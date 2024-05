Roland Garros: buon esordio di Musetti, supera Galan in tre set

Continuano le vittorie a Parigi dei tennisti azzurri. Lorenzo Musetti (31) supera facilmente in tre set il colombiano Daniel Galan (105) (6-3 6-3 7-5) e si qualifica per il secondo turno dove affronterà il vincente dell’incontro serale tra Gael Monfils ed il brasiliano Thiago Seyboth Wild. Poco da dire sulla partita, tanta la differenza in campo. Galan con un best alla cinquantaseiesima posizione e nessun torneo vinto è uno dei pochi tennisti vegetariani ed era già stato sconfitto da Musetti nelle semifinali del challenger di Cagliari appena un mese fa. Musetti ha condotto la partita spingendo con buona convinzione e vincendo con discreto margine i primi due set.

Solo nel terzo set il colombiano riesce a giocare alla pari complice anche un calo di tensione di Musetti che si era portato in apertura in vantaggio di un break sul 3 giochi a 0. Sul cinque pari uno splendido recupero su una smorzata da all’italiano due match point. Uno è sufficiente.

Vittoria importante per il morale e un buon avvio per Lorenzo che a Parigi difende gli ottavi di finale che nel 2023 gli fruttarono un prezioso bottino di 180 punti. Musetti ha giocato anche un po’ più vicino alla linea di fondo, ma sui campi annessi di Roland Garros è una scelta quasi obbligata. Forse il primo indizio della cura Barazzutti presente sulle tribune a fianco del coach storico Simone Tartarini. L’ importante era vincere. Missione compiuta.

Da Parigi, Enrico Milani

Daniel Elahi Galan 🇨🇴 vs Lorenzo Musetti 🇮🇹