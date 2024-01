Australian Open: I risultati con il dettaglio del Day 4. In campo anche Novak Djokovic (LIVE)

Australian Open 🇦🇺 – 2° Turno – hard

(6) O. Jabeurvs M. Andreeva

(10) A. de Minaur vs M. Arnaldi



Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(Q) B. Fruhvirtova vs (2) A. Sabalenka



(1) N. Djokovic vs A. Popyrin



(4) J. Sinnervs (Q) J. de Jong

C. Dolehide vs (4) C. Gauff



Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

J. Thompson vs (7) S. Tsitsipas



(8) M. Sakkari vs E. Avanesyan



John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) C. Wozniacki vs (Q) M. Timofeeva



L. Siegemund vs (Q) S. Hunter



(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))C. O’Connellvs (16) B. Shelton(Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))C. Eubanksvs (5) A. Rublev(32) L. Fernandezvs A. Parks

(12) T. Fritz vs (LL) H. Gaston



(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))(17) F. Tiafoevs T. Machac

M. Kostyuk vs (25) E. Mertens



1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Galan vs (26) S. Baez



(Q) A. Korneeva vs (10) B. Haddad Maia



(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))(16) C. Garciavs M. Frech

(WC) D. Saville / (WC) A. Tomljanovic vs O. Kalashnikova / M. Lumsden



T. Korpatschvs (9) B. Krejcikova

(Q) A. Kovacevic vs (15) K. Khachanov



G. Monfils vs (30) T. Etcheverry



F. Cabral / H. Patten vs (WC) T. Schoolkate / (WC) A. Walton



Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Noskova / X. Wang vs (WC) T. Gibson / (WC) P. Hon



(1) I. Dodig / (1) A. Krajicek vs M. Kecmanovic / R. Safiullin



V. Gracheva / S. Santamaria vs (WC) K. Birrell / (WC) O. Gadecki



(14) W. Koolhof / (14) N. Mektic vs S. Doumbia / F. Reboul



P. Kotovvs (Q) F. Cobolli

P. Badosa vs A. Pavlyuchenkova



(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))(29) S. Kordavs Q. Halys

(WC) A. Bolt / (WC) L. Saville vs H. Heliovaara / J. Peers



Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Anisimova vs N. Podoroska



(25) L. Musetti vs L. Van Assche



(28) L. Tsurenko vs R. Masarova



(4) G. Dabrowski / (4) E. Routliffe vs (A) L. Fruhvirtova / (A) A. Krueger



Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) J. McCabe / (WC) D. Sweeny vs (7) H. Nys / (7) J. Zielinski



(20) A. Mannarino vs J. Munar



(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))M. Melo/ M. Middelkoopvs (3) R. Ram/ (3) J. Salisbury

(12) M. Bouzkova / (12) S. Sorribes Tormo vs C. Bucsa / A. Panova



Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(15) I. Martins / (15) M. Niculescu vs S. Errani / J. Paolini



E. Cocciaretto / M. Trevisan vs (WC) D. Aiava / (WC) M. Inglis



A. Kalinina / A. Schmiedlova vs E. Navarro / D. Shnaider



B. McLachlan / Y. Nishioka vs N. Cacic / D. Molchanov



Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

K. Rakhimova vs D. Parry



F. Marozsan vs (22) F. Cerundolo



(11) L. Kichenok / (11) J. Ostapenko vs (A) E. Bektas / (A) K. Day



L. Bronzetti / H. Watson vs (WC) Y. Wang / (WC) Y. Yuan



Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

J. Lehecka / P. Nouza vs (12) N. Lammons / (12) J. Withrow



(11) L. Glasspool / (11) J. Rojer vs T. Griekspoor / B. Stevens



(5) S. Gonzalez / (5) N. Skupski vs M. McDonald / B. van de Zandschulp



S. Cirstea / D. Vekic vs (9) D. Schuurs / (9) L. Stefani



Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(4) M. Granollers / (4) H. Zeballos vs E. King / R. Stalder



(Q) A. Zakharova vs K. Juvan



(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))M. Giron/ S. Kwonvs (8) K. Krawietz/ (8) T. Puetz

M. Andreeva / V. Tomova vs A. Blinkova / A. Sasnovich



