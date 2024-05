L’allenamento di Nadal a Parigi

Giornata di allenamenti oggi alle Porte d’Auteuil e non poteva mancare il 14 volte vincitore del Roland Garros: Rafael Nadal. Sulle orme di Sinner anche il campione spagnolo ha prenotato il campo 5 poi il Centrale per finire con un’ora nel pomeriggio sul campo 29 dello stadio Jean Bouin. Sparring partner d’eccezione, il numero cinque del mondo Daniil Medvedev (nella foto di Patrick Boren, il russo durante l’allenamento).



Fase di riscaldamento ridotta e subito partita, anche qui con tribune gremite e telefonini accesi per filmare quella che sarà l’ultima apparizione di Rafa a Parigi. L’impressione guardando la partita tra i due è che Rafa sia alla ricerca della potenza specialmente sul diritto per accorciare gli scambi. Cerca di colpire più forte di prima, un po’ più centrale per non dare angoli, e forse anche con uno spin meno accentuato.

📺❤️ LiveTennis TV – Sinner e Nadal al Roland Garros 2024 (23 Maggio 2024) di Enrico Milani

Un Nadal che cerca di spostarsi il meno possibile. Non più l’esasperata, come da scuola spagnola, ricerca del diritto, ma giocate di rovescio, alzando la palla e cercando lunghezza. Purtroppo di lunghezza non ce n’era molta e Medvedev chiudeva accelerando con il diritto.

Nella foto di Patrick Boren, lo spagnolo in azione a Parigi.

In conclusione un Nadal non male, ma con tanta strada ancora da fare…

Da Parigi, Enrico Milani