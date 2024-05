Rafael Nadal e il suo futuro: le riflessioni dopo l’eliminazione al Roland Garros 2024. Si pensa alle Olimpiadi probabile il forfait a Wimbledon (Video)

Rafael Nadal, poco dopo la sua eliminazione al primo turno del Roland Garros 2024 per mano di Alexander Zverev, si è presentato in conferenza stampa per condividere le sue riflessioni sul match e sul suo futuro nel mondo del tennis.

Il campione spagnolo ha parlato apertamente delle difficoltà affrontate negli ultimi mesi, definendo il suo corpo “una giungla in cui non vedevo la luce”. Nonostante ciò, Nadal ha mantenuto la disciplina necessaria per prepararsi al torneo: “Questa è stata la prima settimana in cui ho sentito che il mio corpo era pronto a muoversi senza limitazioni. Questo è stato il primo torneo in cui pensavo di avere qualche minima possibilità di vincere”.

Riguardo alla sua prestazione contro Zverev, Nadal si è detto orgoglioso di aver potuto competere: “Il mio match è stato buono, mettendo in prospettiva le circostanze. Ho commesso degli errori, ma non si costruisce una casa in due giorni. Avevo delle reali opportunità di portare la partita in un’altra situazione, ma non le ho sfruttate perché mi mancavano bagaglio, automatismi e fiducia per capire cosa dovevo fare in ogni momento”.

Parlando delle motivazioni che lo spingono a continuare a giocare, Nadal ha dichiarato: “Sono una persona normale che si diverte con quello che fa. Mi appassiona lo sport, la competizione, mi piace allenarmi e giocare a tennis. Mi diverto a viaggiare con mia moglie e mio figlio, quindi se sento di essere competitivo e mi divertirò, continuerò ancora per un po’”.

Guardando al futuro, il tennista spagnolo ha espresso le sue aspettative per i Giochi Olimpici: “Confido di arrivare in buona forma, ma avrò lo stesso problema di qui; non sarò testa di serie e arriverò senza ritmo di competizione. Se potrò arrivare un po’ meglio fisicamente di oggi ed ho un mese e mezzo in più di allenamenti, verrò con la fiducia necessaria per divertirmi e darmi delle opportunità.

Sembra difficile, onestamente giocare a Wimbledon. Per ora non posso confermare cosa succederà, ma per me ora sembra difficile fare una transizione all’erba, avendo di nuovo le Olimpiadi sulla terra battuta. Quindi non posso confermare nulla. Devo parlare con il team. Devo analizzare molti fattori. Ma non penso che sia intelligente dopo tutto quello che è successo al mio corpo ora fare una grande transizione a una superficie completamente diversa e poi tornare immediatamente alla terra battuta.”.

Infine, riguardo alle possibilità di continuare a giocare nel 2025, Nadal ha dichiarato: “Se continuo ad essere felice nel quotidiano e il fisico mi risponde, non chiuderò le porte. La logica mi dice che è molto difficile, ma il passare delle settimane mi darà la risposta. Quando finirà l’energia e l’entusiasmo lo saprò, e quel giorno lo comunicherò in modo definitivo”.





Francesco Paolo Villarico