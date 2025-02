Basilashvili sul Caso Davis Cup: ‘Con Djokovic sarebbe stata squalifica a vita’”

L’incidente di Coppa Davis tra Belgio e Cile continua a far discutere il mondo del tennis. Durante l’incontro, Zizou Bergs, euforico dopo aver ottenuto un break point, è entrato in collisione con Christian Garín. Il cileno si è rifiutato di riprendere il gioco chiedendo la squalifica dell’avversario.

Di fronte al rifiuto degli ufficiali di gara di squalificare Bergs, Garín ha deciso di non continuare l’incontro, venendo così squalificato lui stesso.

Nikoloz Basilashvili è intervenuto sulla questione attraverso il suo account Instagram con un commento polemico: “Se Djokovic avesse fatto una cosa del genere, sarebbe stato squalificato a vita”.





Marco Rossi