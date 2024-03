Jannik Sinner dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz ad Indian Wells: “fino al terzo set stavo bene. Poi, dopo una caduta, ho avvertito dolore al gomito”. La conferenza anche di Carlos Alcaraz “vincere contro Jannik ha un significato speciale” (Video conferenza stampa)

Dopo la semifinale di Indian Wells 2024, Jannik Sinner si presenta alla stampa con un’onestà disarmante, riservando parole di stima per il suo avversario, Carlos Alcaraz, e analizzando le ragioni della sua sconfitta, senza trascurare di menzionare i problemi fisici affrontati.

“Ovviamente, non è il finale che desideravo, ma affrontare lui è sempre una battaglia ardua. Ho cercato di esprimere un buon tennis, e ci sono riuscito, in particolare nel primo set. Poi, a seguito di un paio di errori, il momento è cambiato. Lui ha alzato il suo livello. È difficile da accettare, ma spero di essere in forma per Miami, che per me è il torneo più importante. Sono veramente felice per lui perché è un grande giocatore e una bella persona”, spiega Jannik in conferenza stampa.

Interrogato sulle sue 19 vittorie consecutive, Sinner risponde: “Non ci penso troppo. Sono rimasto positivo durante questa striscia e lo sono anche ora. Anche se la semifinale a Indian Wells si è conclusa con una sconfitta, rimane un grande risultato. Ora mi concentro su Miami. È triste che debba finire così qui, perché per me è un posto speciale, ma sono felice per quello che sto facendo”.

Parlando dei problemi fisici, Sinner ironicamente dichiara all’inizio: “In questo momento, sento un po’ di dolore su tutto il mio corpo, ma è normale, è lo sport. Ci sono stati alcuni piccoli problemi, ma ero a posto fino al terzo set. Poi, dopo una caduta, ho avvertito dolore al gomito perché sono caduto male. Da lì è stato difficile servire, ma lui rende tutto molto difficile, esercita molta pressione. Ha cambiato alcune cose oggi a livello tattico che devo rivedere per la prossima volta. Devo migliorare alcune cose e cercare di batterlo. Questo è anche il bello di questo sport”.

Sulla rivalità con Alcaraz, Sinner riflette: “L’anno scorso abbiamo giocato qui e poi a Miami, quindi non ci sono state molte sessioni di allenamento per migliorare certi aspetti. Poi non ci siamo affrontati fino a Pechino. Questo è un test più grande per vedere come stanno le cose. Oggi è stato anche un test importante, non ci siamo affrontati da un po’ di tempo. Ma questo rende le cose più divertenti. Forse ci sarà un giorno in cui uno di noi vincerà tre o quattro volte di fila, allora l’altro dovrà provare nuove strategie. È interessante per me e un’opportunità di crescita per il futuro.

Alcaraz ti impressiona sempre quando giochi contro di lui. D’altra parte, ti prepari anche per certe sue mosse. Si muove molto velocemente e la palla rimbalza alto, non è facile giocare contro di lui perché usa molto effetto. Oggi ho peccato di prevedibilità in alcuni punti, ripetendo le stesse azioni. Ho giocato bene nel primo set, poi ho cercato di rimanere solido. Questa è la lezione di oggi. Il tennis è un gioco di equilibrio. A volte devi fermarti, oggi ho sbagliato molti dritti con cui di solito sono aggressivo. È stato un errore”.

Su se ama questi incontri, Sinner conclude: “Certamente. È uno dei migliori palcoscenici per giocare a tennis, con lo stadio pieno. Due giovani giocatori che danno il meglio. È divertente. Ovviamente vuoi vincere, ma ci saranno altre occasioni in futuro. L’importante è dare il 100%. Ho lottato nel terzo set, e lui ha sfruttato questo a suo vantaggio. Mi godo questo tipo di partite, sono ciò per cui mi alleno”.

Carlos Alcaraz, dopo essersi assicurato il suo posto nella finale di Indian Wells 2024 battendo Jannik Sinner in semifinale, non nasconde la sua soddisfazione per il risultato ottenuto, ma mantiene il mistero sui cambiamenti tattici che hanno segnato la partita. Il numero due del mondo ha condiviso i suoi pensieri sulla strategia di gioco, sulla rivalità con Sinner e sulle aspettative per il prossimo avversario nella finalissima.

“Sono molto, molto felice di qualificarmi per un’altra finale,” inizia Alcaraz durante la conferenza stampa post-partita. Questa vittoria rappresenta senza dubbio uno dei suoi migliori risultati degli ultimi mesi.

“Significa molto per me giocare a questo livello e avere l’opportunità di disputare un’altra finale. Naturalmente, vincere contro Jannik ha un significato speciale. Abbiamo una grande rivalità, e interrompere la sua serie di 19 vittorie consecutive è incredibile per me,” racconta lo spagnolo, evidenziando l’importanza di questa vittoria contro l’ottima forma recente dell’italiano.

Sulle ultime 24 ore, Alcaraz descrive l’insolita situazione che ha coinvolto lui e Sinner, tra interruzioni per pioggia e altri imprevisti: “Abbiamo riso della situazione. È difficile iniziare un match e doverlo interrompere, poi ricominciare. Non è stato facile concentrarmi di nuovo, ma sono felice di aver superato questo ostacolo e di aver concluso la partita giocando ad alto livello.”

Parlando della sua rivalità con Sinner, Alcaraz ammette di sentirsi nervoso ogni volta che lo affronta, ma questo non lo intimorisce, anzi gli fornisce ulteriore motivazione. “Ogni volta che gioco contro Jannik è una battaglia incredibile, ma ciò rende il match ancora più appassionante per il pubblico. L’energia che riceviamo è davvero speciale,” afferma Alcaraz, evidenziando l’importanza del sostegno del pubblico.

Sull’influenza dell’allenatore Juan Carlos Ferrero, Alcaraz sottolinea: “È molto importante per me. Ogni torneo con lui è speciale, ma confido al 100% anche negli altri allenatori con cui viaggio.”

Infine, riguardo al suo futuro avversario in finale, che sarà o Medvedev o Paul (si scoprirà solo dopo che avrebbe sfidato Medvedev), Alcaraz riconosce le sfide che entrambi presentano. “Sono pronto per giocare contro entrambi,” conclude, evidenziando la sua preparazione e la sua determinazione indipendentemente dall’avversario che affronterà.





