Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina. La finale tra Passaro e Munar spostata, a causa della pioggia, a domani – lunedì 9 settembre – alle 10.30 a Valletta Cambiaso. Ingresso gratuito per tutti i ragazzi delle scuole tennis e per i maestri e istruttori che li accompagneranno

Si giocherà domani – lunedì 9 settembre – alle 10.30 la finale del singolare della XX edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina. A contendersi il titolo del torneo internazionale di tennis di Genova saranno l’italiano Francesco Passaro e lo spagnolo Jaume Munar. In un primo momento, l’inizio era previsto oggi alle 16.30, poi, a causa della pioggia, come da regolamento, sono stati effettuati due rinvii, per arrivare poi alla decisione finale di spostare il match a domani mattina, a causa del maltempo che ha colpito Genova per tutta la giornata. Il campo coperto dai teloni e’in ottime condizioni e domani è prevista una giornata di bel tempo. Biglietteria aperta dalle ore 9. Ingresso gratuito per tutti i ragazzi delle scuole tennis e per i maestri e istruttori che li accompagneranno.