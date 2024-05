Challenger Taipei: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

Challenger Taipei – Tabellone Principale – hard

(1) Purcell, Max vs Qualifier

(WC) Ho, Ray vs Qualifier

Marchenko, Illya vs Moriya, Hiroki

Donskoy, Evgeny vs (7) Jasika, Omar

(4) Uchiyama, Yasutaka vs Hsu, Yu Hsiou

Qualifier vs Noguchi, Rio

Qualifier vs (WC) Huang, Tsung-Hao

Echargui, Moez vs (6) Hong, Seongchan

(8) Escoffier, Antoine vs (Alt) McCabe, James

Berankis, Ricardas vs Holt, Brandon

Qualifier vs (Alt) Chung, Yun seong

Shimizu, Yuta vs (3) Walton, Adam

(5) Tu, Li vs Sekulic, Philip

Fery, Arthur vs Wu, Tung-Lin

Ramanathan, Ramkumar vs (WC) Yin, Bang Shuo

Qualifier vs (2) Duckworth, James

(1) Bertola, Remy vs (Alt) Suzuki, Ko

Puttergill, Calum vs (12) Delaney, Jake

(2) Trotter, James vs (WC) Meng, Cing-Yang

(WC) Chen, Yan Cheng vs (8) Shiraishi, Hikaru

(3) Ellis, Blake vs (WC) Wang, Kai-I

Statham, Rubin vs (7) Sinclair, Colin

(4) Takahashi, Yusuke vs (Alt) Romios, Matthew Christopher

Fukuda, Sora vs (9) Ayeni, Alafia

(5) Ochi, Makoto vs (Alt) Uesugi, Kaito

Nam, JiSung vs (10/PR) Imai, Shintaro

(6) Sasikumar, Mukund vs (WC) Lee, Kuan-Yi

(Alt) Masabayashi, Tomohiro vs (11) Zhu, Evan

Center Court – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] James Trotter vs [WC] Cing-Yang Meng

2. [6] Mukund Sasikumar vs [WC] Kuan-Yi Lee

3. [1] Remy Bertola vs [Alt] Ko Suzuki

4. [4] Yusuke Takahashi vs [Alt] Matthew Christopher Romios

Show Court – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Yan Cheng Chen vs [8] Hikaru Shiraishi

2. [3] Blake Ellis vs [WC] Kai-I Wang

3. Sora Fukuda vs [9] Alafia Ayeni

4. [5] Makoto Ochi vs [Alt] Kaito Uesugi (non prima ore: 10:00)

Court 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Rubin Statham vs [7] Colin Sinclair

2. [Alt] Tomohiro Masabayashi vs [11] Evan Zhu

3. JiSung Nam vs [10/PR] Shintaro Imai

4. Calum Puttergill vs [12] Jake Delaney (non prima ore: 11:00)