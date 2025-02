Challenger Pau: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Un azzurro nelle quali

Challenger 125 Pau – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Jacob Fearnley vs Qualifier

(WC) Benoit Paire vs Qualifier

Qualifier vs Vilius Gaubas

Antoine Escoffier vs (8) Lukas Klein

(3) Richard Gasquet vs (Alt) Charles Broom

Fajing Sun vs (WC) Arthur Fery

Alibek Kachmazov vs Qualifier

Jie Cui vs (5) Harold Mayot

(7) Alexander Blockx vs Manuel Guinard

Luca Van Assche vs Murphy Cassone

Robin Bertrand vs Qualifier

(WC) Arthur Bouquier vs (4) Martin Landaluce

(6) Gregoire Barrere vs Qualifier

Edas Butvilas vs (SE) Filip Misolic

Pierre-Hugues Herbert vs Javier Barranco Cosano

Maxime Cressy vs (2) Raphael Collignon

Court 1 – ore 10:00

Lucas Marionneau vs Miguel Damas

Alexey Vatutin vs Arthur Reymond

Pedro Cachin vs Nikolay Vylegzhanin

Maxime Janvier vs Mae Malige

Mika Brunold vs Alexis Gautier

Patrick Zahraj vs David Jorda Sanchis