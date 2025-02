ATP 250 Marsiglia, Buenos Aires e Delray Beach: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Marsiglia, Medjedovic elimina Medvedev, prima finale del 2025 contro Humbert

Colpo sensazionale di Hamad Medjedovic all’ATP 250 di Marsiglia: il giovane serbo ha sconfitto Daniil Medvedev, numero 8 del mondo, per 6-3 6-2 in appena 73 minuti, conquistando la sua prima vittoria in carriera contro un Top 10 e accedendo alla finale del torneo francese.

Medjedovic, 21 anni e vincitore delle Next Gen ATP Finals 2024, ha dominato l’incontro grazie a una prestazione aggressiva in risposta, vincendo il 76% dei punti sulla seconda di servizio del russo. “Credo di aver giocato una delle mie migliori partite della settimana”, ha dichiarato il serbo. “Ho seguito alla perfezione il piano tattico e sono davvero felice di essere in finale.”

Per Medvedev continua il momento difficile di inizio stagione, dopo le precoci eliminazioni agli Australian Open contro Learner Tien e a Rotterdam contro il qualificato Mattia Bellucci. Nonostante i segnali di ripresa mostrati nei primi turni a Marsiglia, il russo non è riuscito a trovare le contromisure al tennis potente del giovane avversario.

Dall’altra parte del tabellone, Ugo Humbert ha confermato il suo feeling con il torneo di Marsiglia, raggiungendo la seconda finale consecutiva grazie al successo per 6-4 6-4 sul belga Zizou Bergs. Il francese, che aveva trionfato lo scorso anno battendo Grigor Dimitrov, è il settimo giocatore nella storia del torneo a raggiungere due finali consecutive.

“Non è facile raggiungere due finali di fila. Ho vinto l’anno scorso quindi c’è una pressione diversa, ma sono super orgoglioso di esserci riuscito”, ha commentato Humbert, che vanta un impressionante record di 12 vittorie e 2 sconfitte in questo torneo.

La finale tra Medjedovic e Humbert si preannuncia come un interessante scontro generazionale, con il giovane serbo alla ricerca del suo primo titolo ATP contro il più esperto francese, che in casa sta attraversando un momento magico con 17 vittorie nelle ultime 18 partite indoor disputate sul suolo francese.

🇫🇷 ATP 250 Marsiglia Francia

Cemento (indoor) 🏟️ SEMIFINALI Torneo indoor – Meteo non influente sullo svolgimento

Central – ore 15:00

Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Benjamin Bonzi / Pierre-Hugues Herbert



ATP Marseille Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [1] Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [1] 4 7 7 Benjamin Bonzi / Pierre-Hugues Herbert Benjamin Bonzi / Pierre-Hugues Herbert 6 6 10 Vincitore: Bonzi / Herbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 B. Bonzi / Herbert 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 5-5 5-6 6-6 ace 7-6 ace 7-7 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 ace 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 B. Bonzi / Herbert 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 6-5 → 6-6 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 B. Bonzi / Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 B. Bonzi / Herbert 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 B. Bonzi / Herbert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 B. Bonzi / Herbert 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 2-0 → 2-1 B. Bonzi / Herbert 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Bonzi / Herbert 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 B. Bonzi / Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 B. Bonzi / Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 B. Bonzi / Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 2-1 → 2-2 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Bonzi / Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Zizou Bergs vs Ugo Humbert (Non prima 17:00)



ATP Marseille Zizou Bergs Zizou Bergs 4 4 Ugo Humbert [2] Ugo Humbert [2] 6 6 Vincitore: Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Z. Bergs 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 2-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 0-1 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Z. Bergs 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 3-4 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Daniil Medvedev vs Hamad Medjedovic



ATP Marseille Daniil Medvedev [1] Daniil Medvedev [1] 3 2 Hamad Medjedovic Hamad Medjedovic 6 6 Vincitore: Medjedovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Medjedovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 H. Medjedovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-3 → 1-4 H. Medjedovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 H. Medjedovic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 1-1 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 H. Medjedovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-3 → 3-3 H. Medjedovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 H. Medjedovic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-0 → 1-1 H. Medjedovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0

🇺🇸 ATP 250 Delray Beach USA

Cemento SEMIFINALI ☀️ Sereno

27°C/22°C

Stadium – ore 19:00

Alex Michelsen vs Miomir Kecmanovic



ATP Delray Beach Alex Michelsen [3] Alex Michelsen [3] 6 3 Miomir Kecmanovic [7] Miomir Kecmanovic [7] 7 6 Vincitore: Kecmanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Kecmanovic 0-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-4 → 2-4 M. Kecmanovic 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 ace 3*-5 df 3-6* 6-6 → 6-7 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 A. Michelsen 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 5-5 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 A. Michelsen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 A. Michelsen 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

Mackenzie McDonald / Alex Michelsen vs Christian Harrison / Evan King (Non prima 21:00)



ATP Delray Beach Mackenzie McDonald / Alex Michelsen Mackenzie McDonald / Alex Michelsen 6 1 4 Christian Harrison / Evan King Christian Harrison / Evan King 4 6 10 Vincitore: Harrison / King Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 C. Harrison / King 1-0 2-0 3-0 3-1 4-1 5-1 6-1 6-2 6-3 7-3 8-3 9-3 9-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 M. McDonald / Michelsen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 C. Harrison / King 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 M. McDonald / Michelsen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 C. Harrison / King 15-0 30-0 ace 1-1 → 1-2 M. McDonald / Michelsen 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 C. Harrison / King 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. McDonald / Michelsen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 C. Harrison / King 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. McDonald / Michelsen 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Harrison / King 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 M. McDonald / Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Harrison / King 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. McDonald / Michelsen 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Harrison / King 0-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. McDonald / Michelsen 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 C. Harrison / King 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Miomir Kecmanovic / Brandon Nakashima vs Robert Cash / JJ Tracy (Non prima 00:00)



ATP Delray Beach Miomir Kecmanovic / Brandon Nakashima Miomir Kecmanovic / Brandon Nakashima 4 6 10 Robert Cash / JJ Tracy Robert Cash / JJ Tracy 6 3 2 Vincitore: Kecmanovic / Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-2 R. Cash / Tracy 1-0 R. Cash / Tracy 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-7 0-8 df 1-8 1-9 2-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Kecmanovic / Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-3 → 5-3 M. Kecmanovic / Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Cash / Tracy 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Kecmanovic / Nakashima 0-15 15-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Kecmanovic / Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic / Nakashima 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Cash / Tracy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 4-5 → 4-6 M. Kecmanovic / Nakashima 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Cash / Tracy 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Kecmanovic / Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Kecmanovic / Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-3 → 2-3 R. Cash / Tracy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 1-2 → 1-3 M. Kecmanovic / Nakashima 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 R. Cash / Tracy 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Kecmanovic / Nakashima 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Alejandro Davidovich Fokina vs Matteo Arnaldi (Non prima 02:00)



Il match deve ancora iniziare

🇦🇷 ATP 250 Buenos Aires Argentina

Terra battuta SEMIFINALI ☁️ Nuvoloso

27°C/21°C

Court Guillermo Vilas – ore 17:30

Guido Andreozzi / Theo Arribage vs Alexander Erler / Constantin Frantzen



ATP Buenos Aires Guido Andreozzi / Theo Arribage Guido Andreozzi / Theo Arribage 6 6 Alexander Erler / Constantin Frantzen [4] Alexander Erler / Constantin Frantzen [4] 1 4 Vincitore: Andreozzi / Arribage Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Andreozzi / Arribage 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 A. Erler / Frantzen 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 G. Andreozzi / Arribage 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 4-3 → 5-3 A. Erler / Frantzen 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 G. Andreozzi / Arribage 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Erler / Frantzen 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 G. Andreozzi / Arribage 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Erler / Frantzen 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 G. Andreozzi / Arribage 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Erler / Frantzen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Andreozzi / Arribage 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-1 → 6-1 A. Erler / Frantzen 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 G. Andreozzi / Arribage 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 A. Erler / Frantzen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-0 → 4-0 G. Andreozzi / Arribage 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Erler / Frantzen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 G. Andreozzi / Arribage 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Laslo Djere vs Joao Fonseca (Non prima 20:00)



ATP Buenos Aires Laslo Djere Laslo Djere 6 7 1 Joao Fonseca Joao Fonseca 7 5 6 Vincitore: Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 L. Djere 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 L. Djere 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Fonseca 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 L. Djere 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 L. Djere 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Djere 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Djere 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 J. Fonseca 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 L. Djere 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 L. Djere 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 L. Djere 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Djere 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Djere 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Francisco Cerundolo vs Pedro Martinez (Non prima 22:00)



ATP Buenos Aires Francisco Cerundolo [5] Francisco Cerundolo [5] 6 6 Pedro Martinez Pedro Martinez 2 4 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Cerundolo 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 3-1 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Cerundolo 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-2 → 6-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 4-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Rafael Matos / Marcelo Melo vs Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry