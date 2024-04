Ben Shelton, il fenomeno americano che conquista il tennis mondiale (Video)

Un talento fuori dal comune e una spavalderia unica sul campo. Queste sono le caratteristiche che descrivono Ben Shelton, il giovane tennista americano che sta vivendo un momento significativo nella sua carriera. Con la sua recente vittoria nel torneo ATP 250 di Houston , Shelton non solo inaugura il suo palmarés su terra battuta ma si issa al miglior ranking di sempre, diventando il numero uno tra gli statunitensi.

Shelton ha scelto un percorso non convenzionale per raggiungere la vetta del tennis mondiale. Dopo aver vinto il campionato NCAA nel 2022 con i Florida Gators, ha iniziato a fare esperienza nel circuito professionistico, ottenendo risultati impressionanti che lo hanno portato rapidamente al successo. La sua prima uscita dagli Stati Uniti si sia concretizzata con un quarto di finale in Australia, Shelton ha dimostrato di poter competere e vincere contro i migliori.

Il mentore è suo padre Bryan Shelton, ex numero 55 del mondo, Ben ha dimostrato di poter superare le sfide con una rapidità sbalorditiva. Nonostante un primo anno difficile sulle superfici in terra battuta, con un record di 1-5 nei tornei ATP, ha continuato a lavorare duramente, ottenendo la sua rivincita con la vittoria a Houston. Questo successo non solo testimonia la sua crescita come giocatore ma evidenzia anche le sue potenzialità sulle diverse superfici.

Con il titolo di Houston 2024 in tasca, Shelton scala le classifiche fino alla posizione numero 14 mondiale, superando Taylor Fritz come migliore tennista americano. La sua ascesa pone le basi per quello che potrebbe essere un futuro luminoso nel circuito. La domanda che tutti si pongono ora è se riuscirà a mantenere questo livello di gioco e a imporsi anche sui campi in terra rossa del Vecchio Continente?

Il tennis americano sembra avere trovato una nuova stella in Ben Shelton, un giocatore che non solo ha dimostrato di avere il talento per vincere ma anche il carattere per affrontare le sfide. Il suo prossimo appuntamento in Europa sarà decisivo per capire se potrà effettivamente diventare uno dei protagonisti del tennis mondiale anche su terra rossa.





Francesco Paolo Villarico