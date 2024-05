Il forfait di Flavio Cobolli al Challenger 175 di Torino

Il Challenger175 di Torino, al via oggi, dovrà fare a meno di Flavio Cobolli. Il giovane tennista romano è stato costretto a dare forfait a causa di un problema agli addominali. Una notizia che preoccupa, considerando l’imminente appuntamento con il Roland Garros, in programma dal 26 maggio.

Si spera che l’infortunio non sia grave e che Cobolli possa recuperare in tempo per lo Slam parigino. Il suo posto nel tabellone del Challenger175 sarà preso da un lucky loser.

L’assenza di Cobolli pesa particolarmente in ottica qualificazione olimpica. Attualmente fuori dalla cerchia dei tennisti italiani con il pass per Parigi 2024, secondo la Race to Olympics, il classe 2002 rischia di perdere un’occasione importante per guadagnare punti preziosi.





Marco Rossi