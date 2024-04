Luca Nardi supera le qualificazioni a Montecarlo: Muller battuto in tre set. Sfiderà Auger all’esordio per poi trovare Alcaraz (con il tabellone aggiornato)

Luca Nardi accede al tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo dopo una dura battaglia contro il francese Alexander Muller. Il giovane tennista italiano si è imposto con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 dopo oltre due ore e mezzo di gioco al Country Club del Principato. Nonostante una prestazione eccellente di Muller, Nardi ha dimostrato grande determinazione nei momenti cruciali, riuscendo a portare a casa un successo importante.

Le statistiche mostrano una partita estremamente equilibrata tra Muller e Nardi, con entrambi i giocatori che hanno vinto esattamente il 50% dei punti totali. Nardi ha avuto una prestazione leggermente migliore al servizio, con una percentuale più alta di prime di servizio (67% vs 52%) e di punti vinti sulla seconda (50% vs 49%). Tuttavia, entrambi i giocatori hanno vinto il 63% dei punti sulla prima di servizio e salvato il 64% delle palle break. In risposta, le percentuali sono state molto simili, con Nardi leggermente più efficace sulla seconda di servizio di Muller (51% vs 50%). Muller ha messo a segno più vincenti (33 vs 23), ma ha commesso anche più errori non forzati (33 vs 32). Nel complesso, la partita si è decisa sui dettagli, con entrambi i giocatori che hanno dimostrato un ottimo livello di gioco e una grande capacità di lottare su ogni punto.

Al primo turno sfiderà Auger Aliassime per poi trovare Alcaraz.

Il primo set è stato caratterizzato da un avvio equilibrato, con Nardi che si è portato sul 2-0 dopo aver vinto i primi due giochi ai vantaggi. Tuttavia, Muller ha preso il controllo del gioco, mettendo in difficoltà l’azzurro soprattutto con il rovescio. Il francese ha inanellato una serie di cinque giochi consecutivi, chiudendo il set per 6-3.

Nel secondo parziale, entrambi i giocatori hanno tenuto i propri turni di servizio senza particolari problemi. Il primo strappo è arrivato da Nardi, che sul 3-2 ha strappato la battuta a Muller, portandosi sul 4-2. Il francese ha però reagito, recuperando il break e impattando sul 4-4. Sul 4-5, Muller ha ceduto un delicato turno di servizio, permettendo a Nardi di portare la partita al terzo set.

Nell’ultima frazione, Nardi si è portato sul 3-0 e ha avuto due palle break per siglare il 4-0, ma Muller non si è arreso. Il francese ha annullato le palle break, ha tenuto la battuta e ha recuperato il break di svantaggio, impattando sul 3-3. Nardi, però, è riuscito a mantenere la calma e, sfruttando anche il vantaggio di servire per primo, sul 5-4 ha piazzato il break vincente, complici anche due smash sbagliati da Muller conquistando la partita per 6 a 4.

Con questa vittoria, Luca Nardi si guadagna l’accesso al tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo. Il torneo del giovane azzurro prosegue, pronto ad affrontare nuove sfide sul rosso monegasco.

🇫🇷 Alex Muller vs 🇮🇹 Luca Nardi

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇫🇷 Muller | 🇮🇹 Nardi |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | 229 | **251** |

| Aces | 1 | 1 |

| Double Faults | 4 | 4 |

| First Serve % | 52% (59/114) | **67% (62/92)** |

| 1st Serve Points Won % | 63% (37/59) | 63% (39/62) |

| 2nd Serve Points Won % | 49% (27/55) | **50% (15/30)** |

| Break Points Saved % | 64% (9/14) | 64% (7/11) |

| Service Games Played | **15** | 14 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇫🇷 Muller | 🇮🇹 Nardi |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | 152 | **157** |

| 1st Serve Return Points Won %| 37% (23/62) | 37% (22/59) |

| 2nd Serve Return Points Won %| 50% (15/30) | **51% (28/55)** |

| Break Points Converted % | 36% (4/11) | 36% (5/14) |

| Return Games Played | 14 | **15** |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇫🇷 Muller | 🇮🇹 Nardi |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | 56% (18/32) | **59% (16/27)** |

| Winners | **33** | 23 |

| Unforced Errors | **33** | 32 |

| Service Points Won % | 56% (64/114) | **59% (54/92)** |

| Return Points Won % | 41% (38/92) | **44% (50/114)**|

| Total Points Won % | 50% (102/206) | 50% (104/206) |

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇫🇷 Muller | 🇮🇹 Nardi |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | **208km/h (129mph)** | 203km/h (126mph) |

| 1st Serve Average Speed | **190km/h (118mph)** | 176km/h (109mph) |

| 2nd Serve Average Speed | 140km/h (86mph) | **144km/h (89mph)** |

(1) Djokovic, Novak vs Bye

Safiullin, Roman vs (Q) Munar, Jaume

Fils, Arthur vs Mannarino, Adrian

Musetti, Lorenzo vs (13) Fritz, Taylor

(11) de Minaur, Alex vs (WC) Wawrinka, Stan

Koepfer, Dominik vs Griekspoor, Tallon

Popyrin, Alexei vs (Q) Moutet, Corentin

Bye vs (6) Rublev, Andrey

(3) Alcaraz, Carlos vs Bye

Auger-Aliassime, Felix vs (Q) Nardi, Luca

Zhang, Zhizhen vs Giron, Marcos

(Q) Coria, Federico vs (14) Humbert, Ugo

(10) Hurkacz, Hubert vs Draper, Jack

(Q) Bautista Agut, Roberto vs (LL) Diaz Acosta, Facundo

Tabilo, Alejandro vs (Q) O’Connell, Christopher

Bye vs (8) Ruud, Casper

(5) Zverev, Alexander vs Bye

Evans, Daniel vs Ofner, Sebastian

Jarry, Nicolas vs Etcheverry, Tomas Martin

Djere, Laslo vs (12) Tsitsipas, Stefanos

(15) Khachanov, Karen vs Norrie, Cameron

Cerundolo, Francisco vs (LL) Altmaier, Daniel

(WC) Monfils, Gael vs Thompson, Jordan

Bye vs (4) Medvedev, Daniil

(7) Rune, Holger vs Bye

Arnaldi, Matteo vs (Q) Nagal, Sumit

Kecmanovic, Miomir vs (WC) Berrettini, Matteo

(WC) Vacherot, Valentin vs (9) Dimitrov, Grigor

(16) Bublik, Alexander vs Coric, Borna

Struff, Jan-Lennard vs Baez, Sebastian

Korda, Sebastian vs Davidovich Fokina, Alejandro

Bye vs (2) Sinner, Jannik





Francesco Paolo Villarico