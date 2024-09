Ancora Giambelli e Marino: le azzurre ai quarti degli Europei under 16. Parma perde i due favoriti della vigilia

Fra le 13 nazioni ancora in corsa per il titolo nei singolari dei Campionati Europei under 16 by Lavoropiù, solo due possono vantare più di un rappresentante. Il record è della Germania con tre, ma subito dopo viene l’Italia, che nella storia della competizione di punta del calendario giovanile di Tennis Europe ha vinto per due volte nel femminile: nel 1983 a Ginevra (Svizzera) con Federica Bonsignori e nel 1994 a Hartberg (Austria) con Alice Canepa. A esattamente trent’anni dall’ultima volta, a provarci a Parma sono rimaste in due, Carla Giambelli e Fabiola Marino, entrambe a segno giovedì sulla terra battuta del Tennis Club President contro avversarie slovene, in due confronti all’opposto. La lombarda Giambelli, infatti, ha dominato il primo parziale contro Beti Butina Jazbec e pareva avere la partita in pugno, invece si è complicata la vita in un secondo set da montagne russe e ed è arrivata vicina a cederlo, prima di reagire in tempo e chiudere per 6-0 7-5, facendo vale la sua maggiore pesantezza di palla. La romana, Marino, invece ha vinto per 7-6 6-2 una sfida contro Alja Senica che l’ha vista sempre alla rincorsa nel primo set. Ma nel momento chiave la laziale ha mostrato una volta di più la sua grande intelligenza tattica, giocando con pazienza e nervi saldi il delicato tie-break che ha deciso la sfida. C’è stato assoluto equilibrio fino al 5-5, quando l’italiana non ha più sbagliato: con due punti di fila ha chiuso 7-5 e poi ha presto allungato nel set successivo, approfittando del contraccolpo psicologico subito dalla rivale. Col tabellone allineato ai quarti di finale, la Giambelli (numero 7 del seeding) è rimasta la testa di serie più alta in corsa, visto che sono uscite di scena agli ottavi sia la numero 1 Charo Esquiva Banuls, battuta dalla svedese di origini asiatiche Deng, sia la numero 5 Giulia Safina Popa, sconfitta dall’olandese Antonia Stoyanov. Quest’ultima sarà l’avversaria ai quarti di Fabiola Marino, mentre per la Giambelli ci sarà la tedesca Emily Victoria Eigelsbach.

Come il tabellone femminile, anche quello maschile dell’evento organizzato dalla Fitp ha smarrito agli ottavi il suo principale indiziato per il successo finale, lo svizzero Flynn Thomas. Al Circolo del Castellazzo il talento elvetico pareva avere tutto sotto controllo contro il turco Kaan Isik Kosaner, lo scorso anno finalista al Master Tennis Europe fra gli under 14, invece il primo set vinto per 6-0 si è rivelato un’illusione. Kosaner ha ricambiato con la stessa moneta e poi è stato più bravo nel testa a testa finale, chiudendo per 0-6 6-0 6-4. Fuori anche il numero 4 del seeding Castro, battuto dallo sloveno Ziga Sesko, e il numero 5 Ceban, sconfitto dal brillante mancino spagnolo Tito Chavez, seguito in panchina da niente meno che Marc Lopez, ex campione Slam in doppio e oro olimpico a Rio de Janeiro 2016, a fianco del suo grande amico Rafael Nadal. Ancora in corsa la seconda testa di serie Yannick Alexandrescou e la terza Jan Sadzik: sia il rumeno sia il polacco hanno sin qui lasciato le briciole a tutti gli avversari incontrati, mostrando ambizioni da titolo europeo.

Oltre ai quarti di finale in singolare, Giambelli e Marino hanno raggiunto insieme anche la semifinale in doppio. Battuta al match tie-break la coppia Andronicou/Lakic (6-1 4-6 10/8). A separarle dalla finale le spagnole Esquiva Banuls/Sagrista Bermejo. Sempre per l’Italia, ancora in corsa due giocatori anche nei singolari di consolazione, giunti alle semifinali. Nel femminile c’è Ilary Pistola, che ha battuto prima l’armena Sogomonyan e poi la norvegese Keref, e se la vedrà con la britannica Peet. Nel maschile in semifinale c’è Antonio Marigliano: ha battuto prima lo slovacco Macej e poi il bulgaro Tolev, e si giocherà l’accesso in finale contro il rumeno Bentzel. Stop ai quarti per Francesco Pansecchi, sconfitto dal greco Messis. Da venerdì la competizione proseguirà interamente al Tennis Club President di Montechiarugolo. Si parte alle 10: in programma i quarti di finale dei singolari e le semifinali dei doppi, oltre alla conclusione dei tabelloni di consolazione.

CAMPIONATI EUROPEI DI PARMA: COME SEGUIRLI

Gli incontri dell’edizione 2024 dei Campionati Europei under 16 by Lavoropiù sono trasmessi sulla piattaforma digitale SuperTenniX, gratuita per i tesserati FITP, con le immagini in diretta dal Tennis Club President. Il livescore è invece disponibile nell’apposita sezione del sito FITP. La diretta streaming è fruibile anche sull’app ufficiale di Tennis Europe, così come il livescore. L’ingresso è gratuito.

RISULTATI

Singolare maschile. Ottavi di finale: K. Kosaner (Tur) b. F. Thomas (Sui) 0-6 6-0 6-4, F. Livet Novkirichka (Fra) b. G. Niedermayr (Aut) 6-1 6-3, Z. Sesko (Slo) b. G. Castro (Por) 6-0 6-2, T. Chavez (Esp) b. M. Ceban (Gbr) 7-5 7-5, T. Behrmann (Aut) b. D. Jade (Fra) 6-2 6-2, J. Sadzik (Pol) b. M. Kovacs (Hun) 6-2 6-3, C. Thies (Ger) b. E. Gonzalez (Esp) 7-5 3-6 6-4, Y. Alexandrescou (Rou) b. N. Vandepoele (Bel) 6-0 6-1.

Singolare femminile. Ottavi di finale: T. Deng (Swe) b. C. Esquiva Banuls (Esp) 7-6 6-0, L. Lujovic (Srb) b. T. Bush (Gbr) 6-3 6-3, E. Eigelsbach (Ger) b. S. Schnyder (Sui) 4-6 7-6 6-4, C. Giambelli (Ita) b. B. Butina Jazbec (Slo) 6-0 7-5, M. Khomich (Ger) b. M. Pawelska (Pol) 3-6 6-4 7-6, S. Depesova (Svk) b. N. Manta (Sui) 6-4 4-6 6-4, A. Stoyanov (Ned) b. G. Popa (Rou) 6-4 6-1, F. Marino (Ita) b. A. Senica (Slo) 7-6 6-2.

Doppio maschile. Quarti di finale: Kartavenko/Vterkovskyi (Ukr) b. Kisimov/Tolev (Bul) 2-6 6-3 17/15, Becirovic Novak/Sesko (Slo) b. Gunzinger/Flynn (Sui) 4-6 7-6 10/7. Da completare: Majdandzic/Thies (Ger) vs Jade/Livet Novkirichka (Fra), Chavez/Gonzalez (Esp) vs Alexandrescou/Bentzel (Rou).

Doppio femminile. Quarti di finale: Burcescu/Popa (Rou) b. Deng/Skoog (Swe) 6-4 6-4, Manta/Schnyder (Sui) b. Baslilas/Mpetshi Perricard (Fra) 7-6 1-6 10/8, Esquiva Banuls/Sagrista Bermejo (Esp) b. Kuznietsova/Sorska (Ukr) 7-6 6-4, Giambelli/Marino (Ita) b. Andronicou/Lakic (Cyp/Mne) 6-1 4-6 10/8.

Singolare maschile Consolation. Ottavi di finale: V. Krstajic (Mne) b. A. Timini (Cyp) 5-4 1-4 4-1, E. Valeinis (Lat) b. N. Todoric (Bih) 5-4 4-2, F. Pansecchi (Ita) b. M. Avanesyan (Arm) 4-1 4-2, A. Messis (Gre) b. P. Horteland (Nor) 4-2 4-0, A. Makris (Cyp) b. I. Dumbovic (Cro) 5-4 2-4 4-0, C. Bentzel (Rou) b. B. Takacs (Hun) 4-2 0-4 4-1, A. Tolev (Bul) b. H. Kartavenko (Ukr) 0-4 5-3 4-0, A. Marigliano (Ita) b. D. Macej (Svk) 5-4 1-4 4-0.

Singolare maschile Consolation. Quarti di finale: E. Valeinis (Lat) b. V. Krstajic (Mne) 4-0 4-0, A. Messis (Gre) b. F. Pansecchi (Ita) 4-2 4-0, C. Bentzel (Rou) b. A. Makris (Cyp) 2-4 4-0 4-0, A. Marigliano (Ita) b. A. Tolev (Bul) 2-4 4-1 4-2.

Singolare femminile Consolation. Ottavi di finale: I. Pistola (Ita) b. A. Sogomonyan (Arm) 4-0 4-0, M. Keref (Nor) b. N. Kovacevic (Bih) 3-5 4-0 4-1, F. Peet (Gbr) b. G. Agra Amorim (Por) 4-0 4-1, E. Khubua (Geo) b. V. Sekerkova (Cze) ritiro, L. Virc (Srb) b. P. Kuznietsova (Ukr) 4-1 4-2, F. De Bresser (Ned) b. N. Dragicevic (Cro) 4-1 4-0, D. Baycan (Tur) b. D. Branco Fernandes (Por) 4-1 4-0, G. Eie (Nor) b. N. Andronicou (Cyp) 5-4 1-4 4-0.

Singolare femminile Consolation. Quarti di finale: I. Pistola (Ita) b. M. Keref (Nor) 4-0 4-2, F. Peet (Gbr) b. E. Khubua (Geo) ritiro, L. Virc (Srb) b. F. De Bresser (Ned) 4-0 4-2, D. Baycan (Tur) b. G. Eie (Nor) 0-4 4-1 4-1.