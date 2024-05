Ormai è una tradizione . Nemmeno fossimo a Wimbledon che la pioggia non abbandoni mai il torneo Bayer di Salsomaggiore ed oggi puntuale non è mancata sia al mattino che al pomeriggio. Il torneo dunque si è spostato al TC Cabriolo di Fidenza . Due palloni coperti che hanno consentito agli organizzatori di portare avanti il programma . Un programma velocissimo visti i risultati dei match ma certo che giocare all’aperto non è la stessa cosa. In campo maschile continua il cammino di Leonardo Cattaneo. Il giocatore cremasco ha dominato il cinese Tang dall’inizio alla fine dimostrando una grande solidità di gioco. La sorpresa è arrivata dal romano Jacopo Vasamì . Il giocatore della Can.Aniene ha regolato in due set lo spagnolo Pascual Ferra numero 3 del torneo. Una netta vittoria contro un avversario più grande di età e di maggiore esperienza a giudicare dai tanti piazzamenti conseguiti nelle ultime due stagioni. Terzo azzurro a superare il secondo turno il veronese Samuele Seghetti. L’allievo di Yuri Margotto tesserato per il CT Scaligero è stato agevolato dalle precarie condizioni fisiche del suo avversario il 17enne piacentino Gabriele Crivellaro. Perso il primo set Crivellaro debilitato e in preda a nausea e mal di testa si è ritirato dando via libera al suo avversario. Nell’ultimo match di singolare il n°1 del torneo lo svedese William Vinciguerra non ha avuto problemi contro il sud africano Doig. Nel torneo femminile bene le azzurre Sveva Pieroni e Anastasia Bertacchi. Le due giocatrici toscane hanno dato una sonora lezione alle rispettive avversarie. La Pieroni è andata contro pronostico contro la lettone Markina mentre la Bertacchi lo ha rispettato contro la Quesada una spagnola proveniente dalle qualificazioni. Tutto facile anche per la numero 2 la svedese Lena Nilsson mentre l’olandese Stoyanov ha estromesso la n°4 del torneo la francese Mpetshi Perricard.

Risultati

Main draw

2°turno Boys : Cattaneo (Ita) b Tang (Chn) 6/1 6/2;Vasamì (Ita) b Pascual Ferra (Spa) 6/3 6/3;Seghetti (Ita) b Crivellaro 6/3 rit.;Vinciguerra (Sve) b Doig (Rsa) 6/0 6/4.

2°turno Girls : Nilsson (Sve) b Manta (Sui) 6/2 6/3;Pieroni (Ita) b Markina (Lat) 6/1 6/1;Stoyanov (Ned) b Mpteshi Perricard (Fra) 6/2 6/4.Bertacchi (Ita) b Quesada (Spa) 6/1 6/1.