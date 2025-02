Rune e Tiafoe giocano a tennis sul mare di Acapulco: spettacolo unico per promuovere il torneo

Uno show unico ha aperto il torneo ATP di Acapulco 2025. Gli organizzatori hanno allestito un campo da tennis sull’acqua della baia messicana per un evento promozionale che ha visto protagonisti Holger Rune e Frances Tiafoe.

I due tennisti hanno regalato spettacolo in una location da sogno, scambiando colpi sul mare cristallino di Acapulco. Un’esibizione suggestiva, anche se con una particolarità: ogni colpo vincente significava una pallina persa nelle acque del Pacifico.

Un’iniziativa originale che ha permesso ai fan di vedere i loro beniamini in una veste inedita, prima dell’inizio del torneo ufficiale. Rune e Tiafoe, due dei favoriti per la vittoria finale, hanno mostrato di apprezzare l’originalità dell’evento, regalando momenti di puro spettacolo in uno scenario da cartolina.

L’ATP di Acapulco conferma così la sua tradizione di organizzare eventi promozionali spettacolari, sfruttando la bellezza naturale della località messicana per creare momenti unici di connessione tra i giocatori e il pubblico.





Marco Rossi