Nadal, un addio con il punto di domanda: “Roma è speciale, al 98% è stata l’ultima volta” (sintesi video della partita)

Rafa Nadal saluta Roma, o forse no. Dopo la sconfitta contro Hubert Hurkacz negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, il campione spagnolo ha lasciato uno spiraglio aperto sul suo futuro al Foro Italico. “A Madrid ho detto che era stata l’ultima volta perché è un torneo diverso, con condizioni diverse. Roma è qualcosa di differente per me per la mia storia. Dico che al 98% è stata la mia ultima volta ma non dico che una cosa è sicura al 100% se non è così”, ha dichiarato Nadal in conferenza stampa, con il sottofondo del coro “Olè, olè, olè, Rafa, Rafa” proveniente dagli spalti.

Queste parole riaccendono un barlume di speranza per i tifosi, che sperano di rivedere il maiorchino calcare ancora la terra rossa romana. Improbabile, ma non impossibile. Nadal avrebbe voluto un addio diverso, come si evince dal suo atteggiamento all’uscita dal campo e ancor di più in sala stampa.

“È evidente che ho iniziato bene la partita. I primi due game sono durati quasi mezz’ora, e giocando bene ho avuto le mie occasioni. Poi ho avuto una pausa e ho perso un po’ la capacità di tenerlo lontano dal campo. Nel secondo set lui è stato molto più bravo di me: nel primo non avevo quella sensazione ma nel secondo sì”, ha raccontato Nadal, ammettendo le difficoltà incontrate durante il match.

Il campione spagnolo ha sottolineato come la dimensione del campo non lo abbia favorito: “Qui il campo non è così grande: lui serviva bene e per me era davvero difficile rispondere in maniera tanto efficace da riuscire a metterlo in difficoltà. Questo è tutto e non posso fare altro che accettarlo”.

Nadal ha vissuto una giornata dura sotto tutti i punti di vista, sentendosi più pronto di quanto abbia dimostrato in campo. “Questa è una brutta sensazione perché mi sento meglio e non riesco a farlo vedere in campo. È qualcosa che mi crea ulteriori dubbi ma devo semplicemente accettare questa situazione”, ha confessato il maiorchino.

L’incertezza sul suo futuro è palpabile: “Come ho detto prima dell’inizio del torneo, oggi sono un po’ più imprevedibile, non ho giocato abbastanza negli ultimi due anni. Troppi dubbi, troppe domande alle quali non so dare una risposta”.

Nonostante le difficoltà e i dubbi, i tifosi sperano di rivedere Nadal a Roma in futuro, consapevoli del legame speciale che lo unisce al torneo e alla città eterna. Il punto di domanda sul suo addio al Foro Italico resta, per ora, sospeso nell’aria.





