Berrettini non si ferma a Doha: “Orgoglioso della mia forza mentale” (Video)

Dopo la storica vittoria su Djokovic, Matteo Berrettini continua la sua corsa all’ATP 500 di Doha superando l’olandese Tallon Griekspoor in tre set (7-6 6-7 6-4). Per il romano si tratta della prima volta con due vittorie consecutive nel circuito ATP da ottobre scorso.

“Sono sceso in campo molto concentrato, anche se non sentivo la palla bene come ieri”, ha dichiarato Berrettini dopo il match. “Ho lottato duramente per tre set. Ho commesso un paio di errori nel tie-break del secondo set, ma ho continuato a combattere. Sono davvero orgoglioso della mia tenuta mentale.

Voglio vincere più partite possibile, divertirmi e godermi il momento; so che non sarà sempre la stessa cosa, ma ho lavorato duro per essere qui: ogni tanto mi dimentico di quanto ho lavorato per tornare a questi livelli. Ho vissuto momenti brutti, ma appartengo definitivamente a questo mondo“.

Una prestazione dominante al servizio per l’ex numero 6 del mondo, che ha messo a segno 23 ace e 50 vincenti totali, vincendo l’89% dei punti con la prima. La partita è rimasta in equilibrio fino al 4-4 del set decisivo, quando Berrettini ha convertito l’unica palla break dell’intero match, chiudendo poi con un ace al servizio dopo due ore e 27 minuti.

Berrettini raggiunge così il suo 34° quarto di finale nel circuito maggiore, dove affronterà il britannico Jack Draper, ottava testa di serie del torneo. Una vittoria che conferma il ritorno ad alti livelli del tennista italiano, capace di prendersi la rivincita su Griekspoor dopo la sconfitta subita a Rotterdam due settimane fa.





Marco Rossi