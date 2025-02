Medjedovic eroico a Doha: batte Tsitsipas nonostante l’infortunio (Video)

Impresa straordinaria di Hamad Medjedovic al torneo ATP 500 di Doha, dove il serbo ha sconfitto Stefanos Tsitsipas per 7-6(6) 5-7 7-6(5) nonostante un infortunio al tendine del ginocchio che sembrava dovesse costringerlo al ritiro.

Il dramma sportivo si è consumato sul 4-5 del terzo set, quando il 21enne si è infortunato scivolando per raggiungere una palla. Dopo essere rimasto a terra dolorante e aver ricevuto l’intervento del fisioterapista, Medjedovic ha deciso eroicamente di continuare. In una situazione che appariva disperata, il serbo ha trovato la forza di giocare a tutto braccio, compensando con colpi potenti e precisi la limitata mobilità.

“Era quasi impossibile muovermi, ma ho deciso di rischiare tutto”, ha raccontato Medjedovic dopo il match. “Ho cercato di accorciare gli scambi il più possibile e ho avuto fortuna nei momenti decisivi.”

Una vittoria ancora più significativa considerando che il vincitore delle Next Gen ATP Finals 2023 sta vivendo un ottimo inizio di stagione, dopo un 2024 travagliato. Il serbo, attualmente numero 73 del mondo, ha già conquistato un titolo Challenger a Oeiras a gennaio e raggiunto la finale a Marsiglia la scorsa settimana, confermando una crescita costante che lo sta portando a confrontarsi alla pari con i migliori giocatori del circuito.

Per Tsitsipas, alla seconda apparizione a Doha dopo i quarti del 2018, continua il momento difficile con un record stagionale di 3 vittorie e 4 sconfitte. Il greco non è riuscito ad approfittare delle evidenti difficoltà fisiche dell’avversario nel finale di partita, mancando diverse opportunità per chiudere l’incontro.

Se riuscirà a recuperare dall’infortunio, Medjedovic affronterà Felix Auger-Aliassime al secondo turno, in quello che si preannuncia come un altro test importante per misurare le ambizioni del giovane serbo.

ATP Doha Stefanos Tsitsipas [6] Stefanos Tsitsipas [6] 6 7 6 Hamad Medjedovic Hamad Medjedovic 7 5 7 Vincitore: Medjedovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 ace 2-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 H. Medjedovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 H. Medjedovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 H. Medjedovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 H. Medjedovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 1-2 → 2-2 H. Medjedovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 H. Medjedovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 H. Medjedovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-1 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 H. Medjedovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 H. Medjedovic 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 2-4 → 3-4 H. Medjedovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 H. Medjedovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico