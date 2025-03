Djokovic stabilisce un record negativo: primo top 10 della storia a perdere contro lucky loser per due anni consecutivi nello stesso Masters 1000

Un record di cui sicuramente non andrà fiero, ma che merita di essere raccontato. Dopo essere stato sconfitto nel 2024 da Luca Nardi e nel 2025 da Botic Van de Zandschulp, Novak Djokovic è diventato il primo giocatore della top 10 nella storia a perdere contro un “lucky loser” in due edizioni consecutive dello stesso Masters 1000.

La sconfitta subita contro l’olandese Van de Zandschulp nel recente torneo di Indian Wells (6-2, 3-6, 6-1) segue quella dello scorso anno, quando il serbo fu eliminato a sorpresa dall’italiano Luca Nardi con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3. Due battute d’arresto sorprendenti che hanno creato questo curioso primato statistico.

Va ricordato che i tornei di categoria Masters 1000 sono nati nel 1990, il che rende questa statistica ancora più significativa, considerando i 35 anni di storia della competizione. Si tratta di una di quelle curiosità statistiche che difficilmente avremmo immaginato potessero riguardare il campione serbo, vincitore di 24 titoli del Grande Slam.

Un “lucky loser”, nel gergo tennistico, è un giocatore che viene ripescato nel tabellone principale dopo aver perso nell’ultimo turno delle qualificazioni, a causa del ritiro di un altro atleta. Che Djokovic, considerato uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi, sia stato sconfitto da due giocatori entrati in tabellone in questo modo, e per di più nello stesso torneo in anni consecutivi, rappresenta una statistica davvero inusuale.

Questo record negativo si aggiunge a un periodo difficile per Djokovic, che dopo il ritiro nella semifinale degli Australian Open contro Alexander Zverev e la sconfitta all’esordio a Doha contro Matteo Berrettini, ha subito il terzo ko consecutivo, un evento rarissimo nella sua straordinaria carriera, verificatosi solo una volta dal 2008.

Vedremo se questo singolare record statistico rimarrà isolato o se altri top player incapperanno in una simile sequenza di sconfitte nei prossimi anni. Di certo, è una di quelle curiosità che arricchiscono la storia del tennis, anche se dalla prospettiva meno attesa per un campione del calibro di Novak Djokovic.





Francesco Paolo Villarico