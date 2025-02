Basilashvili furioso con Doha: “Non tornerò mai più a giocare qui”

Nikoloz Basilashvili, campione del torneo ATP di Doha nel 2021 e finalista nel 2022, ha espresso tutta la sua amarezza per non aver ricevuto una wild card per l’edizione 2025 del torneo qatariota, nemmeno per le qualificazioni.

Il tennista georgiano, rimasto fuori dal tabellone delle qualificazioni per un solo posto, ha affidato ai social media il suo duro sfogo: “Sono devastato nel comunicare che non sono riuscito a ottenere una wild card per il torneo di Doha, neppure per le qualificazioni, nonostante abbia vinto il titolo nel 2021 e raggiunto la finale nel 2022.”

“Sono abituato a non ottenere le cose facilmente, ma questa fa male”, ha continuato Basilashvili. “Capisco che il denaro e gli sponsor giochino un ruolo importante, ma sopra tutto questo dovrebbe esserci il buon senso.” Il georgiano ha poi concluso con parole durissime: “Qatar, mi hai regalato momenti incredibili che ricorderò sempre, ma giuro che non tornerò mai più a giocare qui in tutta la mia carriera professionistica.”

A rendere ancora più amara la pillola, Basilashvili ha poi condiviso il risultato del match di uno dei giocatori che hanno ricevuto la wild card per le qualificazioni, Kirkin, che è stato eliminato per ritiro dopo aver perso il primo set.





Francesco Paolo Villarico