Primo allenamento al Roland Garros per Rafael Nadal (video)

Di ritorno sulla terra parigina per la prima volta dal 14esimo titolo vinto nel 2022, Rafael Nadal si è allenato questo lunedì sul campo di Philippe-Chatrier, poco meno di una settimana prima dell’inizio del Roland-Garros. Un anticipo per le abitudini dello spagnolo a lungo incerto sulla sua partecipazione al torneo parigino.

Il 22 volte vincitore Slam si è allenato sul Philippe Chartrier (il centrale) per l’occasione con il tetto chiuso, ma aperto al pubblico che lo ha accolto calorosamente come nove giorni fa a Roma. Nadal attualmente 276 del ranking ha palleggiato per un’ora abbondante con Marc Lopez ed il francese Vivien Cabos ex 1702 del mondo, attuale ottima seconda categoria francese.

Rafa che è ancora molto lontano dal suo livello abituale ha giocato quest’anno solo otto partite su terra battuta e viene da una netta sconfitta subita a Roma contro Hubert Hurkacz. Allenamento tranquillo che è servito come primo test per giudicare se si sentiva fisicamente pronto per partecipare al suo diciannovesimo e ultimo Roland-Garros.



Nella foto Patrick Boren, Rafa insieme al coach ex campione a Parigi Carlos Moya.

Enrico Milani