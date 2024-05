Cobolli sfiora l’impresa a Roland Garros: Rimonta due set a Rune ma cede al super tiebreak (era avanti 6 punti a 2)

Un Gladiatore a volte esce dall’Arena sconfitto, ma con enorme onore. Il guerriero è Flavio Cobolli, che nel secondo turno di Roland Garros sfiora l’impresa epica contro Holger Rune, arrivando a quattro punti dalla vittoria dopo esser scivolato nel baratro di due set di svantaggio. Purtroppo la rimonta leonina e magnifica dell’azzurro si ferma sul più bello, sul 6 punti a 2 del super tiebreak del quinto set, con Rune che alla fine si scuote, ritrova lucidità nel bloccare lo scambio sul rovescio di Flavio e prevale dopo 3 ore e 50 minuti di un’intensità mostruosa per 6-4 6-3 3-6 3-6 7-6(7). Che dire… Cobolli avrebbe meritato il successo per come ha retto l’urto di due set persi, spingendo come un forsennato per tutta la partita e riuscendo ad alzare ancor più il livello dal terzo set, portando l’ex top 10 danese al limite, buttato a rincorrere sotto la furia della progressione micidiale di un Flavio mai domo.

È stato match terribilmente fisico, giocato su intensità e posizione. La maggior parte degli scambi si è risolta un vero braccio di ferro, dritto per dritto, un impatto frontale a tratti brutale che ha esaltato la forza fisica – impressionante – e pugnacità di Cobolli. Il match è stato molto lungo, con varie fasi, rimandiamo alla cronaca sottostante per la sua rilettura. Si può affermare che la reazione di Flavio dal terzo set è stata fantastica. Ha salvato palle break in apertura che profumavano di match point avversi… e lì qualcosa è scattato. Aveva sofferto moltissimo sul rovescio, fin dalla risposta molto ficcante di Rune, pronto ad aggredire con un gioco arrembante, seppur non sempre lucido e preciso. Quelle chance salvate hanno impennato il tennis di Cobolli: ha iniziato a comandare col diritto, rubando a Rune una posizione più vicina alla riga di fondo. Si è giocato di forza e di posizione: chi dei due comandava coi piedi più vicini alla riga di fondo, tendeva a vincere lo scambio.

Esaltante come Cobolli, pur partendo da una posizione troppo arretrata in risposta, di pura forza e cattiveria agonistica abbia guadagnato il centro del campo e posto molti dubbi a Rune, che ha perso il controllo del gioco e quella superiorità sul rovescio cross con la quale aveva fatto la differenza nei primi due set. Il match è entrato in bagarre totale, risolta solo nel super tiebreak… dove ci sono tanti, tantissimi rimpianti. Cobolli era “in the zone”, tutto gli stava in campo. 5-0 avanti. Dominava, l’aveva in pugno. Rune ha lasciato partire una risposta di rovescio a tutta, quella che tira in modo beffardo chi in cuor suo sa di aver già perso. Invece è stata la scossa che l’ha riacceso. Ha ritrovato lucidità, si è rimesso a servire bene, ad attaccare la rete e soprattutto a cercare soltanto il rovescio di Flavio, che è incappato in tre errori, due per troppa fretta. L’inerzia è girata con la seconda super risposta di rovescio, e lì alla fine bravo Rune, per come ha reagito ed ha attaccato, finalmente in modo lucido. Proprio la forza e prepotenza di Flavio avevano annebbiato la tattica di un Holger molto forte quanto disordinato. Clamoroso come Cobolli sia letteralmente montato sopra alla spinta di Holger, con ancor più potenza e profondità. Il danese è stato incauto, andando a solleticare fin troppo l’azzurro diritto contro diritto, dandogli ritmo e finendo sovrastato, mentre quando ha attaccato la rete con decisione e non ha dato tempo a Cobolli di costruire in progressione è parso oggettivamente più forte, soprattutto con più armi e soluzioni. Bravo Flavio a crederci e a portare la partita sul piano a lui preferito, entrando anche nella testa del rivale, a tratti davvero stordito dalla potenza e grinta del nostro. Alla fine resta il rammarico per una partita che si poteva vincere e sarebbe stata strameritata. Amarezza, ma anche una grande esperienza per Cobolli. Questa cocente sconfitta gli lascia la consapevolezza di aver raggiunto un livello di gioco elevatissimo, una qualità e quantità di prestazione che l’ha portato a combattere 4 ore contro uno dei migliori e più forti agonisti. Arrivando a sfiorare una rimonta pazzesca. Peccato, ma tanti complimenti Flavio.

Marco Mazzoni

La cronaca

Difficile l’avvio per Cobolli al servizio, scivola 0-40 e subisce il break di Rune alla terza chance. Fin dai primi punti c’è grande lotta: in risposta Flavio si procura la palla del contro break con un gran tocco sotto rete, ma Holger si butta avanti e trova una volée bassa per niente facile, che l’azzurro in corsa non riesce a rigiocare in campo. 2-0 Rune. Il danese spinge in risposta, fa perdere campo al romano e lo infila col passante. Cobolli annulla due palle break (splendido il vincente di rovescio sulla prima) e muove lo score, 1-2. Finalmente c’è un bel sole su Parigi ma i campi non sono veloci per l’umidità degli ultimi giorni. Cobolli prova a rompere gli schemi di Rune accelerando in lungo linea, ma col servizio il danese gestisce bene, anche per la posizione fin troppo arretrata dell’italiano in risposta, ha troppo campo da coprire, tanto che il rivale usa bene i tagli e rimbalzi bassi. Il set scorre sui turni di battuta, Holger veleggia sicuro sul 4-2 e poi 5-3, troppo flebile il tennis dell’azzurro in risposta, non riesce a creare problemi al danese. Nei suoi turni di battuta invece Flavio è molto deciso e con coraggio si butta anche a rete, con discreti risultati. Con un ace esterno di precisione Cobolli resta in scia 4-5, scarica tutta la forza del suo diritto per cercare di riaprire il set, ma appena la risposta è corta Holger entra nella palla con la massima velocità e spacca lo scambio a suo favore. Chiude a 15 Rune, forzando un errore di rovescio di Cobolli, 6-4. Flavio paga il brutto inizio di match, e un Rune solido e piuttosto ordinato.

Cobolli è in difficoltà al servizio sull’1 pari. Rune non arretra, spinge col diritto e sposta l’azzurro, costretto a giocare da posizioni non facili e con tempi minimi. Col servizio annulla due palle break, poi trova un lob perfetto a punire l’attacco un po’ corto di Holger e salva un game fondamentale per non dover rincorrere già dall’avvio. Sulla diagonale di rovescio Rune è superiore, per controllo e potenza, ma anche per soluzioni, e Flavio soffre quando si gioca su quello schema. Il parziale avanza sui turni di battuta, fino al 3 pari. Rune risponde super aggressivo col rovescio e sul 30 pari trova una smorzata perfetta che gli vale la palla break. Se la gioca male Cobolli: Holger lo inchioda a sinistra e Flavio cerca di uscire dalla diagonale strappando troppo il colpo, tirato a tutto braccio, con la palla che muore a mezza rete. Un Break che manda l’ex top10 avanti 4-3 e servizio. Purtroppo il match si interrompe per la pioggia. Si riparte alle 20.15, e Rune gioca un solido turno di battuta, per il 5-3. Riparte male invece Flavio, che sbaglia tutto e crolla 0-40, con tre set point per Rune. Addirittura il fallo di piede… e poi un diritto malamente out. Purtroppo dalla ripresa 8 punti a 0 per Holger, per il 6-3. Due set avanti il danese, si fa durissima per Cobolli.

Rune inizia bene anche il terzo set, al servizio, macinando il suo tennis consistente e pronto all’attacco. Cobolli ha perso campo e sicurezza, è in balia della potenza di Rune nel suo primo turno di battuta e si ritrova sotto 0-30, siamo solo all’avvio ma già scatta l’allarme rosso. Il pericolo scuote Flavio: trova grande profondità e conquista campo, attacca e si salva, e non solo! Va a prendersi il primo break del match nel gioco successivo con alcune accelerazioni di diritto ottime, Runa è sorpreso e sbaglia. A 15 Cobolli scappa avanti 3-1, primo allungo nel match. Ha cambiato passo il romano, attacca per primo, è più dentro al campo e al gioco, e la differenza è enorme perché così controbatte alla pari gli assalti di Rune. È il miglior momento del match per spettacolo e qualità di gioco, non c’è solo fisicità ma anche grandi scambi e colpi notevoli. Holger sul 3-2 conquista di prepotenza una palla break ai vantaggi con una progressione furibonda. Il servizio esterno, stavolta veloce e non liftato, salva Flavio, che poi sale 4-2. Nell’ottavo game il danese torna a rispondere molto aggressivo, praticamente con i piedi sulla riga, non da tempo Flavio di imbastire lo scambio e si porta 15-40, due chance per riaprire il set. Cobolli non trema, prima un gran servizio e poi un vincente col diritto cross. Rune insiste, un’altra risposta di rovescio d’incontro gli vale la terza palla break del game, stavolta se la gioca male impattando con troppo anticipo in risposta una palla molto bassa. La lotta è feroce, Holger caccia un urlo non elegante su di un diritto out di Cobolli… Dopo 22 punti e 5 palle break annullate, Flavio si porta 5-3. Che battaglia! Ha un po’ fretta nello spingere col diritto l’azzurro, ma se temporeggia l’altro prende subito l’iniziativa. Le occasioni sprecate hanno disunito Rune, sbaglia un diritto e poi i tempi dell’attacco, errori che gli costano il 15-40 e due Set Point per Cobolli. Un gran diritto vincente sul secondo regala a Flavio il 6-3, meritatissimo, che allunga il match al quarto set. Eccellente impennata di qualità del romano dal secondo game, tutto il suo tennis è decollato.

La battaglia è accesa anche all’avvio del quarto set. Cobolli sull’1 pari recupera un pericoloso 0-30 spingendo tanto (e bene) col diritto, una profondità che blocca l’assalto del rivale. Holger non molla la presa: è molto sicuro al servizio e sul 2 pari di nuovo pressa a tutta in risposta, con un’intensità che manda in crisi la difesa dell’azzurro. Stavolta le palle break sono tre, sullo 0-40. Si gioca male la seconda Cobolli, troppa fretta nello spingere col diritto da sinistra su di una risposta “chop” e senza peso del danese, con la palla che vola larghissima. Break Rune, avanti 3-2 e servizio. Ha ripreso campo il danese ma la reazione di Cobolli è immediata e veemente, riguadagna il campo che aveva perso e sbatte lontano dalla riga Holger, prendendosi il contro break sul 30-40 con un forcing leonino, tanto coraggio quanto bello. 3 pari, e poi 4-3 Cobolli con un turno di servizio perfetto, chiuso con un Ace. Irrefrenabile la spinta del romano, martella a tutta mette enorme pressione a Rune, 0-30! Holger combina un disastro sul 15-30, uno schiaffo al volo sbatte sul nastro e finisce out, 15-40, grandi chance per Flavio. Ci pensa Rune a completare la frittata con un diritto sparacchiato lungo. BREAK Cobolli, il secondo di fila, da 3-2 sotto si ritrova a servire sul 5-3. Attacca col rovescio coperto e chiude di volo, tutto prova e tutti gli riesce… pure il serve and volley sulla seconda, a confondere le idee alla risposta del danese. Cobolli chiude il set 15 con un comodo passante di rovescio lungo linea. 6-3, enorme reazione di Flavio, si va al quinto! Rune confuso dopo esser andato in vantaggio, forse pensava di averla già vinta (ed è calato vistosamente alla battuta, sotto il 50% di prime nel parziale).

Rune scatta il quinto set al servizio. Parte male, pure un doppio fallo e 0-30. Salva con grande coraggio una palla break sul 30-40, attaccando a spron battuto, 1-0 Rune. Perfetto Flavio al servizio, 1 pari. Sul 2 pari tornano a farsi vedere le smorzate, scomparse del tutto per la virulenza di scambi di forza, due nel game entrambe favorevoli al danese (3-2). Nel sesto game la lotta si fa ancor più accesa, si spinge alla massima forza ogni palla. Holger aggredisce ogni palla dalla risposta, stappa una palla break sul 30-40, ma come l’annulla Flavio, un leone! Cacciando pure un urlo da vero Re della foresta. 3 pari. Holger torna a variare molto velocità e rotazioni al servizio, non vuole dar punti di riferimento dalla risposta di Cobolli. letteralmente on fire e quindi pericolosissimo… Scoccano le tre ore di gioco sul diritto out di Rune, 30 pari. Con coraggio – e un po’ di follia – il danese attacca e non chiude bene di volo, ma il passante dell’azzurro non va. Era una chance per strappare una palla break. Ancora avanti tutta Holger, chiude bene stavolta con una volée in spinta, 4-3. Serve con grande precisione Cobolli, Rune ci prova in risposta comunque ma le traiettorie non sono facili. Improvvisamente il danese “sgonfia” la palla, alza parabole senza peso e Flavio sbaglia. Si va ai vantaggi nell’ottavo game. La tattica funziona: Flavio cerca una smorzata ma non è perfetta e subisce il gran lob del rivale, che strappa così una palla break. Niente prima palla in campo… Apre benissimo il campo il romano, una di qua e l’altra di la, si salva con grande lucidità. Poi spara un rovescio vincente lungo linea, rarità nel suo match odierno. 4 pari. Rune va in confusione: prima un S&V pessimo, poi spinge dritto sul diritto di Cobolli, che si appoggia e tira ancor più forte. 0-30! Rune stecca pure un diritto banale, 0-40 Tre Break Point Cobolli!!! Holger se le gioca attaccando all’arma bianca, non si fida dello scambio. Male Flavio sulla terza, sbaglia una risposta non impossibile su di una seconda di servizio profonda e carica, ma non irresistibile… Dopo molti punti titubanti, Holger ritrova la massima potenza col diritto, e Flavio affossa la risposta sul 14esimo punto del game, per il 5-4 Rune. Magnifico il turno di servizio di Cobolli, sotto una pressione immensa, attacca col diritto e chiude. 5 pari! Battaglia leggendaria. Rune si lagna con il giudice di sedia dopo aver commesso doppio fallo sul 15 pari, poi rimedia con un servizio sulla riga centrale. L’azzurro esalta il pubblico vincendo uno scambio durissimo (28 colpi) che forza il game #11 ai vantaggi. Incredibile come nello scambio sia più forte Flavio, Holger è costretto ad attaccare. Con due attacchi (ottimi) Rune si porta 6-5, Cobolli risponde. 6 pari. SuperTiebreak! La conclusione più giusta per una battaglia così feroce e bellissima.

SUPER TIEBREAK – Cobolli lascia corre il braccio, dal centro attacca col diritto e strappa il primo punto in risposta, poi comanda sul rovescio, incredibile… nella prima fase del match era sempre sotto a sinistra. 2-0. Costruisce bene Cobolli, 3-0, Rune non riesce a tenerlo fermo e gli dà ritmo. Davvero poco lucido Holger, ma tant’è. Sbaglia pure col diritto il danese, completamente fuori fase, 4-0 e poi 5-0, dominio dell’italiano. Holger trova finalmente un punto con una risposta tirata a occhi chiusa, quella dello sconfitto… Flavio vince pure un punto disperato in difesa, rimettendo due smash (non così ben giocati a dire il vero) e trovando un insperato passante, per il 6 punti a 2. Si scuote Holger, trova un’altra risposta di rovescio vincente lungo linea, 6-4. Cobolli per la prima volta dopo due ore di lotta si disunisce, sparacchia un rovescio di scambio con fretta, gli costa il punto del 6-5, e ora serve il nordico. Attacca col diritto Flavio, ma la palla s’impenna e non è profonda, Rune resta nell’angolo e indovina un passante di rovescio vincente, 6 pari tutto da rifare. Anzi, 7-6 Rune con una prima al T. P-a-n-d-e-m-o-n-i-o sul campo, ormai non c’è più regole, si gioca solo di testa e nervi. 7 pari. Rune torna a bloccare scambio a sinistra, e il rovescio tradisce ancora Cobolli, 8 punti a 7 Rune, e servizio. Forzando con il diritto, con i piedi in campo, Holger strappa 2 Match Point sul 9 set. Incredibile, era sotto 5-1 e 6-2… Vola via il diritto di Flavio, coraggioso ma poco lucido negli ultimi punti. Finisce 10 punti a 7 Rune. Battaglia epica. Una coltellata al cuore perderla così, con una rimonta di due set e 6 punti a 2 avanti nel super tiebreak…. mamma mia. Ma che cuore e grinta Flavio. Lo stesso, grandi applausi.

Flavio Cobolli vs Holger Rune