Fonseca in finale a Buenos Aires: il nuovo fenomeno brasiliano vince nonostante i problemi fisici

Fonseca in Finale

Joao Fonseca continua a stupire all’ATP 250 di Buenos Aires, conquistando la finale dopo una vittoria in tre set contro Laslo Djere. Il giovane brasiliano classe 2006, vincitore delle Next Gen ATP Finals 2024, ha mostrato ancora una volta il suo straordinario talento in una partita ricca di emozioni, chiusa con il punteggio di 7-6 (3) 5-7 6-2.

La semifinale ha evidenziato tutte le qualità del diciottenne carioca: potenza devastante da fondo campo, grande varietà di colpi e un carisma che ha conquistato il pubblico argentino, nonostante nel suo cammino verso la finale abbia eliminato tre giocatori di casa.

Il match ha visto Fonseca vincere il primo set al tie-break, mostrando un tennis di altissimo livello contro uno specialista della terra battuta come Djere. Nel secondo parziale, il brasiliano ha sfiorato la vittoria sul 5-3, ma la tensione gli ha giocato un brutto scherzo, permettendo al serbo di rientrare in partita e vincere il set per 7-5, annullando anche un match point.

Il momento più delicato è arrivato nel terzo set, quando Fonseca ha accusato problemi all’addominale che lo hanno costretto a richiedere l’intervento del fisioterapista sul punteggio di 1-2. Paradossalmente, dopo il trattamento medico, il suo tennis è diventato ancora più efficace: ha infilato una serie di cinque giochi consecutivi, concedendo appena cinque punti al suo avversario nel finale di partita.

Fonseca attende ora di conoscere il suo avversario in finale tra lo spagnolo Pedro Martinez e l’argentino Francisco Cerundolo, con l’obiettivo di conquistare il suo primo titolo ATP, che sarebbe il coronamento di un percorso straordinario per un talento che promette di lasciare un segno importante nel tennis mondiale.

ATP Buenos Aires Laslo Djere Laslo Djere 6 7 1 Joao Fonseca Joao Fonseca 7 5 6 Vincitore: Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 L. Djere 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 L. Djere 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Fonseca 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 L. Djere 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 L. Djere 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Djere 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Djere 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 J. Fonseca 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 L. Djere 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 L. Djere 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 L. Djere 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Djere 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Djere 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0





Marco Rossi