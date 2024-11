BJK Cup, Italia b. Polonia 2-1: Le azzurre volano in finale. Il dettaglio della partita punto per punto

Italia e Polonia si affrontano oggi nella semifinale di Billie Jean King Cup, in una sfida che si preannuncia storica per entrambe le nazioni. L’Italia, una delle quattro nazioni ad aver partecipato a tutte le edizioni del torneo e finalista lo scorso anno, schiera quasi la stessa squadra del 2023: Paolini, Cocciaretto, Bronzetti e Trevisan, con l’importante ritorno di Sara Errani, assente dal 2019.

Proprio Errani, insieme a Paolini, è stata decisiva nel doppio che ha regalato la vittoria per 2-1 sul Giappone nei quarti, raggiungendo Francesca Schiavone in testa alla classifica italiana con 27 vittorie in nazionale.

La Polonia vive invece un momento storico: mai arrivata così avanti nella competizione, può contare sulla numero 2 del mondo Iga Swiatek, fresca vincitrice del bronzo olimpico a Parigi 2024, prima medaglia olimpica nella storia del tennis polacco.

L’attenzione sarà puntata sul confronto tra le numero uno delle rispettive squadre: Swiatek e Paolini, entrambe vittoriose sia in singolare che in doppio nei quarti. Per la polacca, cinque volte campionessa Slam, il doppio è stata una novità: non lo giocava dal 2021, ma si è dimostrata decisiva insieme a Katarzyna Kawa.

I precedenti sorridono a Swiatek (3-0), inclusa la finale del Roland Garros 2024 vinta 6-2 6-1. La polacca non perde un match in BJK Cup dal 2019, ma Paolini arriva da una stagione straordinaria con due finali Slam e la qualificazione alle WTA Finals in singolare e doppio.

“È il mio ultimo torneo della stagione, giocare per la Polonia è sempre incredibile, quindi anche se dovessi morire in campo lo farò, darò il 100%”, ha dichiarato Swiatek dopo la vittoria in doppio nei quarti.

Paolini guarda con fiducia alla sfida: “Se gioco contro di lei, spero vada meglio che a Parigi, perché al Roland Garros è stata davvero, davvero dura. Spero di giocare meglio.”

L’Italia, quattro volte campione ma a secco dal 2013, punta molto sull’esperienza di Errani, la giocatrice più anziana del torneo a 37 anni, e sulla sua intesa nel doppio con Paolini, consolidata dalla vittoria dell’oro olimpico e dalla qualificazione alle WTA Finals.

