Darderi avanza a Rio: Dellien si ritira dopo un set e mezzo

Luciano Darderi conquista la sua prima vittoria del 2025 all’ATP 500 di Rio de Janeiro, beneficiando del ritiro di Hugo Dellien sul punteggio di 7-6(7-2) 2-2 30-0. Un successo che proietta l’italiano al secondo turno, dove affronterà il vincente tra Francisco Cerundolo e Hugo Gaston.

Le statistiche mostrano un Darderi solido al servizio, con otto ace messi a segno e una percentuale nettamente superiore di punti vinti sulla seconda rispetto all’avversario. Il bilancio finale dei punti (60 a 53) conferma la superiorità dell’italiano prima del ritiro del suo avversario.

Il match ha visto un avvio complicato per il numero 61 del mondo, che dopo aver mancato una palla break nel game d’apertura si è ritrovato sotto 4-0, tradito da un servizio falloso e da troppi errori da fondo campo. La reazione di Darderi non si è fatta attendere: alzando il livello del suo tennis e appoggiandosi a un servizio più efficace, l’azzurro ha iniziato una rimonta che lo ha portato prima sul 5-5 e poi al tie-break.

Nel tiebreak, Darderi ha preso subito il comando delle operazioni con un mini-break in apertura. Due ace lo hanno poi lanciato verso cinque set point consecutivi, chiudendo la frazione al secondo tentativo.

Dopo il trattamento medico richiesto da Dellien per un problema alla gamba destra tra i due set, la partita è proseguita fino al 2-2 30-0 del secondo parziale, quando il boliviano ha deciso di alzare bandiera bianca.

ATP Rio de Janeiro Luciano Darderi • Luciano Darderi 30 7 2 Hugo Dellien Hugo Dellien 0 6 2 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Darderi 15-0 30-0 ace 2-2 H. Dellien 15-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Dellien 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Darderi 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 ace 6-1* ace 6-2* 6-6 → 7-6 L. Darderi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 H. Dellien 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-5 → 5-5 H. Dellien 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-5 → 4-5 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-5 → 3-5 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 H. Dellien 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 0-4 → 1-4 L. Darderi 40-A 0-3 → 0-4 Tiebreak 0-0

Statistica Darderi 🇮🇹 Dellien 🇧🇴 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 273 255 Ace 11 1 Doppi falli 2 1 Prima di servizio 36/57 (63%) 43/56 (77%) Punti vinti sulla prima 23/36 (64%) 28/43 (65%) Punti vinti sulla seconda 14/21 (67%) 5/13 (38%) Palle break salvate 0/2 (0%) 3/5 (60%) Giochi di servizio giocati 8 8 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 161 194 Punti vinti sulla prima di servizio 15/43 (35%) 13/36 (36%) Punti vinti sulla seconda di servizio 8/13 (62%) 7/21 (33%) Palle break convertite 2/5 (40%) 2/2 (100%) Giochi di risposta giocati 8 8 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 37/57 (65%) 33/56 (59%) Punti vinti in risposta 23/56 (41%) 20/57 (35%) Totale punti vinti 60/113 (53%) 53/113 (47%)





Marco Rossi