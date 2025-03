Challenger Merida: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

🇲🇽 Challenger 75 Merida – Tabellone Principale – terra

(1) Hugo Dellien vs Maxime Janvier

Qualifier vs Aidan Mayo

Renzo Olivo vs Max Wiskandt

Elmar Ejupovic vs (5) Bernard Tomic

(3) Juan Pablo Ficovich vs Qualifier

Tyler Zink vs Vladyslav Orlov

Garrett Johns vs Sebastian Gima

Kilian Feldbausch vs (8) Enzo Couacaud

(6) Dmitry Popko vs Andres Andrade

Qualifier vs Juan Carlos Prado Angelo

Patrick Maloney vs Qualifier

(WC) Rodrigo Alujas vs (4) Felipe Meligeni Alves

(7) Rodrigo Pacheco Mendez vs Govind Nanda

Qualifier vs (WC) Alex Hernandez

Qualifier vs Petr Nesterov

(WC) Miguel Tobon vs (2) Cristian Garin

🇲🇽 Challenger 75 Merida – Tabellone Qualificazione – terra

🇺🇸 Trey Hilderbrand [1] vs. Diego Bustamante [WC] 🇺🇸

Nicolas Villalon 🇲🇽 vs. Brandon Perez [12] 🇻🇪

🇺🇸 Karl Poling [2] vs. Rafael De Alba 🇲🇽

Mauricio Schtulmann Gasca [WC] 🇨🇴 vs. Ivan Marrero Curbelo [7] 🇪🇸

🇺🇸 Evan Zhu [3] vs. Guillermo Tunas [WC] 🇪🇸

Cleeve Harper 🇨🇦 vs. Joshua Sheehy [9] 🇺🇸

🇯🇵 Kosuke Ogura [4] vs. Ivan Denisov 🇷🇺

Gerardo Delgado [WC] 🇲🇽 vs. Alan Fernando Rubio Fierros [8] 🇲🇽

🇺🇸 Maxwell Mckennon [5] vs. Ray Ho [ALT] 🇹🇼

Tennyson Whiting [ALT] 🇺🇸 vs. Dan Martin [10] 🇺🇸

🇺🇸 Tristan McCormick [6] vs. Reese Stalder [ALT] 🇺🇸

Drew Van Orderlain 🇺🇸 vs. Robin Catry [11] 🇫🇷

ESTADIO LORENZO MOLINA – ore 18:00

Evan Zhu vs Guillermo Tunas

Maxwell Mckennon vs Ray Ho

Karl Poling vs Rafael De Alba

Gerardo Delgado vs Alan Fernando Rubio Fierros

CANCHA YUCATAN – ore 18:00

Cleeve Harper vs Joshua Sheehy

Tristan McCormick vs Reese Stalder

Trey Hilderbrand vs Diego Bustamante

Mauricio Schtulmann Gasca vs Ivan Marrero Curbelo

CANCHA MERIDA – ore 18:00

Drew Van Orderlain vs Robin Catry

Tennyson Whiting vs Dan Martin

Kosuke Ogura vs Ivan Denisov

Nicolas Villalon vs Brandon Perez