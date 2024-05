Challenger Tunisi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md e Tre nelle qualificazioni

Challenger Tunisi – Tabellone Principale – terra

(1) Vacherot, Valentin vs (WC) Basilashvili, Nikoloz

Qualifier vs Hardt, Nick

Qualifier vs Agamenone, Franco

Qualifier vs (6) Bonzi, Benjamin

(4) de Jong, Jesper vs Royer, Valentin

Janvier, Maxime vs (Alt) Dougaz, Aziz

(WC) Ouakaa, Aziz vs Crawford, Oliver

Efstathiou, Menelaos vs (8) Olivieri, Genaro Alberto

(7) Travaglia, Stefano vs Dellien, Murkel

(Alt) Krueger, Mitchell vs Misolic, Filip

Lajal, Mark vs Roca Batalla, Oriol

Harris, Billy vs (3) Droguet, Titouan

(5) Shimabukuro, Sho vs Qualifier

Tabur, Clement vs Qualifier

(WC) Landaluce, Martin vs Hemery, Calvin

Qualifier vs (2) Dzumhur, Damir

(1) Brouwer, Gijsvs Campana Lee, Gerard(Alt) Dodig, Matejvs (7) Taberner, Carlos

(2) Skatov, Timofey vs (Alt) Kwon, Soonwoo

Houkes, Max vs (10) Kopp, Sandro

(3) Lamasine, Tristan vs (WC) Boubaker, Youssef

Safwat, Mohamed vs (8) Gill, Felix

(4) Chidekh, Clement vs (WC) Bennour Dit Sahli, Anas

(Alt) Sanchez Jover, Carlos vs (9) Cecchinato, Marco

(5) Vrbensky, Michael vs (WC) Ben Arab, Mehdi

Bonadio, Riccardo vs (12) Bellier, Antoine

(6) Weis, Alexander vs (WC) Knani, Omar

(Alt) Edmund, Kyle vs (11) Michalski, Daniel

COURT CENTRAL – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Mohamed Safwat vs [8] Felix Gill

2. [4] Clement Chidekh vs [WC] Anas Bennour Dit Sahli

3. [Alt] Kyle Edmund vs [11] Daniel Michalski

4. [1] Gijs Brouwer vs Gerard Campana Lee

COURT AZIZ ZOUHIR – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Tristan Lamasine vs [WC] Youssef Boubaker

2. [Alt] Carlos Sanchez Jover vs [9] Marco Cecchinato

3. [6] Alexander Weis vs [WC] Omar Knani

4. [5] Michael Vrbensky vs [WC] Mehdi Ben Arab

COURT 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Max Houkes vs [10] Sandro Kopp

2. [2] Timofey Skatov vs [Alt] Soonwoo Kwon

3. Riccardo Bonadio vs [12] Antoine Bellier

4. [Alt] Matej Dodig vs [7] Carlos Taberner