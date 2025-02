Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Sabato 15 Febbraio 2025. Nardi a un passo dal main draw a Doha: supera Uchiyama in due set

Italiani in Campo

Luca Nardi prosegue il suo cammino nelle qualificazioni dell’ATP 500 di Doha. Il tennista italiano, numero 83 del mondo e terza testa di serie del tabellone cadetto, ha superato in maniera convincente il giapponese Yasutaka Uchiyama, numero 157 ATP, con il punteggio di 6-4 6-4.

Nel primo confronto diretto tra i due giocatori, Nardi ha mostrato solidità e personalità, gestendo bene i momenti chiave dell’incontro contro un avversario esperto del circuito.

I break sia nel primo che nel secondo set sono arrivati sul 4 pari.

Il marchigiano si giocherà l’accesso al tabellone principale contro il kazako Mikhail Kukushkin, 37enne ex numero 39 del mondo e attualmente posizionato alla 110esima posizione del ranking ATP. Kukushkin, tennista destrorso con una lunga esperienza nel circuito maggiore, rappresenterà un test impegnativo per il giovane italiano.

Per Nardi si tratta di un’importante opportunità per accedere al main draw di un ATP 500, categoria di tornei che presenta un campo partecipanti di altissimo livello. In caso di vittoria nel turno decisivo, l’azzurro potrebbe trovarsi ad affrontare alcuni dei migliori giocatori del circuito nel tabellone principale.

ATP 500 Doha – Hard – 🌧️ Pioggia, 22°C / 17°C Q1: Nardi (Rank: 83) – Uchiyama (Rank: 157) 2° inc. ore 09 (H2H: 0-0) ATP Doha Luca Nardi [3] Luca Nardi [3] 6 6 Yasutaka Uchiyama Yasutaka Uchiyama 4 4 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 Y. Uchiyama 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 4-4 → 5-4 L. Nardi 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 2-3 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Y. Uchiyama 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

ATP 250 Delray Beach – Hard ☀️ Soleggiato, 27°C / 22°C SF: Davidovich Fokina (Rank: 60) – Arnaldi (Rank: 38) Non prima 02:00 (H2H: 0-2) Il match deve ancora iniziare

CH 125 Manama – Hard – 🌧️ Pioggia, 20°C / 15°C F: Fucsovics (Rank: 97) – Vavassori (Rank: 240) Inizio 10:00 (H2H: 0-1) ATP Manama Marton Fucsovics [1] Marton Fucsovics [1] 6 6 6 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 3 7 4 Vincitore: Fucsovics Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Fucsovics 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Vavassori 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 40-15 0-1 → 1-1 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Vavassori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Vavassori 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1