Sul tentativo del tutto errato di palla corta si vede tutta la giovinezza di Federico, e anche la difficoltà nel capire le traiettorie al servizio di Dimitrov, salito nel rendimento della prima palla. Con un Ace vola 40-0, tre set point. Basta il primo, 6-1 in 28 minuti. Dopo l’eccellente partenza di Cinà, Dimitrov ha preso le misure, giocato più solido cercando il diritto cross e rallentando sapientemente sul rovescio per non dare ritmo all’accelerazione del siciliano. Del resto il gap di esperienza tra i due è colossale.

Cinà riparte al servizio nel secondo set. Quando Dimitrov lo “investe” con la massima velocità, il siciliano è in grande difficoltà; quando ha il tempo per spingere si vede tutta la sua qualità. Da 15-30 serve bene e con un altro Ace vince un bel game, rimontando. Dimitrov viaggia sui binari, veloce e sicuro (1-1). Quando Grigor lascia correre a tutta il diritto, le traiettorie sono pesanti e profonde, difficili per Cinà da contenere. Proprio con un gran bel cambio di ritmo il bulgaro si prende una palla break (30-40) ma sbaglia per primo nello scambio. Sorride il bulgaro dopo aver pizzicato un capello di riga con una sbracciata di rovescio lungo linea, ma… sorride meno quando Cinà annulla la seconda palla break conducendo un ottimo scambio, forse il miglior punto del match per aggressività e peso specifico del momento. Con due volée (favolosa la prima, tolta letteralmente dalla pancia) Cinà vince un altro game, 2-1. Più competitivo nel secondo set, serve meglio e subisce meno la potenza del rivale. Bel piglio del nostro teenager nel secondo set: 80% di prime in gioco, comanda lui e si prende con impeto ed esplosività ottimi punti vincenti, anche due diritti all’uscita dal servizio, da giocatore vero. 3-2. Il fatidico settimo game… Dimitrov gioca di sostanza, Cinà esagera col tocco e si ritrova sotto 0-30. Corto un diritto in scambio dell’italiano, Grigor lo legge, si avventa e tira un vincente cross che gli vale tre palle break. Bene Federico alla prima, volée vincente, 15-40. Con coraggio sceglie l’attacco al centro e la scelta sarebbe corretta, ma volée col taglio deciso gli esce in corridoio, c’è il BREAK che manda Dimitrov avanti 4-3 e servizio. E serve bene l’ex n.3 del mondo, forte del vantaggio veleggia sul 5-3. Cinà cerca di restare aggressivo, ma non sembra il tempo dell’attacco è buono. È sempre un problema di tempo per lui: se riesce a prenderselo le scelte sono buone e le esecuzioni efficaci; quando è sotto pressione e deve accelerare i tempi, commette errori figli dell’inesperienza. Normale sia così. Dimitrov in risposta sul 30 pari tira un passante cross di diritto molto efficace, con traiettoria calante che provoca l’errore sotto rete di Cinà. Match Point. Se lo gioca male in risposta il bulgaro, esecuzione scadente. Bravo “Pallino”, vince un altro game e si porta 5-4. Dimitrov serve per chiudere e lo fa bene, chiude al primo match point con un bel servizio esterno sul 40-15. Bene Grigor, ma il secondo set di Federico è stato piuttosto interessante. Ha confermato qualità, ha mostrato dove lavorare per avvicinarsi al livello di un giocatore forte ed esperto come Dimitrov.

ATP Miami Grigor Dimitrov [14] Grigor Dimitrov [14] 6 6 Federico Cina Federico Cina 1 4 Vincitore: Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 6-4 F. Cina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 F. Cina 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Cina 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 ace 1-2 → 2-2 F. Cina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Cina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 F. Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-1 → 5-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 F. Cina 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 3-0 → 3-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 F. Cina 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0