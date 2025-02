ATP 500 Rio de Janeiro: Il Tabellone Principale. Zverev e Musetti guidano il seeding. Presenza anche di Darderi

È stato sorteggiato il tabellone principale dell’ATP 500 di Rio de Janeiro, con il tedesco Alexander Zverev e l’italiano Lorenzo Musetti come prime teste di serie. Il torneo sulla terra rossa brasiliana presenta un campo partecipanti di alto livello, con una forte presenza di specialisti sudamericani.

Zverev, numero 1 del seeding, inizierà il suo percorso contro il cinese Bu Yunchaokete, mentre Musetti, seconda testa di serie, attende un qualificato al primo turno. Per l’italiano si prospetta un possibile secondo turno interessante contro il vincente tra Munar e il beniamino di casa Seyboth Wild.

La presenza argentina è massiccia con ben sei rappresentanti: Francisco Cerundolo (4), Sebastian Baez (5), Tomas Martin Etcheverry (8), Mariano Navone, Facundo Diaz Acosta e Francisco Comesana.

L’Italia sarà rappresentata anche da Luciano Darderi che se la vedrà con un qualificato. Spicca anche il derby spagnolo tra Pedro Martinez e Alejandro Davidovich Fokina.

Il Brasile punta sui suoi beniamini con tre wild card assegnate a Felipe Meligeni Alves, Gustavo Heide e Thiago Monteiro, oltre alla special exempt concessa al giovane talento Joao Fonseca, che affronterà il francese Alexandre Muller.

ATP 500 Rio de Janeiro – Tabellone Principale- terra

(1) Alexander Zverev vs Yunchaokete Bu

Alexander Shevchenko vs (WC) Felipe Meligeni Alves

(WC) Gustavo Heide vs Francisco Comesana

Qualifier vs (6) Nicolas Jarry

(4) Francisco Cerundolo vs Hugo Gaston

Luciano Darderi vs Qualifier

(SE) Joao Fonseca vs Alexandre Muller

Corentin Moutet vs (8) Tomas Martin Etcheverry

(5) Sebastian Baez vs Sumit Nagal

Mariano Navone vs Roberto Carballes Baena

Facundo Diaz Acosta vs (WC) Thiago Monteiro

Qualifier vs (3) Alejandro Tabilo

(7) Pedro Martinez vs Alejandro Davidovich Fokina

Dusan Lajovic vs Damir Dzumhur

Jaume Munar vs Thiago Seyboth Wild

Qualifier vs (2) Lorenzo Musetti