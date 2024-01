Australian Open: I risultati con il dettaglio del Day 4. Novak Djokovic perde un altro set ed avanza al terzo ostacolo. Discussione con un tifoso sugli spalti. Match duro contro Popyrin. Mirra Andreeva stende Ons Jabeur. In campo anche Novak Djokovic (Video di alcune partite)

Novak Djokovic, numero uno al mondo e campione dell’Australian Open per 10 volte, tra cui le ultime quattro partecipazioni (2019, 2020, 2021 e 2023), conferma il suo ritorno al terzo turno del torneo di maggior successo della sua carriera professionale, nonostante abbia subito un altro grande spavento nel secondo incontro consecutivo. Il serbo ha perso più set in due turni nell’edizione 2024 del Happy Slam rispetto a tutto il suo percorso verso il titolo nel 2023!

Nel secondo turno, Djokovic, 36 anni, ha sconfitto il giovane australiano Alexei Popyrin, numero 43 al mondo e nella migliore fase della sua carriera, con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-6(4) 6-3, in un duello di oltre tre ore che è stato segnato da un terzo set incredibile, in cui si è ripreso da 4-5 0-40, salvando un totale di quattro set point prima di riuscire a imporsi al tiebreak per 7 punti a 4.

In una partita densa di tensione, nella quale Novak Djokovic è stato a un passo dal trovarsi in uno svantaggio di due set a uno, il dieci volte vincitore dell’Australian Open ha avuto un confronto acceso con un tifoso nella Rod Laver. Il tabellone segnava 2-2 nel quarto set, con Nole già in vantaggio contro Alexei Popyrin, quando il serbo ha udito dalle tribune commenti di suo disappunto.

Djokovic non si è trattenuto e ha affrontato direttamente il fan. “Vieni qui e dimmelo in faccia! Vieni!”, ha esclamato il numero uno mondiale, sfruttando quell’istante come molla per prendere il comando della partita. Di fatto, Djokovic ha conquistato 13 dei 17 punti seguenti, portandosi sul 5-2 e guadagnando tre match point. Popyrin ha poi accorciato sul 5-3, ma la conclusione scontata è stata raggiunta poco dopo, con il serbo che ha assicurato la sua posizione nel terzo turno contro Tomás Etcheverry.

DJOKOVIC LITIGA CON UN TIFOSO



IL MATCH POINT CON POLEMICA DI DJOKOVIC



Mirra Andreeva, la giovane promessa russa, un vero talento generazionale, si è già guadagnata il 47° posto nel ranking WTA a soli 16 anni, nonostante le regole del circuito femminile non le permettano ancora di partecipare a molti tornei. Questo mercoledì, Andreeva ha vissuto il momento più significativo della sua carriera, sconfiggendo la tunisina Ons Jabeur, numero sei del mondo, avanzando così al terzo turno dell’Australian Open, torneo in cui l’anno scorso fu finalista nel torneo juniores.

E lo ha fatto in modo travolgente. La giovane russa ha dominato completamente la partita, battendo la sua maggiore fonte di ispirazione dell’infanzia con un netto 6-0, 6-2. In un incontro risolto in soli 54 minuti, Andreeva non ha dato alcuna possibilità a Jabeur, che sembrava fuori forma e irriconoscibile. Jabeur, 29 anni, ha scelto di non partecipare a tornei ufficiali prima dell’Australian Open, ma a Melbourne è apparsa totalmente fuori dai suoi standard. Durante l’incontro, ha realizzato 9 colpi vincenti, commesso 24 errori non forzati e guadagnato solo una palla break

Andreeva ora attende la francese Diane Parry al terzo turno. Sarà favorita.

Australian Open 🇦🇺 – 2° Turno – hard

GS Australian Open O. Jabeur [6] O. Jabeur [6] 0 2 M. Andreeva M. Andreeva 6 6 Vincitore: M. Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Andreeva 15-0 30-15 2-5 → 2-6 O. Jabeur 0-15 30-15 ace 1-5 → 2-5 M. Andreeva 15-0 30-0 1-4 → 1-5 O. Jabeur 0-15 15-30 30-40 1-3 → 1-4 M. Andreeva 30-15 40-15 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 O. Jabeur 15-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Andreeva 30-0 40-15 1-0 → 1-1 O. Jabeur 0-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 M. Andreeva 0-15 30-30 0-5 → 0-6 O. Jabeur 0-15 15-40 0-40 0-4 → 0-5 M. Andreeva 15-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 O. Jabeur 0-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 M. Andreeva 40-15 0-1 → 0-2 O. Jabeur 15-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

(6) O. Jabeurvs M. Andreeva

(10) A. de Minaur vs M. Arnaldi



GS Australian Open A. de Minaur [10] A. de Minaur [10] 6 6 6 M. Arnaldi M. Arnaldi 3 0 3 Vincitore: A. de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. de Minaur 15-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Arnaldi 30-15 30-40 40-40 4-3 → 5-3 A. de Minaur 15-0 15-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 30-15 40-30 3-2 → 3-3 A. de Minaur 30-30 df 40-40 40-A 3-1 → 3-2 M. Arnaldi 30-0 40-30 3-0 → 3-1 A. de Minaur 15-0 ace 2-0 → 3-0 M. Arnaldi 0-15 30-30 ace 1-0 → 2-0 A. de Minaur 15-15 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 M. Arnaldi 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-0 → 6-0 A. de Minaur 15-15 A-40 4-0 → 5-0 M. Arnaldi 0-15 0-40 3-0 → 4-0 A. de Minaur 15-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Arnaldi 15-30 15-40 15-15 1-0 → 2-0 A. de Minaur 15-0 15-15 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arnaldi 30-15 40-30 40-40 5-3 → 6-3 A. de Minaur 30-15 30-0 40-30 40-A A-40 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 0-30 0-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. de Minaur 15-0 ace 40-15 ace 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 3-1 → 3-2 A. de Minaur 30-0 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 0-15 0-40 30-40 1-1 → 2-1 A. de Minaur 0-15 30-15 30-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-30 40-40 0-0 → 0-1

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(Q) B. Fruhvirtova vs (2) A. Sabalenka



GS Australian Open B. Fruhvirtova [10] B. Fruhvirtova [10] 3 2 A. Sabalenka [2] A. Sabalenka [2] 6 6 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Sabalenka 30-0 2-5 → 2-6 B. Fruhvirtova 0-15 40-15 1-5 → 2-5 A. Sabalenka 30-0 40-15 ace 1-4 → 1-5 B. Fruhvirtova 15-0 30-15 df 40-30 40-40 0-4 → 1-4 A. Sabalenka 15-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 B. Fruhvirtova 0-30 0-2 → 0-3 A. Sabalenka 40-0 30-0 0-1 → 0-2 B. Fruhvirtova 0-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Sabalenka 0-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 B. Fruhvirtova 15-0 15-15 30-40 A-40 40-40 ace 3-4 → 3-5 A. Sabalenka 15-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 B. Fruhvirtova 30-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Sabalenka 15-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Fruhvirtova 15-15 30-15 1-2 → 2-2 A. Sabalenka 0-15 0-30 0-2 → 1-2 B. Fruhvirtova 0-15 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 0-1 → 0-2 A. Sabalenka 15-0 30-15 40-30 40-40 df A-40 ace 0-0 → 0-1

(1) N. Djokovic vs A. Popyrin



GS Australian Open N. Djokovic [1] N. Djokovic [1] 6 4 7 6 A. Popyrin A. Popyrin 3 6 6 3 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 N. Djokovic 30-0 40-15 5-3 → 6-3 A. Popyrin 0-15 0-30 15-40 A-40 5-2 → 5-3 N. Djokovic 15-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Popyrin 0-15 0-40 3-2 → 4-2 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 N. Djokovic 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Popyrin 30-0 1-0 → 1-1 N. Djokovic 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 1*-0 1*-1 2-1* 3*-2 4*-2 5-2* ace 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 N. Djokovic 15-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 A. Popyrin 40-0 40-15 5-5 → 5-6 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 4-5 → 5-5 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-30 4-4 → 4-5 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Popyrin 30-0 40-15 40-0 3-3 → 3-4 N. Djokovic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 3-3 A. Popyrin 0-15 15-30 30-30 2-2 → 2-3 N. Djokovic 15-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Djokovic 15-0 ace 30-15 30-30 0-1 → 1-1 A. Popyrin 15-0 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Djokovic 15-15 15-40 30-40 ace 4-5 → 4-6 A. Popyrin 0-30 0-40 30-40 3-5 → 4-5 N. Djokovic 0-15 30-15 40-30 2-5 → 3-5 A. Popyrin ace 2-4 → 2-5 N. Djokovic 15-0 1-4 → 2-4 A. Popyrin 30-0 ace 1-3 → 1-4 N. Djokovic 0-30 15-40 15-30 1-2 → 1-3 A. Popyrin 15-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Popyrin 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Djokovic 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Popyrin 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 N. Djokovic 15-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Popyrin 15-0 30-15 30-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 N. Djokovic 15-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Popyrin 15-15 30-15 30-40 40-A A-40 ace 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-15 ace 0-0 → 1-0

GS Australian Open J. Sinner [4] J. Sinner [4] 6 6 6 J. de Jong J. de Jong 2 2 2 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Sinner 40-0 5-2 → 6-2 J. de Jong 15-0 30-0 40-15 5-1 → 5-2 J. Sinner 0-15 15-30 0-30 4-1 → 5-1 J. de Jong 15-15 40-30 ace 4-0 → 4-1 J. Sinner 15-0 30-15 3-0 → 4-0 J. de Jong 0-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 J. Sinner 15-0 40-0 1-0 → 2-0 J. de Jong 0-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 J. de Jong 0-15 0-30 15-30 5-1 → 5-2 J. Sinner 15-0 15-15 4-1 → 5-1 J. de Jong 15-0 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 J. Sinner 15-0 40-0 2-1 → 3-1 J. de Jong 0-15 15-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-15 0-1 → 1-1 J. de Jong 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Sinner 15-15 0-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 J. de Jong 0-15 0-30 0-40 30-40 40-A ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A ace 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 40-0 40-15 30-0 ace 3-2 → 4-2 J. de Jong 15-0 15-15 15-30 2-2 → 3-2 J. Sinner 30-0 1-2 → 2-2 J. de Jong 15-0 ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 ace ace 0-1 → 1-1 J. de Jong 15-0 40-0 0-0 → 0-1

(4) J. Sinnervs (Q) J. de Jong

C. Dolehide vs (4) C. Gauff



GS Australian Open C. Dolehide C. Dolehide 6 2 C. Gauff [1] C. Gauff [1] 7 6 Vincitore: C. Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Gauff 15-0 15-30 15-40 A-40 40-40 df 40-A df ace 40-40 df 40-A ace 40-40 df A-40 df 2-5 → 2-6 C. Dolehide 0-30 2-4 → 2-5 C. Gauff 15-0 15-30 30-30 2-3 → 2-4 C. Dolehide 0-30 0-40 2-2 → 2-3 C. Gauff 30-15 2-1 → 2-2 C. Dolehide 0-15 30-30 40-40 40-A A-40 1-1 → 2-1 C. Gauff 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Dolehide 30-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-2* 1*-4 1*-5 2-6* 6-6 → 6-7 C. Dolehide 15-15 15-40 6-5 → 6-6 C. Gauff 0-15 0-30 5-5 → 6-5 C. Dolehide 40-0 4-5 → 5-5 C. Dolehide 15-15 40-30 3-4 C. Gauff 30-0 40-30 30-30 A-40 40-A 2-4 → 3-4 C. Dolehide 0-15 15-30 30-30 40-30 A-40 1-4 → 2-4 C. Gauff 0-15 15-30 30-40 1-3 → 1-4 C. Dolehide 30-0 0-3 → 1-3 C. Gauff 30-0 ace 0-2 → 0-3 C. Dolehide 15-0 30-15 30-30 0-1 → 0-2 C. Gauff 0-15 15-15 0-0 → 0-1

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

J. Thompson vs (7) S. Tsitsipas



GS Australian Open J. Thompson J. Thompson 6 6 2 6 S. Tsitsipas S. Tsitsipas 4 7 6 7 Vincitore: S. Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-1* 1*-3 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 S. Tsitsipas 15-0 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 J. Thompson 15-0 ace 30-0 5-5 → 6-5 S. Tsitsipas 0-15 30-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 J. Thompson 30-0 3-5 → 4-5 S. Tsitsipas 15-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Thompson 15-15 15-30 40-30 2-4 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-30 2-3 → 2-4 J. Thompson 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 15-15 ace 2-1 → 2-2 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 40-40 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Thompson 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Tsitsipas 15-0 30-15 2-5 → 2-6 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 S. Tsitsipas 30-0 1-4 → 1-5 J. Thompson 15-15 15-30 40-30 0-4 → 1-4 S. Tsitsipas 15-15 30-30 40-30 A-40 0-3 → 0-4 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 S. Tsitsipas 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Thompson 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-3* 1*-4 2*-4 3-5* 3*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 J. Thompson 15-15 40-15 5-6 → 6-6 S. Tsitsipas 15-15 15-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Thompson 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Tsitsipas 30-0 ace 4-4 → 4-5 J. Thompson 15-0 ace 15-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 3-3 → 3-4 J. Thompson 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 J. Thompson 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-15 30-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. Thompson 15-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 30-0 5-3 → 5-4 J. Thompson 15-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 J. Thompson 30-0 30-15 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-30 30-30 1-1 → 1-2 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A ace 40-40 40-A ace 0-0 → 0-1

(8) M. Sakkari vs E. Avanesyan



GS Australian Open M. Sakkari [8] M. Sakkari [8] 4 4 E. Avanesyan E. Avanesyan 6 6 Vincitore: E. Avanesyan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Avanesyan 15-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Sakkari 15-15 30-15 ace 40-30 40-40 ace 3-5 → 4-5 E. Avanesyan 15-15 30-30 3-4 → 3-5 M. Sakkari 15-15 0-15 15-30 40-30 30-30 A-40 2-4 → 3-4 E. Avanesyan 0-15 30-15 2-3 → 2-4 M. Sakkari 15-0 30-0 40-15 1-3 → 2-3 E. Avanesyan 15-0 40-0 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Sakkari 0-30 15-40 30-40 40-A 1-1 → 1-2 E. Avanesyan 0-15 0-40 0-1 → 1-1 M. Sakkari 15-0 15-15 30-30 40-30 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Avanesyan 15-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Sakkari 15-15 30-15 30-40 A-40 3-5 → 4-5 E. Avanesyan 15-0 30-15 30-30 3-4 → 3-5 M. Sakkari 0-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 E. Avanesyan 15-15 30-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 M. Sakkari 0-15 0-30 df 40-30 30-30 1-3 → 2-3 E. Avanesyan 15-0 30-0 40-15 40-40 40-30 A-40 1-2 → 1-3 M. Sakkari 30-0 0-2 → 1-2 E. Avanesyan 30-0 0-1 → 0-2 E. Avanesyan 30-0 40-0 40-30 40-40 0-0 → 0-1

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) C. Wozniacki vs (Q) M. Timofeeva



GS Australian Open C. Wozniacki C. Wozniacki 6 4 1 M. Timofeeva M. Timofeeva 1 6 6 Vincitore: M. Timofeeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 M. Timofeeva 30-0 40-15 1-5 → 1-6 C. Wozniacki 0-30 0-40 1-4 → 1-5 M. Timofeeva 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 C. Wozniacki 0-15 15-30 1-2 → 1-3 M. Timofeeva 15-0 15-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Wozniacki 15-15 40-15 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 M. Timofeeva 15-0 15-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Wozniacki 0-15 15-30 4-5 → 4-6 M. Timofeeva 0-15 3-5 → 4-5 C. Wozniacki 15-0 30-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 M. Timofeeva 15-0 30-0 3-3 → 3-4 C. Wozniacki 0-15 15-30 A-40 2-3 → 3-3 M. Timofeeva 15-0 30-15 2-2 → 2-3 C. Wozniacki 15-15 15-30 2-1 → 2-2 M. Timofeeva 30-0 15-0 40-30 40-40 40-A 40-40 2-0 → 2-1 C. Wozniacki 15-0 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Timofeeva 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Wozniacki 30-0 30-30 40-40 40-A 40-40 5-1 → 6-1 M. Timofeeva 15-15 30-15 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 C. Wozniacki 15-0 40-15 3-1 → 4-1 M. Timofeeva 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-0 → 3-1 C. Wozniacki 15-0 30-0 2-0 → 3-0 M. Timofeeva 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

L. Siegemund vs (Q) S. Hunter



GS Australian Open L. Siegemund [5] L. Siegemund [5] 4 6 3 S. Hunter S. Hunter 6 3 6 Vincitore: S. Hunter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Hunter 40-15 3-5 → 3-6 L. Siegemund 30-15 30-30 40-30 40-A 3-4 → 3-5 S. Hunter 0-15 40-30 40-A 2-4 → 3-4 L. Siegemund 30-15 40-30 A-40 ace 40-40 40-A A-40 ace 1-4 → 2-4 S. Hunter 30-0 40-15 1-3 → 1-4 L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-40 1-2 → 1-3 S. Hunter 40-15 40-40 1-1 → 1-2 L. Siegemund 15-15 30-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Hunter 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Siegemund 30-0 ace 5-3 → 6-3 S. Hunter 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 L. Siegemund 15-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Hunter 15-40 30-40 2-3 → 3-3 L. Siegemund 0-30 15-40 2-2 → 2-3 S. Hunter 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Siegemund 15-0 30-15 1-1 → 2-1 S. Hunter 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Siegemund 0-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Hunter 0-15 40-30 4-5 → 4-6 L. Siegemund 40-15 3-5 → 4-5 S. Hunter 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Siegemund 0-40 3-3 → 3-4 S. Hunter 15-15 df 15-40 2-3 → 3-3 L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 S. Hunter 0-15 15-30 30-40 40-A 1-2 → 2-2 L. Siegemund 0-30 0-40 1-1 → 1-2 S. Hunter 0-30 15-40 0-1 → 1-1 L. Siegemund 0-30 15-40 40-40 A-40 40-A 0-0 → 0-1

GS Australian Open C. O'Connell C. O'Connell 4 1 6 6 B. Shelton [16] B. Shelton [16] 6 6 3 7 Vincitore: B. Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-2* 1-3* 2*-4 3-5* 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 C. O'Connell 15-15 30-15 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 5-6 → 6-6 B. Shelton 40-15 5-5 → 5-6 C. O'Connell 15-15 40-15 40-40 A-40 4-5 → 5-5 B. Shelton 15-0 30-15 4-4 → 4-5 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 B. Shelton 15-0 30-30 40-30 40-A 3-3 → 4-3 C. O'Connell 0-15 15-30 2-3 → 3-3 B. Shelton 15-15 2-2 → 2-3 C. O'Connell 15-15 15-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-15 1-1 → 1-2 C. O'Connell 15-0 15-15 40-15 40-40 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 C. O'Connell 15-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 B. Shelton 15-15 5-2 → 5-3 C. O'Connell 30-0 30-15 4-2 → 5-2 B. Shelton 15-15 30-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 C. O'Connell 0-30 30-30 2-2 → 3-2 B. Shelton 15-0 30-0 2-1 → 2-2 C. O'Connell 15-0 30-15 30-30 40-40 1-1 → 2-1 C. O'Connell 0-40 1-0 → 1-1 C. O'Connell 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 B. Shelton 30-0 40-15 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 C. O'Connell 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 B. Shelton 15-0 30-15 30-30 1-3 → 1-4 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 B. Shelton 0-15 0-30 15-40 30-40 A-40 1-1 → 1-2 C. O'Connell 15-0 30-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 B. Shelton 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. O'Connell 15-30 40-30 40-A 4-5 → 4-6 B. Shelton 30-0 ace 4-4 → 4-5 C. O'Connell 30-0 40-15 3-4 → 4-4 B. Shelton 30-0 ace 3-3 → 3-4 C. O'Connell 15-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 B. Shelton 30-0 40-15 2-2 → 2-3 C. O'Connell 15-40 15-0 30-0 ace 1-2 → 2-2 B. Shelton 30-15 1-1 → 1-2 C. O'Connell 0-15 15-15 30-30 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-15 40-30 0-0 → 0-1

GS Australian Open C. Eubanks C. Eubanks 4 4 4 A. Rublev [5] A. Rublev [5] 6 6 6 Vincitore: A. Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Rublev 30-0 4-5 → 4-6 C. Eubanks 0-15 15-30 30-40 40-A 3-5 → 4-5 A. Rublev 30-15 3-4 → 3-5 C. Eubanks 15-0 30-15 2-4 → 3-4 A. Rublev 30-0 2-3 → 2-4 C. Eubanks 0-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-15 ace 2-1 → 2-2 C. Eubanks 0-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 1-1 → 2-1 A. Rublev 30-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Eubanks 30-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Rublev 15-0 4-5 → 4-6 C. Eubanks 30-15 ace 3-5 → 4-5 A. Rublev 30-0 3-4 → 3-5 C. Eubanks 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 A. Rublev 15-0 2-3 → 2-4 C. Eubanks 30-0 15-0 40-30 30-30 ace 1-3 → 2-3 A. Rublev 15-0 ace 1-2 → 1-3 C. Eubanks 15-15 40-15 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 ace 1-0 → 1-1 C. Eubanks 30-15 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Rublev 30-15 40-40 4-5 → 4-6 C. Eubanks 30-0 ace 3-5 → 4-5 A. Rublev 40-0 3-4 → 3-5 C. Eubanks 0-15 15-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Rublev 15-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 C. Eubanks 30-0 ace 1-3 → 2-3 A. Rublev 15-15 15-40 40-40 40-A ace 40-40 1-2 → 1-3 C. Eubanks 30-0 0-2 → 1-2 A. Rublev 15-0 40-15 0-1 → 0-2 C. Eubanks 0-15 15-30 ace 0-0 → 0-1

GS Australian Open L. Fernandez [32] L. Fernandez [32] 5 4 A. Parks A. Parks 7 6 Vincitore: A. Parks Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Parks 15-0 30-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 L. Fernandez 40-0 40-15 3-5 → 4-5 A. Parks 0-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Fernandez 15-15 30-15 2-4 → 3-4 A. Parks 15-0 15-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Fernandez 0-30 0-15 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Parks 15-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Fernandez 15-30 30-40 40-40 df 1-1 → 1-2 L. Fernandez 15-15 15-0 1-0 → 1-1 L. Fernandez 15-0 30-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Parks 0-15 40-15 ace 5-6 → 5-7 L. Fernandez 30-15 30-40 5-5 → 5-6 A. Parks 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Fernandez 15-0 30-40 5-3 → 5-4 A. Parks 30-0 40-15 ace 5-2 → 5-3 L. Fernandez 40-0 4-2 → 5-2 A. Parks 15-15 40-30 4-1 → 4-2 L. Fernandez 15-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Parks 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 L. Fernandez 15-0 30-15 df 1-1 → 2-1 A. Parks 15-30 40-30 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A A-40 1-0 → 1-1 L. Fernandez 0-15 40-15 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))C. O'Connellvs (16) B. Shelton(Ora italiana: 05:00 (locale: 15:00))C. Eubanksvs (5) A. Rublev(32) L. Fernandezvs A. Parks

(12) T. Fritz vs (LL) H. Gaston



GS Australian Open T. Fritz [12] T. Fritz [12] 6 6 6 H. Gaston H. Gaston 0 3 1 Vincitore: T. Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 H. Gaston 0-15 30-30 5-1 → 6-1 T. Fritz 15-0 40-15 ace 4-1 → 5-1 H. Gaston 15-15 30-40 3-1 → 4-1 T. Fritz 30-0 30-30 2-1 → 3-1 H. Gaston 15-0 15-15 30-30 df 30-40 1-1 → 2-1 T. Fritz 30-0 40-30 A-40 ace ace 0-1 → 1-1 H. Gaston 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Fritz 15-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 H. Gaston 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 T. Fritz 15-15 30-30 A-40 ace 4-2 → 5-2 H. Gaston 15-15 30-30 40-30 ace 4-1 → 4-2 T. Fritz 15-15 ace 40-30 15-30 40-40 ace 3-1 → 4-1 H. Gaston 0-15 15-30 40-30 40-A 2-1 → 3-1 T. Fritz 15-15 40-30 30-15 1-1 → 2-1 H. Gaston 15-0 30-15 40-40 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 H. Gaston 15-15 15-30 A-40 30-40 A-40 5-0 → 6-0 T. Fritz 30-0 40-15 4-0 → 5-0 H. Gaston 0-15 15-40 0-40 3-0 → 4-0 T. Fritz 0-30 15-30 30-30 2-0 → 3-0 H. Gaston 15-15 df 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 T. Fritz 0-15 15-15 30-30 0-0 → 1-0

GS Australian Open F. Tiafoe [17] F. Tiafoe [17] 4 4 6 T. Machac T. Machac 6 6 7 Vincitore: T. Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 1-1* 1*-3 2-3* ace 3-3* 3*-4 4-5* 5*-6 6-6 → 6-7 T. Machac 15-0 ace 6-5 → 6-6 F. Tiafoe 30-0 5-5 → 6-5 T. Machac 15-0 40-0 5-4 → 5-5 F. Tiafoe 30-0 30-30 30-40 5-3 → 5-4 T. Machac 15-15 40-15 40-40 A-40 40-A 4-3 → 5-3 F. Tiafoe 30-0 3-3 → 4-3 T. Machac 0-15 30-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 2-2 → 3-2 T. Machac 15-0 2-1 → 2-2 F. Tiafoe 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Machac 15-15 30-15 ace 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 15-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Machac 15-0 40-15 ace 4-5 → 4-6 T. Machac 0-15 15-40 40-40 ace 30-40 A-40 40-A ace A-40 40-A ace A-40 4-4 → 4-5 T. Machac 0-30 15-40 3-4 → 4-4 F. Tiafoe 15-15 30-30 df 40-30 2-4 → 3-4 T. Machac 15-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Tiafoe 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df 1-3 → 2-3 T. Machac 30-0 1-2 → 1-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 40-30 40-40 1-1 → 1-2 T. Machac 30-0 ace 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 30-0 30-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Machac 30-0 4-5 → 4-6 F. Tiafoe 15-15 15-40 4-4 → 4-5 T. Machac 15-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Tiafoe 15-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Machac 15-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-15 2-2 → 3-2 T. Machac 15-0 30-30 40-30 A-40 2-1 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 30-15 30-30 30-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 T. Machac 0-15 0-40 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 15-30 30-30 40-30 ace A-40 40-40 40-A 40-40 ace 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))(17) F. Tiafoevs T. Machac

M. Kostyuk vs (25) E. Mertens



GS Australian Open M. Kostyuk M. Kostyuk 5 6 7 E. Mertens [25] E. Mertens [25] 7 1 6 Vincitore: M. Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-3* 1-3* 2*-4 4-4* df 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 8*-6 9-6* 6-6 → 7-6 M. Kostyuk 0-15 30-15 30-30 40-40 5-6 → 6-6 E. Mertens 30-0 30-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Kostyuk 40-0 4-5 → 5-5 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Kostyuk 0-30 15-40 40-40 40-A 40-40 3-4 → 4-4 E. Mertens 15-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Kostyuk 15-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 2-2 → 2-3 M. Kostyuk 30-0 30-15 1-2 → 2-2 E. Mertens 40-0 1-1 → 1-2 M. Kostyuk 0-15 df 30-15 30-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Mertens 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Kostyuk 0-15 df 30-15 ace 5-1 → 6-1 E. Mertens 30-0 40-15 ace 5-0 → 5-1 M. Kostyuk 15-0 40-0 4-0 → 5-0 E. Mertens 15-15 30-30 30-40 df 3-0 → 4-0 M. Kostyuk 0-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 E. Mertens 15-0 15-30 1-0 → 2-0 M. Kostyuk 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 E. Mertens 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 M. Kostyuk 15-0 15-30 5-5 → 5-6 E. Mertens 15-15 30-30 5-4 → 5-5 M. Kostyuk 40-0 ace 4-4 → 5-4 E. Mertens 15-15 4-3 → 4-4 M. Kostyuk 15-0 15-15 df 15-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A A-40 3-3 → 4-3 E. Mertens 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 M. Kostyuk 0-15 df 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 E. Mertens 0-15 15-30 30-30 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 M. Kostyuk 15-0 40-30 df 40-0 0-2 → 1-2 E. Mertens 15-15 30-30 0-1 → 0-2 M. Kostyuk 0-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Galan vs (26) S. Baez



GS Australian Open D. Galan D. Galan 5 6 2 4 S. Baez [26] S. Baez [26] 7 2 6 6 Vincitore: S. Baez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 S. Baez 15-0 30-15 40-30 4-5 → 4-6 D. Galan 0-30 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 4-4 → 4-5 S. Baez 15-0 30-15 40-30 4-3 → 4-4 D. Galan 15-15 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A df 4-2 → 4-3 S. Baez 15-15 30-30 3-2 → 4-2 D. Galan 15-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Baez 15-0 40-15 2-1 → 2-2 D. Galan 15-0 30-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Baez 0-15 15-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Galan 15-0 ace 40-0 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Baez 30-0 40-30 A-40 40-40 2-5 → 2-6 D. Galan 15-0 15-15 15-30 30-40 2-4 → 2-5 S. Baez 30-15 2-3 → 2-4 D. Galan 15-0 30-15 30-30 30-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Baez 15-0 1-2 → 1-3 D. Galan 0-15 15-15 30-15 0-2 → 1-2 S. Baez 15-0 30-15 ace 0-1 → 0-2 D. Galan 0-15 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Baez 15-0 40-0 40-15 A-40 40-A 5-2 → 6-2 D. Galan 30-0 ace 4-2 → 5-2 S. Baez 30-15 4-1 → 4-2 D. Galan 30-0 3-1 → 4-1 S. Baez 15-0 30-15 30-40 2-1 → 3-1 D. Galan 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Baez 30-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Galan 0-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Baez 30-0 5-6 → 5-7 D. Galan 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 S. Baez 30-0 30-15 40-30 5-4 → 5-5 D. Galan 15-0 40-15 4-4 → 5-4 S. Baez 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 D. Galan 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Baez 15-15 30-30 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 D. Galan 15-0 30-15 40-30 A-40 1-3 → 2-3 S. Baez 15-0 30-0 1-2 → 1-3 D. Galan 30-0 40-0 0-2 → 1-2 S. Baez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Galan 15-15 30-30 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1

(Q) A. Korneeva vs (10) B. Haddad Maia



GS Australian Open A. Korneeva A. Korneeva 1 2 B. Haddad Maia [8] B. Haddad Maia [8] 6 6 Vincitore: B. Haddad Maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 A. Korneeva 0-15 15-30 40-30 A-40 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 B. Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 2-3 → 2-4 A. Korneeva 15-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Korneeva 15-0 30-0 40-15 30-15 40-30 0-2 → 1-2 B. Haddad Maia 30-0 0-1 → 0-2 A. Korneeva 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 B. Haddad Maia 30-0 40-0 1-5 → 1-6 A. Korneeva 15-0 40-30 A-40 40-A A-40 40-A A-40 40-A 1-4 → 1-5 B. Haddad Maia 15-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 A. Korneeva 0-40 1-2 → 1-3 B. Haddad Maia 0-15 15-30 30-30 1-1 → 1-2 A. Korneeva 0-15 15-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 B. Haddad Maia 30-0 0-0 → 0-1

GS Australian Open C. Garcia [16] C. Garcia [16] 4 6 M. Frech M. Frech 6 7 Vincitore: M. Frech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-3* 1*-4 1*-5 2-5* 6-6 → 6-7 C. Garcia 15-0 30-0 30-30 30-40 6-5 → 6-6 M. Frech 0-15 0-30 15-40 5-5 → 6-5 C. Garcia 15-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 M. Frech 40-0 4-4 → 4-5 C. Garcia 15-0 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 M. Frech 15-15 30-30 df 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 3-3 → 4-3 C. Garcia 15-15 ace 30-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Frech 0-15 15-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Frech 15-0 15-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 C. Garcia 0-15 15-15 30-30 40-40 0-1 → 1-1 M. Frech 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 4-5 → 4-6 M. Frech 15-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 C. Garcia 0-15 0-30 15-40 4-3 → 4-4 M. Frech 15-0 30-15 40-30 4-2 → 4-3 C. Garcia 15-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 M. Frech 15-0 40-0 40-30 A-40 3-1 → 3-2 C. Garcia 15-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Frech 0-15 15-30 40-30 A-40 40-40 2-0 → 2-1 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 ace 1-0 → 2-0 M. Frech 0-30 15-40 30-40 40-A 0-0 → 1-0

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))(16) C. Garciavs M. Frech

(WC) D. Saville / (WC) A. Tomljanovic vs O. Kalashnikova / M. Lumsden



GS Australian Open D. Saville / A. Tomljanovic D. Saville / A. Tomljanovic 6 6 O. Kalashnikova / M. Lumsden O. Kalashnikova / M. Lumsden 4 3 Vincitore: D. Saville / A. Tomljanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 O. Kalashnikova / M. Lumsden 15-0 30-40 5-3 → 6-3 D. Saville / A. Tomljanovic 15-15 15-30 df 30-40 5-2 → 5-3 O. Kalashnikova / M. Lumsden 30-0 40-0 5-1 → 5-2 D. Saville / A. Tomljanovic 15-0 30-15 40-30 4-1 → 5-1 O. Kalashnikova / M. Lumsden 0-15 15-30 30-40 40-A 3-1 → 4-1 D. Saville / A. Tomljanovic 15-0 40-0 2-1 → 3-1 O. Kalashnikova / M. Lumsden 15-15 15-30 30-40 A-40 2-0 → 2-1 D. Saville / A. Tomljanovic 15-15 30-30 A-40 1-0 → 2-0 O. Kalashnikova / M. Lumsden 15-0 30-15 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Saville / A. Tomljanovic 0-15 15-15 40-30 30-30 5-4 → 6-4 O. Kalashnikova / M. Lumsden 30-0 15-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 D. Saville / A. Tomljanovic 0-15 df 15-15 30-30 40-40 4-3 → 5-3 O. Kalashnikova / M. Lumsden 15-15 15-30 3-3 → 4-3 D. Saville / A. Tomljanovic 15-0 30-0 2-3 → 3-3 O. Kalashnikova / M. Lumsden 30-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Saville / A. Tomljanovic 15-15 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 O. Kalashnikova / M. Lumsden 30-15 40-30 40-A 0-2 → 1-2 D. Saville / A. Tomljanovic 15-15 15-40 0-1 → 0-2 O. Kalashnikova / M. Lumsden 15-0 30-15 40-30 0-0 → 0-1

GS Australian Open T. Korpatsch T. Korpatsch 2 2 B. Krejcikova [9] B. Krejcikova [9] 6 6 Vincitore: B. Krejcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. Krejcikova 30-0 ace 2-5 → 2-6 T. Korpatsch 30-15 30-30 40-40 1-5 → 2-5 B. Krejcikova 15-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 T. Korpatsch 15-15 40-15 40-40 1-3 → 1-4 B. Krejcikova 0-15 15-30 30-40 ace 1-2 → 1-3 T. Korpatsch 15-40 40-40 0-2 → 1-2 B. Krejcikova 40-15 40-30 0-1 → 0-2 T. Korpatsch 0-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Krejcikova 40-15 ace 2-5 → 2-6 T. Korpatsch 15-0 30-15 1-5 → 2-5 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 T. Korpatsch 0-30 df 40-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 B. Krejcikova 15-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Korpatsch 30-15 40-30 40-40 df 40-A df 1-1 → 1-2 B. Krejcikova 15-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Korpatsch 15-0 15-15 30-30 A-40 0-0 → 1-0

T. Korpatschvs (9) B. Krejcikova

(Q) A. Kovacevic vs (15) K. Khachanov



GS Australian Open A. Kovacevic [7] A. Kovacevic [7] 4 3 6 3 K. Khachanov [15] K. Khachanov [15] 6 6 4 6 Vincitore: K. Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 K. Khachanov 0-15 15-30 30-30 3-5 → 3-6 A. Kovacevic 0-15 0-40 df 3-4 → 3-5 K. Khachanov 30-0 ace 3-3 → 3-4 A. Kovacevic 0-15 15-30 ace 3-2 → 3-3 K. Khachanov 15-15 15-0 40-15 ace 3-1 → 3-2 A. Kovacevic 30-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 K. Khachanov 0-15 15-40 1-1 → 2-1 A. Kovacevic 15-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 K. Khachanov 30-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Kovacevic 30-0 5-4 → 6-4 K. Khachanov 15-0 ace 5-3 → 5-4 A. Kovacevic 15-0 30-0 40-15 4-3 → 5-3 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 ace 4-2 → 4-3 A. Kovacevic 15-15 3-2 → 4-2 K. Khachanov 15-0 15-15 15-40 30-40 2-2 → 3-2 A. Kovacevic 0-15 15-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Khachanov 30-0 ace 1-1 → 1-2 A. Kovacevic 0-30 30-30 ace 0-1 → 1-1 K. Khachanov 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Kovacevic 15-0 ace 40-0 40-30 ace 40-A 3-5 → 3-6 K. Khachanov 30-0 30-15 3-4 → 3-5 A. Kovacevic 15-0 30-15 ace 2-4 → 3-4 K. Khachanov 30-15 2-3 → 2-4 A. Kovacevic 15-0 30-15 40-40 A-40 1-3 → 2-3 K. Khachanov 0-15 15-40 15-30 30-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Kovacevic 15-0 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 K. Khachanov 15-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Kovacevic 15-0 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Khachanov 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Kovacevic 15-0 15-30 15-40 4-4 → 4-5 K. Khachanov 30-0 15-0 ace 4-3 → 4-4 A. Kovacevic 0-15 0-30 30-40 40-A 4-2 → 4-3 K. Khachanov 15-0 15-40 40-40 4-1 → 4-2 A. Kovacevic 30-0 30-15 30-40 40-40 3-1 → 4-1 K. Khachanov 30-0 3-0 → 3-1 A. Kovacevic 15-15 30-15 2-0 → 3-0 K. Khachanov 15-15 30-15 30-40 1-0 → 2-0 A. Kovacevic 0-15 15-30 40-30 A-40 ace ace 0-0 → 1-0

G. Monfils vs (30) T. Etcheverry



GS Australian Open G. Monfils G. Monfils 4 4 4 T. Etcheverry T. Etcheverry 6 6 6 Vincitore: T. Etcheverry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 T. Etcheverry 15-0 30-0 30-15 4-5 → 4-6 G. Monfils 15-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 G. Monfils 30-0 2-4 → 3-4 T. Etcheverry 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 2-3 → 2-4 G. Monfils 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 T. Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 G. Monfils 0-15 1-1 → 2-1 T. Etcheverry 0-30 30-30 1-0 → 1-1 G. Monfils 15-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Etcheverry 15-0 40-0 4-5 → 4-6 G. Monfils 0-30 30-40 df 4-4 → 4-5 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-30 4-3 → 4-4 G. Monfils 30-0 ace 3-3 → 4-3 T. Etcheverry 0-15 15-30 15-15 30-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Monfils 0-15 15-30 ace 30-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 T. Etcheverry 15-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 G. Monfils 40-0 1-1 → 2-1 T. Etcheverry 15-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Monfils ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 G. Monfils 30-15 3-5 → 4-5 T. Etcheverry 15-0 30-15 30-40 2-5 → 3-5 G. Monfils 0-15 0-40 df 2-4 → 2-5 T. Etcheverry 15-0 30-0 30-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 G. Monfils 0-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 T. Etcheverry 15-0 ace 1-2 → 1-3 G. Monfils 0-15 df 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 1-2 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-30 40-40 1-0 → 1-1 G. Monfils 30-0 ace 0-0 → 1-0

F. Cabral / H. Patten vs (WC) T. Schoolkate / (WC) A. Walton



Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Noskova / X. Wang vs (WC) T. Gibson / (WC) P. Hon



GS Australian Open L. Noskova / X. Wang L. Noskova / X. Wang 3 6 6 T. Gibson / P. Hon T. Gibson / P. Hon 6 3 4 Vincitore: L. Noskova / X. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Noskova / X. Wang 15-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 5-4 → 6-4 T. Gibson / P. Hon 15-15 15-30 4-4 → 5-4 L. Noskova / X. Wang 30-15 ace 3-4 → 4-4 T. Gibson / P. Hon 15-30 30-30 3-3 → 3-4 L. Noskova / X. Wang 15-0 15-15 df 15-40 A-40 ace 40-40 2-3 → 3-3 T. Gibson / P. Hon 15-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Noskova / X. Wang 30-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 T. Gibson / P. Hon 30-0 1-1 → 1-2 L. Noskova / X. Wang 30-0 0-1 → 1-1 T. Gibson / P. Hon 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Noskova / X. Wang 40-0 40-30 5-3 → 6-3 T. Gibson / P. Hon 15-30 15-40 4-3 → 5-3 L. Noskova / X. Wang 15-0 40-30 A-40 3-3 → 4-3 T. Gibson / P. Hon 15-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Noskova / X. Wang 15-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Gibson / P. Hon 15-0 40-0 40-30 2-1 → 2-2 L. Noskova / X. Wang 15-15 30-30 1-1 → 2-1 T. Gibson / P. Hon 15-15 30-15 30-30 1-0 → 1-1 L. Noskova / X. Wang 0-15 15-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Gibson / P. Hon 30-15 40-30 3-5 → 3-6 L. Noskova / X. Wang 0-15 30-15 40-40 A-40 2-5 → 3-5 T. Gibson / P. Hon 0-15 40-30 ace 2-4 → 2-5 L. Noskova / X. Wang 0-30 15-40 df 2-3 → 2-4 T. Gibson / P. Hon 15-15 2-2 → 2-3 L. Noskova / X. Wang 0-15 2-1 → 2-2 T. Gibson / P. Hon 0-30 1-1 → 2-1 L. Noskova / X. Wang 15-15 15-30 df 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-15 0-0 → 0-1

(1) I. Dodig / (1) A. Krajicek vs M. Kecmanovic / R. Safiullin



GS Australian Open I. Dodig / A. Krajicek [1] • I. Dodig / A. Krajicek [1] 40 3 6 5 M. Kecmanovic / R. Safiullin M. Kecmanovic / R. Safiullin 30 6 1 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 30-15 ace 40-30 5-2 M. Kecmanovic / R. Safiullin 0-15 0-30 15-40 4-2 → 5-2 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 M. Kecmanovic / R. Safiullin 30-0 30-15 3-1 → 3-2 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Kecmanovic / R. Safiullin 30-15 40-30 2-0 → 2-1 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 M. Kecmanovic / R. Safiullin 15-15 15-30 30-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 I. Dodig / A. Krajicek 30-0 5-1 → 6-1 M. Kecmanovic / R. Safiullin 15-15 30-30 40-40 4-1 → 5-1 I. Dodig / A. Krajicek 30-0 3-1 → 4-1 M. Kecmanovic / R. Safiullin 15-40 30-40 2-1 → 3-1 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic / R. Safiullin 0-15 15-15 ace 1-0 → 1-1 I. Dodig / A. Krajicek 15-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Kecmanovic / R. Safiullin 40-0 3-5 → 3-6 I. Dodig / A. Krajicek 0-15 0-30 15-40 3-4 → 3-5 I. Dodig / A. Krajicek 15-15 40-15 ace 2-3 M. Kecmanovic / R. Safiullin 15-0 15-30 2-2 → 2-3 I. Dodig / A. Krajicek 15-0 30-0 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Kecmanovic / R. Safiullin 15-15 30-30 1-1 → 1-2 I. Dodig / A. Krajicek 15-15 30-30 ace 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic / R. Safiullin 15-0 40-0 40-15 40-40 df 0-0 → 0-1

V. Gracheva / S. Santamaria vs (WC) K. Birrell / (WC) O. Gadecki



GS Australian Open V. Gracheva / S. Santamaria V. Gracheva / S. Santamaria 0 3 K. Birrell / O. Gadecki K. Birrell / O. Gadecki 6 6 Vincitore: K. Birrell / O. Gadecki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Birrell / O. Gadecki 15-0 3-5 → 3-6 V. Gracheva / S. Santamaria 0-15 df 0-30 3-4 → 3-5 K. Birrell / O. Gadecki 30-0 40-0 3-3 → 3-4 V. Gracheva / S. Santamaria 0-15 0-30 3-2 → 3-3 K. Birrell / O. Gadecki 15-0 30-15 30-40 2-2 → 3-2 V. Gracheva / S. Santamaria 15-0 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Birrell / O. Gadecki 15-15 30-15 40-30 1-1 → 1-2 V. Gracheva / S. Santamaria 0-30 30-30 1-0 → 1-1 K. Birrell / O. Gadecki 0-15 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 V. Gracheva / S. Santamaria 0-15 0-30 15-40 30-40 0-5 → 0-6 K. Birrell / O. Gadecki 30-0 40-30 0-4 → 0-5 V. Gracheva / S. Santamaria 15-0 15-30 0-3 → 0-4 K. Birrell / O. Gadecki 0-15 15-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 V. Gracheva / S. Santamaria 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 K. Birrell / O. Gadecki 15-0 30-15 30-40 A-40 40-A 40-40 A-40 df 0-0 → 0-1

(14) W. Koolhof / (14) N. Mektic vs S. Doumbia / F. Reboul



GS Australian Open P. Kotov P. Kotov 5 3 7 2 F. Cobolli [2] F. Cobolli [2] 7 6 5 6 Vincitore: F. Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 2-5 → 2-6 P. Kotov 15-30 15-40 2-4 → 2-5 F. Cobolli 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 P. Kotov 30-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Cobolli 0-30 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 1-2 → 1-3 P. Kotov 0-30 15-30 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Kotov 0-15 30-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 F. Cobolli 0-15 0-40 6-5 → 7-5 P. Kotov 0-15 30-15 40-30 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 30-15 40-30 5-4 → 5-5 P. Kotov 15-15 30-30 15-30 df 40-30 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Cobolli 30-0 4-3 → 4-4 P. Kotov 0-15 0-30 30-30 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 P. Kotov 0-15 15-30 30-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-15 30-15 2-1 → 2-2 P. Kotov 15-0 30-15 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-30 15-40 0-1 → 1-1 P. Kotov 0-15 15-30 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Cobolli 15-0 15-15 40-15 3-5 → 3-6 P. Kotov 0-15 15-15 30-30 40-A 3-4 → 3-5 F. Cobolli 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 P. Kotov 15-0 30-15 2-3 → 3-3 F. Cobolli 15-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Kotov 15-0 30-0 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-15 1-1 → 1-2 P. Kotov 0-15 0-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-30 15-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 P. Kotov 15-0 30-15 df 30-40 df 5-6 → 5-7 F. Cobolli 15-15 40-30 5-5 → 5-6 P. Kotov 15-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Cobolli 30-15 15-15 4-4 → 4-5 P. Kotov 40-0 3-4 → 4-4 F. Cobolli 15-15 15-30 2-4 → 3-4 P. Kotov 40-0 1-4 → 2-4 F. Cobolli 15-0 30-0 1-3 → 1-4 P. Kotov 0-15 df 30-15 30-30 1-2 → 1-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 P. Kotov 15-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cobolli 0-15 15-30 30-30 0-0 → 0-1

P. Kotovvs (Q) F. Cobolli

P. Badosa vs A. Pavlyuchenkova



GS Australian Open P. Badosa P. Badosa 6 6 A. Pavlyuchenkova A. Pavlyuchenkova 2 3 Vincitore: P. Badosa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Pavlyuchenkova 15-30 30-40 5-3 → 6-3 P. Badosa 15-0 30-15 40-30 A-40 ace ace 4-3 → 5-3 A. Pavlyuchenkova 30-0 40-0 4-2 → 4-3 P. Badosa 30-0 3-2 → 4-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 P. Badosa 0-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 40-0 40-30 1-1 → 1-2 P. Badosa 30-0 40-15 df 0-1 → 1-1 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Badosa 15-30 15-40 A-40 ace ace 5-2 → 6-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-15 40-15 A-40 5-1 → 5-2 P. Badosa 30-0 30-15 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 ace ace 4-1 → 5-1 A. Pavlyuchenkova 15-15 30-40 15-40 40-40 3-1 → 4-1 P. Badosa 15-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 A. Pavlyuchenkova 15-15 40-15 2-0 → 2-1 P. Badosa 15-15 0-15 df 40-15 ace 1-0 → 2-0 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-0 → 1-0

GS Australian Open S. Korda [29] S. Korda [29] 6 6 6 Q. Halys Q. Halys 4 4 4 Vincitore: S. Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Korda 15-0 30-15 df 40-30 5-4 → 6-4 Q. Halys 0-30 0-40 30-40 4-4 → 5-4 S. Korda 30-0 ace 40-15 3-4 → 4-4 Q. Halys 15-15 15-30 40-40 3-3 → 3-4 S. Korda 15-0 2-3 → 3-3 Q. Halys 30-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 S. Korda 15-15 40-15 1-2 → 2-2 Q. Halys 15-0 15-30 15-40 30-40 40-A A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Korda 15-30 df 40-30 0-1 → 1-1 Q. Halys 15-0 30-15 40-30 40-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Korda 30-0 5-4 → 6-4 Q. Halys 15-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 S. Korda 40-0 4-3 → 5-3 Q. Halys 30-15 40-30 40-A 3-3 → 4-3 S. Korda 15-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 Q. Halys 30-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 S. Korda 15-0 40-0 1-2 → 2-2 Q. Halys 30-0 ace 1-1 → 1-2 S. Korda 30-0 40-30 0-1 → 1-1 Q. Halys 15-15 15-30 40-30 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Korda 0-15 30-30 ace ace 5-4 → 6-4 Q. Halys 30-0 40-15 5-3 → 5-4 S. Korda 30-0 40-15 4-3 → 5-3 Q. Halys 0-15 15-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 4-2 → 4-3 S. Korda 0-15 15-30 df 15-15 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 3-2 → 4-2 Q. Halys 30-0 40-30 3-1 → 3-2 S. Korda 15-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 Q. Halys 0-15 15-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Korda 30-0 0-1 → 1-1 Q. Halys 15-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))(29) S. Kordavs Q. Halys

(WC) A. Bolt / (WC) L. Saville vs H. Heliovaara / J. Peers



Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Anisimova vs N. Podoroska



GS Australian Open A. Anisimova A. Anisimova 6 6 N. Podoroska N. Podoroska 2 3 Vincitore: A. Anisimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Anisimova 30-0 5-3 → 6-3 N. Podoroska 0-30 30-30 4-3 → 5-3 A. Anisimova 0-30 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 4-2 → 4-3 N. Podoroska 30-0 30-15 30-30 3-2 → 4-2 A. Anisimova 0-30 3-1 → 3-2 N. Podoroska 30-15 30-40 30-30 2-1 → 3-1 A. Anisimova 15-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Anisimova 40-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Podoroska 0-15 5-2 → 6-2 A. Anisimova 15-15 30-30 df 40-40 4-2 → 5-2 N. Podoroska 30-0 30-30 A-40 4-1 → 4-2 A. Anisimova 15-0 30-30 30-15 40-30 ace 4-0 → 4-1 N. Podoroska 30-15 30-40 3-0 → 4-0 A. Anisimova 0-15 df 2-0 → 3-0 N. Podoroska 0-15 0-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Anisimova 15-0 40-0 40-15 30-0 0-0 → 1-0

(25) L. Musetti vs L. Van Assche



GS Australian Open L. Musetti [25] L. Musetti [25] 3 6 7 3 0 L. Van Assche L. Van Assche 6 3 6 6 6 Vincitore: L. Van Assche Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 0-6 L. Musetti 0-15 0-40 0-5 → 0-6 L. Van Assche 0-30 30-30 40-40 A-40 40-40 0-4 → 0-5 L. Musetti 15-0 30-15 40-30 ace 40-A 0-3 → 0-4 L. Van Assche 0-15 0-30 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 0-2 → 0-3 L. Musetti 30-15 40-30 40-A 0-1 → 0-2 L. Van Assche 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 L. Musetti 0-30 0-40 3-5 → 3-6 L. Van Assche 0-15 15-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Van Assche 15-0 15-15 30-15 3-2 → 3-3 L. Musetti 15-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Van Assche 40-0 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Van Assche 15-0 30-30 40-30 A-40 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-15 30-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-1 2-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 L. Musetti 30-15 5-6 → 6-6 L. Van Assche 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Musetti 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 L. Van Assche 15-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 L. Musetti 40-0 3-4 → 4-4 L. Van Assche 30-0 40-0 40-30 3-3 → 3-4 L. Musetti 0-15 0-30 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-3 → 3-3 L. Van Assche 0-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 L. Musetti 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 L. Van Assche 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-15 30-15 0-1 → 1-1 L. Van Assche 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Musetti 15-0 30-15 40-30 5-3 → 6-3 L. Van Assche 15-0 40-0 5-2 → 5-3 L. Musetti 15-0 4-2 → 5-2 L. Van Assche 15-15 df 15-30 15-40 3-2 → 4-2 L. Musetti 0-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Van Assche 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 1-1 → 2-1 L. Van Assche 15-0 1-0 → 1-1 L. Musetti 0-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Van Assche 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Musetti 30-0 40-0 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-5 → 3-5 L. Van Assche 0-30 15-30 30-40 2-4 → 2-5 L. Musetti 15-15 30-30 A-40 40-A A-40 ace 40-A A-40 ace 1-4 → 2-4 L. Van Assche 15-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 1-2 → 1-3 L. Van Assche 15-0 30-0 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Van Assche 15-0 0-0 → 0-1

(28) L. Tsurenko vs R. Masarova



GS Australian Open L. Tsurenko [28] L. Tsurenko [28] 6 6 R. Masarova R. Masarova 3 4 Vincitore: L. Tsurenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Masarova 0-15 0-40 5-4 → 6-4 L. Tsurenko 15-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Masarova 15-15 40-15 40-30 A-40 4-3 → 4-4 L. Tsurenko 15-15 df 30-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Masarova 0-30 0-15 15-30 15-40 40-40 3-2 → 3-3 L. Tsurenko 0-15 0-40 3-1 → 3-2 R. Masarova 0-30 0-40 30-40 2-1 → 3-1 L. Tsurenko 0-15 0-30 2-0 → 2-1 R. Masarova 15-15 30-15 30-30 40-40 1-0 → 2-0 L. Tsurenko 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Masarova 0-30 30-30 30-40 40-A 5-3 → 6-3 L. Tsurenko 15-0 40-15 4-3 → 5-3 R. Masarova 15-0 30-15 40-15 40-30 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 L. Tsurenko 15-15 15-30 3-2 → 3-3 R. Masarova 15-15 30-40 2-2 → 3-2 L. Tsurenko 0-15 15-30 30-30 40-30 40-A A-40 1-2 → 2-2 R. Masarova 30-0 30-30 40-30 40-A A-40 40-A A-40 40-A ace A-40 1-1 → 1-2 L. Tsurenko 15-0 30-30 0-1 → 1-1 R. Masarova 30-0 30-30 30-40 0-0 → 0-1

(4) G. Dabrowski / (4) E. Routliffe vs (A) L. Fruhvirtova / (A) A. Krueger



Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) J. McCabe / (WC) D. Sweeny vs (7) H. Nys / (7) J. Zielinski



GS Australian Open J. McCabe / D. Sweeny J. McCabe / D. Sweeny 7 5 2 H. Nys / J. Zielinski [7] H. Nys / J. Zielinski [7] 6 7 6 Vincitore: H. Nys / J. Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 J. McCabe / D. Sweeny 0-15 0-40 15-40 2-5 → 2-6 H. Nys / J. Zielinski 15-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. McCabe / D. Sweeny 30-0 40-0 ace ace 1-4 → 2-4 H. Nys / J. Zielinski 0-30 30-30 40-30 A-40 1-3 → 1-4 J. McCabe / D. Sweeny 40-15 40-30 40-A 1-2 → 1-3 H. Nys / J. Zielinski 30-0 40-15 1-1 → 1-2 J. McCabe / D. Sweeny 15-0 ace 0-1 → 1-1 H. Nys / J. Zielinski 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. McCabe / D. Sweeny 15-15 40-40 5-6 → 5-7 H. Nys / J. Zielinski 15-0 30-0 40-30 5-5 → 5-6 J. McCabe / D. Sweeny 15-0 4-5 → 5-5 H. Nys / J. Zielinski 30-0 40-15 30-15 4-4 → 4-5 J. McCabe / D. Sweeny 0-30 15-30 40-30 3-4 → 4-4 H. Nys / J. Zielinski 15-40 30-15 3-3 → 3-4 J. McCabe / D. Sweeny 15-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Nys / J. Zielinski 15-0 2-2 → 2-3 J. McCabe / D. Sweeny 30-15 1-2 → 2-2 J. McCabe / D. Sweeny 40-0 0-30 0-40 1-1 → 1-2 J. McCabe / D. Sweeny 15-0 ace 0-1 → 1-1 H. Nys / J. Zielinski 0-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1*-2 3-2* 4-2* 6-4* 6-6 → 7-6 H. Nys / J. Zielinski 30-0 6-5 → 6-6 J. McCabe / D. Sweeny 15-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 H. Nys / J. Zielinski 0-30 4-5 → 5-5 J. McCabe / D. Sweeny 15-0 30-15 3-5 → 4-5 H. Nys / J. Zielinski 15-15 30-30 A-40 3-4 → 3-5 J. McCabe / D. Sweeny 0-15 30-15 40-30 2-4 → 3-4 H. Nys / J. Zielinski 40-0 30-0 40-15 2-3 → 2-4 J. McCabe / D. Sweeny 0-15 0-30 15-40 40-40 A-40 40-A 2-2 → 2-3 H. Nys / J. Zielinski 30-0 2-1 → 2-2 J. McCabe / D. Sweeny 30-0 30-15 1-1 → 2-1 H. Nys / J. Zielinski 15-15 30-30 1-0 → 1-1 J. McCabe / D. Sweeny 15-0 40-15 0-0 → 1-0

(20) A. Mannarino vs J. Munar



GS Australian Open A. Mannarino [20] A. Mannarino [20] 6 6 1 2 6 J. Munar J. Munar 3 3 6 6 3 Vincitore: A. Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-30 5-3 → 6-3 J. Munar 15-0 40-15 5-2 → 5-3 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 40-30 30-30 4-2 → 5-2 J. Munar 15-15 15-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Mannarino 0-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Mannarino 15-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Munar 15-0 30-15 40-15 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 1-0 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 J. Munar 15-15 30-15 40-30 2-5 → 2-6 A. Mannarino 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 J. Munar 15-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Mannarino 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Munar 15-15 15-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Mannarino 30-0 ace 40-0 0-2 → 1-2 J. Munar 15-0 15-15 df 30-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Mannarino 15-0 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Munar 15-0 30-30 40-30 1-5 → 1-6 A. Mannarino 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A df A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 J. Munar 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Mannarino 0-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 J. Munar 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Mannarino 15-0 30-0 0-1 → 1-1 J. Munar 0-15 40-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 5-3 → 6-3 J. Munar 30-0 40-15 5-2 → 5-3 A. Mannarino 15-15 df 15-30 40-30 4-2 → 5-2 J. Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 4-1 → 4-2 J. Munar 0-15 15-30 15-40 40-40 3-1 → 4-1 J. Munar 0-30 0-40 2-1 → 3-1 A. Mannarino 0-15 30-15 ace 1-1 → 2-1 J. Munar 30-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df ace 1-0 → 1-1 A. Mannarino 15-0 15-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Munar 0-15 15-15 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 5-3 → 6-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Munar 15-0 15-15 df 30-15 ace 4-2 → 4-3 A. Mannarino 30-0 15-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 J. Munar 15-0 15-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 3-1 → 3-2 A. Mannarino 0-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Munar 15-0 2-0 → 2-1 A. Mannarino 0-15 30-15 1-0 → 2-0 J. Munar 0-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

GS Australian Open M. Melo / M. Middelkoop M. Melo / M. Middelkoop 6 5 R. Ram / J. Salisbury R. Ram / J. Salisbury 7 7 Vincitore: R. Ram / J. Salisbury Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Ram / J. Salisbury 15-15 30-30 30-40 A-40 40-40 5-6 → 5-7 M. Melo / M. Middelkoop 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 df df 5-5 → 5-6 R. Ram / J. Salisbury 15-30 30-40 4-5 → 5-5 M. Melo / M. Middelkoop 30-0 30-30 40-40 3-5 → 4-5 R. Ram / J. Salisbury 15-0 15-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Melo / M. Middelkoop 30-0 40-15 2-4 → 3-4 R. Ram / J. Salisbury 30-0 2-3 → 2-4 M. Melo / M. Middelkoop 15-15 1-3 → 2-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Melo / M. Middelkoop 15-0 30-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 40-15 40-30 A-40 0-1 → 0-2 M. Melo / M. Middelkoop 0-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-2* 1*-4 2*-4 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 M. Melo / M. Middelkoop 0-15 15-15 30-30 ace 5-6 → 6-6 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Melo / M. Middelkoop 15-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 R. Ram / J. Salisbury 30-0 40-15 4-4 → 4-5 M. Melo / M. Middelkoop 30-0 3-4 → 4-4 R. Ram / J. Salisbury 15-15 15-40 2-4 → 3-4 M. Melo / M. Middelkoop 15-0 ace 1-4 → 2-4 R. Ram / J. Salisbury 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Melo / M. Middelkoop 0-15 15-30 30-30 1-2 → 1-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Melo / M. Middelkoop 15-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-30 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))M. Melo/ M. Middelkoopvs (3) R. Ram/ (3) J. Salisbury

(12) M. Bouzkova / (12) S. Sorribes Tormo vs C. Bucsa / A. Panova



Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(15) I. Martins / (15) M. Niculescu vs S. Errani / J. Paolini



GS Australian Open I. Martins / M. Niculescu [15] I. Martins / M. Niculescu [15] 3 1 S. Errani / J. Paolini S. Errani / J. Paolini 6 6 Vincitore: S. Errani / J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 I. Martins / M. Niculescu 0-40 1-5 → 1-6 S. Errani / J. Paolini 15-0 1-4 → 1-5 I. Martins / M. Niculescu 0-15 15-30 30-40 ace 40-40 40-A 0-4 → 1-4 S. Errani / J. Paolini 15-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 I. Martins / M. Niculescu 0-15 15-15 15-40 0-2 → 0-3 S. Errani / J. Paolini 15-15 40-30 A-40 40-A A-40 40-A A-40 0-1 → 0-2 I. Martins / M. Niculescu 15-0 30-15 40-15 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Errani / J. Paolini 30-0 3-5 → 3-6 I. Martins / M. Niculescu 0-40 3-4 → 3-5 S. Errani / J. Paolini 0-15 0-40 30-40 2-4 → 3-4 I. Martins / M. Niculescu 0-15 15-30 40-30 1-4 → 2-4 S. Errani / J. Paolini 30-15 1-3 → 1-4 I. Martins / M. Niculescu 15-30 1-2 → 1-3 S. Errani / J. Paolini 15-0 40-15 30-15 40-40 A-40 1-1 → 1-2 I. Martins / M. Niculescu 0-30 0-40 40-40 0-1 → 1-1 S. Errani / J. Paolini 15-15 40-15 0-0 → 0-1

E. Cocciaretto / M. Trevisan vs (WC) D. Aiava / (WC) M. Inglis



GS Australian Open E. Cocciaretto / M. Trevisan E. Cocciaretto / M. Trevisan 6 1 2 D. Aiava / M. Inglis D. Aiava / M. Inglis 1 6 6 Vincitore: D. Aiava-M. Inglis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Aiava / M. Inglis 0-15 15-15 40-15 2-5 → 2-6 E. Cocciaretto / M. Trevisan 0-15 0-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 D. Aiava / M. Inglis 15-15 15-40 1-4 → 2-4 E. Cocciaretto / M. Trevisan 15-0 0-4 → 1-4 D. Aiava / M. Inglis 15-0 30-0 0-3 → 0-4 E. Cocciaretto / M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-40 0-2 → 0-3 D. Aiava / M. Inglis 0-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 E. Cocciaretto / M. Trevisan 0-15 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Aiava / M. Inglis 15-15 30-15 30-30 40-40 1-5 → 1-6 E. Cocciaretto / M. Trevisan 15-15 30-40 40-40 A-40 40-A A-40 40-A 1-4 → 1-5 D. Aiava / M. Inglis 30-0 40-15 1-3 → 1-4 E. Cocciaretto / M. Trevisan 15-0 30-15 30-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 D. Aiava / M. Inglis 15-15 15-30 0-2 → 1-2 E. Cocciaretto / M. Trevisan 0-15 0-30 30-30 30-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Aiava / M. Inglis 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Cocciaretto / M. Trevisan 15-0 30-30 40-40 5-1 → 6-1 D. Aiava / M. Inglis 40-15 5-0 → 5-1 E. Cocciaretto / M. Trevisan 0-15 15-15 40-15 4-0 → 5-0 D. Aiava / M. Inglis 0-15 0-40 3-0 → 4-0 E. Cocciaretto / M. Trevisan 15-0 40-15 2-0 → 3-0 D. Aiava / M. Inglis 15-15 15-30 1-0 → 2-0 E. Cocciaretto / M. Trevisan 0-15 30-30 40-40 0-0 → 1-0

A. Kalinina / A. Schmiedlova vs E. Navarro / D. Shnaider



GS Australian Open A. Kalinina / A. Schmiedlova A. Kalinina / A. Schmiedlova 5 0 E. Navarro / D. Shnaider E. Navarro / D. Shnaider 7 6 Vincitore: E. Navarro / D. Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 E. Navarro / D. Shnaider 40-0 0-5 → 0-6 A. Kalinina / A. Schmiedlova 15-15 15-30 df 30-30 40-40 0-4 → 0-5 E. Navarro / D. Shnaider 0-15 30-15 40-30 0-3 → 0-4 A. Kalinina / A. Schmiedlova 0-15 0-2 → 0-3 E. Navarro / D. Shnaider 30-0 0-1 → 0-2 A. Kalinina / A. Schmiedlova 15-0 30-15 30-0 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 E. Navarro / D. Shnaider 15-0 15-15 40-15 5-6 → 5-7 A. Kalinina / A. Schmiedlova 15-15 15-40 5-5 → 5-6 E. Navarro / D. Shnaider 0-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Kalinina / A. Schmiedlova 0-15 df 0-30 5-3 → 5-4 E. Navarro / D. Shnaider 0-30 0-40 30-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Kalinina / A. Schmiedlova 0-15 15-30 30-40 4-2 → 4-3 E. Navarro / D. Shnaider 0-15 0-30 15-40 40-40 4-1 → 4-2 A. Kalinina / A. Schmiedlova 0-15 df 15-15 40-15 3-1 → 4-1 E. Navarro / D. Shnaider 30-15 40-30 A-40 3-0 → 3-1 A. Kalinina / A. Schmiedlova 15-0 30-15 40-30 40-A A-40 2-0 → 3-0 E. Navarro / D. Shnaider 0-15 0-30 15-30 1-0 → 2-0 A. Kalinina / A. Schmiedlova 15-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-A A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

B. McLachlan / Y. Nishioka vs N. Cacic / D. Molchanov



Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

K. Rakhimova vs D. Parry



GS Australian Open K. Rakhimova K. Rakhimova 5 2 D. Parry D. Parry 7 6 Vincitore: D. Parry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Parry 15-0 40-0 2-5 → 2-6 K. Rakhimova 0-30 15-40 15-30 30-40 2-4 → 2-5 D. Parry 30-0 2-3 → 2-4 K. Rakhimova 0-15 30-30 1-3 → 2-3 D. Parry 15-15 30-15 40-30 1-2 → 1-3 K. Rakhimova 15-15 40-15 0-2 → 1-2 D. Parry 15-0 40-0 40-30 0-1 → 0-2 K. Rakhimova 15-30 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Parry 15-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 K. Rakhimova 15-15 5-5 → 5-6 D. Parry 15-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 K. Rakhimova 30-0 4-4 → 5-4 D. Parry 30-15 0-15 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 4-3 → 4-4 K. Rakhimova 30-0 40-0 40-30 40-A 4-2 → 4-3 D. Parry 15-0 40-30 4-1 → 4-2 K. Rakhimova 30-0 30-30 3-1 → 4-1 D. Parry 15-0 3-0 → 3-1 K. Rakhimova 15-15 2-0 → 3-0 D. Parry 30-0 15-0 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Rakhimova 15-15 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

F. Marozsan vs (22) F. Cerundolo



GS Australian Open F. Marozsan F. Marozsan 7 6 6 F. Cerundolo [22] F. Cerundolo [22] 6 4 2 Vincitore: F. Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 F. Marozsan 15-0 40-0 5-2 → 6-2 F. Cerundolo 0-15 15-40 4-2 → 5-2 F. Marozsan 15-0 40-15 3-2 → 4-2 F. Cerundolo 0-15 15-30 30-40 30-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 F. Marozsan 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-40 0-2 → 1-2 F. Marozsan 15-0 ace 15-30 0-1 → 0-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 40-30 A-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Marozsan 15-15 40-30 5-4 → 6-4 F. Cerundolo 15-15 30-30 5-3 → 5-4 F. Marozsan 0-15 15-30 ace 5-2 → 5-3 F. Cerundolo 0-15 40-40 15-40 40-40 df A-40 40-40 df 4-2 → 5-2 F. Cerundolo 15-0 15-30 30-40 3-2 → 4-2 F. Cerundolo 15-15 15-30 30-40 40-40 ace 3-1 → 3-2 F. Marozsan 15-15 ace 30-30 30-40 2-1 → 3-1 F. Cerundolo 0-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Marozsan 0-30 15-40 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 15-15 30-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 2-0* 3-2* df 4-2* 4*-3 5-4* 6*-5 6-6 → 7-6 F. Cerundolo 30-0 40-0 15-0 40-30 A-40 6-5 → 6-6 F. Marozsan 15-0 30-15 40-15 40-40 5-5 → 6-5 F. Cerundolo 40-0 ace 5-4 → 5-5 F. Marozsan 15-30 30-40 4-4 → 5-4 F. Cerundolo 30-0 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 F. Marozsan 15-0 3-3 → 4-3 F. Cerundolo 0-15 30-15 30-30 40-30 A-40 3-2 → 3-3 F. Marozsan 0-15 15-30 30-30 2-2 → 3-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-30 2-1 → 2-2 F. Marozsan 0-15 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 Tiebreak 15-0 0-0 → 1-0

(11) L. Kichenok / (11) J. Ostapenko vs (A) E. Bektas / (A) K. Day



GS Australian Open L. Kichenok / J. Ostapenko L. Kichenok / J. Ostapenko 6 7 E. Bektas / K. Day E. Bektas / K. Day 4 6 Vincitore: L. Kichenok / J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1*-0 2-1* 3*-2 4*-2 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-15 df 30-30 40-30 5-6 → 6-6 E. Bektas / K. Day 15-0 15-30 40-30 5-5 → 5-6 L. Kichenok / J. Ostapenko 40-30 15-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 E. Bektas / K. Day 15-15 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 L. Kichenok / J. Ostapenko 30-0 40-0 2-5 → 3-5 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-30 15-40 40-A 2-4 → 2-5 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 40-0 1-4 → 2-4 E. Bektas / K. Day 15-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-3 → 1-4 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 15-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 E. Bektas / K. Day 15-0 15-30 0-2 → 1-2 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 0-40 0-1 → 0-2 E. Bektas / K. Day 15-0 30-0 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 15-30 40-30 5-4 → 6-4 E. Bektas / K. Day 15-0 40-0 5-3 → 5-4 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-40 0-15 15-30 ace 40-30 4-3 → 5-3 E. Bektas / K. Day 15-0 30-15 4-2 → 4-3 L. Kichenok / J. Ostapenko 40-0 3-2 → 4-2 E. Bektas / K. Day 0-15 15-40 2-2 → 3-2 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 30-15 40-40 df A-40 ace 1-2 → 2-2 E. Bektas / K. Day 0-30 15-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 0-1 → 1-1 E. Bektas / K. Day 0-15 30-15 0-0 → 0-1

L. Bronzetti / H. Watson vs (WC) Y. Wang / (WC) Y. Yuan



GS Australian Open L. Bronzetti / H. Watson L. Bronzetti / H. Watson 3 3 Y. Wang / Y. Yuan Y. Wang / Y. Yuan 6 6 Vincitore: Y. Wang / Y. Yuan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Bronzetti / H. Watson 15-15 15-40 3-5 → 3-6 Y. Wang / Y. Yuan 15-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Bronzetti / H. Watson 0-15 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 Y. Wang / Y. Yuan 0-15 30-15 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 3-2 → 3-3 L. Bronzetti / H. Watson 15-15 30-30 40-A A-40 2-2 → 3-2 Y. Wang / Y. Yuan 15-15 15-40 40-40 1-2 → 2-2 L. Bronzetti / H. Watson 15-15 15-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Y. Wang / Y. Yuan 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 df 1-0 → 1-1 L. Bronzetti / H. Watson 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Y. Wang / Y. Yuan 0-15 15-30 40-30 3-5 → 3-6 L. Bronzetti / H. Watson 0-15 15-30 30-40 A-40 2-5 → 3-5 Y. Wang / Y. Yuan 15-15 15-30 40-40 40-30 40-40 2-4 → 2-5 L. Bronzetti / H. Watson 40-15 1-4 → 2-4 Y. Wang / Y. Yuan 15-0 40-0 40-30 A-40 1-3 → 1-4 L. Bronzetti / H. Watson 0-15 0-40 1-2 → 1-3 Y. Wang / Y. Yuan 30-15 1-1 → 1-2 L. Bronzetti / H. Watson 30-0 0-1 → 1-1 Y. Wang / Y. Yuan 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

J. Lehecka / P. Nouza vs (12) N. Lammons / (12) J. Withrow



GS Australian Open J. Lehecka / P. Nouza J. Lehecka / P. Nouza 6 5 4 N. Lammons / J. Withrow [6] N. Lammons / J. Withrow [6] 3 7 6 Vincitore: N. Lammons / J. Withrow Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Lehecka / P. Nouza 0-15 4-5 → 4-6 N. Lammons / J. Withrow 0-15 15-15 4-4 → 4-5 J. Lehecka / P. Nouza 0-15 15-15 30-30 30-40 df 4-3 → 4-4 N. Lammons / J. Withrow 30-0 40-30 4-2 → 4-3 J. Lehecka / P. Nouza 15-0 ace 30-30 40-40 3-2 → 4-2 N. Lammons / J. Withrow 40-15 3-1 → 3-2 J. Lehecka / P. Nouza 15-0 ace 2-1 → 3-1 N. Lammons / J. Withrow 0-15 15-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 J. Lehecka / P. Nouza 15-15 0-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Lammons / J. Withrow 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Lehecka / P. Nouza 0-15 15-30 ace 15-40 df 5-6 → 5-7 N. Lammons / J. Withrow 40-0 15-0 ace 5-5 → 5-6 J. Lehecka / P. Nouza 40-0 4-5 → 5-5 N. Lammons / J. Withrow 30-0 15-0 4-4 → 4-5 J. Lehecka / P. Nouza 15-0 ace ace 3-4 → 4-4 N. Lammons / J. Withrow 15-0 40-15 3-3 → 3-4 J. Lehecka / P. Nouza 0-30 0-40 A-40 2-3 → 3-3 N. Lammons / J. Withrow 0-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Lehecka / P. Nouza 30-30 40-40 df 1-2 → 2-2 N. Lammons / J. Withrow 15-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Lehecka / P. Nouza 30-0 30-30 30-40 0-1 → 1-1 N. Lammons / J. Withrow 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Lehecka / P. Nouza 15-15 15-30 5-3 → 6-3 N. Lammons / J. Withrow 15-15 ace 15-30 40-40 4-3 → 5-3 J. Lehecka / P. Nouza 15-0 30-15 3-3 → 4-3 N. Lammons / J. Withrow 15-15 df A-40 3-2 → 3-3 J. Lehecka / P. Nouza 15-0 30-0 2-2 → 3-2 N. Lammons / J. Withrow 40-30 2-1 → 2-2 J. Lehecka / P. Nouza 15-30 30-30 40-A 40-40 1-1 → 2-1 N. Lammons / J. Withrow 1-0 → 1-1 J. Lehecka / P. Nouza 40-0 15-0 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

(11) L. Glasspool / (11) J. Rojer vs T. Griekspoor / B. Stevens



GS Australian Open L. Glasspool / J. Rojer L. Glasspool / J. Rojer 7 6 T. Griekspoor / B. Stevens T. Griekspoor / B. Stevens 6 2 Vincitore: L. Glasspool / J. Rojer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Glasspool / J. Rojer 40-A 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 T. Griekspoor / B. Stevens 30-15 15-15 40-30 40-A A-40 5-1 → 5-2 L. Glasspool / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 T. Griekspoor / B. Stevens 15-15 30-30 40-A 3-1 → 4-1 L. Glasspool / J. Rojer 15-0 30-15 df 2-1 → 3-1 T. Griekspoor / B. Stevens 0-15 15-30 30-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Glasspool / J. Rojer 30-0 ace 0-1 → 1-1 T. Griekspoor / B. Stevens 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-1* 2*-1 4-1* 4-2* 6*-2 6-6 → 7-6 T. Griekspoor / B. Stevens 15-0 30-15 ace 6-5 → 6-6 L. Glasspool / J. Rojer 0-30 15-30 30-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Griekspoor / B. Stevens 30-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Glasspool / J. Rojer 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 T. Griekspoor / B. Stevens 15-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Glasspool / J. Rojer 40-0 3-3 → 4-3 T. Griekspoor / B. Stevens 15-0 15-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Glasspool / J. Rojer 15-0 ace 15-15 30-30 40-A A-40 ace 2-2 → 3-2 T. Griekspoor / B. Stevens 15-0 30-15 2-1 → 2-2 L. Glasspool / J. Rojer 30-0 40-15 1-1 → 2-1 T. Griekspoor / B. Stevens 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Glasspool / J. Rojer 30-15 30-30 df 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

(5) S. Gonzalez / (5) N. Skupski vs M. McDonald / B. van de Zandschulp



GS Australian Open S. Gonzalez / N. Skupski [5] S. Gonzalez / N. Skupski [5] 7 6 M. McDonald / B. van de Zandschulp M. McDonald / B. van de Zandschulp 6 1 Vincitore: S. Gonzalez / N. Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. McDonald / B. van de Zandschulp 15-15 30-30 5-1 → 6-1 S. Gonzalez / N. Skupski 30-15 4-1 → 5-1 M. McDonald / B. van de Zandschulp 0-15 15-30 30-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 3-1 → 4-1 S. Gonzalez / N. Skupski 0-15 30-15 2-1 → 3-1 M. McDonald / B. van de Zandschulp 15-15 30-30 1-1 → 2-1 S. Gonzalez / N. Skupski 15-0 30-0 0-1 → 1-1 M. McDonald / B. van de Zandschulp 30-0 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-1 3-2* 4-2* 5*-3 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 M. McDonald / B. van de Zandschulp 30-15 6-5 → 6-6 S. Gonzalez / N. Skupski 15-0 5-5 → 6-5 M. McDonald / B. van de Zandschulp 15-0 40-0 40-30 5-4 → 5-5 S. Gonzalez / N. Skupski 15-0 ace 4-4 → 5-4 M. McDonald / B. van de Zandschulp 15-0 4-3 → 4-4 S. Gonzalez / N. Skupski 0-15 15-15 ace 30-30 40-40 3-3 → 4-3 M. McDonald / B. van de Zandschulp 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Gonzalez / N. Skupski 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 M. McDonald / B. van de Zandschulp 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 S. Gonzalez / N. Skupski 15-0 30-15 ace 0-2 → 1-2 M. McDonald / B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-30 ace 0-1 → 0-2 S. Gonzalez / N. Skupski 0-15 df 15-30 0-0 → 0-1

S. Cirstea / D. Vekic vs (9) D. Schuurs / (9) L. Stefani



Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(4) M. Granollers / (4) H. Zeballos vs E. King / R. Stalder



GS Australian Open M. Granollers / H. Zeballos [4] M. Granollers / H. Zeballos [4] 6 7 E. King / R. Stalder E. King / R. Stalder 3 6 Vincitore: M. Granollers / H. Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 4-0* 5*-1 6-1* 6*-3 6-6 → 7-6 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 5-6 → 6-6 E. King / R. Stalder 40-30 A-40 5-5 → 5-6 M. Granollers / H. Zeballos 40-0 30-0 4-5 → 5-5 E. King / R. Stalder 30-30 4-4 → 4-5 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 40-0 40-15 df 3-4 → 4-4 E. King / R. Stalder 0-15 0-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Granollers / H. Zeballos 30-30 2-3 → 3-3 E. King / R. Stalder 30-15 40-15 40-40 2-2 → 2-3 M. Granollers / H. Zeballos 30-30 ace 15-30 30-40 A-40 1-2 → 2-2 E. King / R. Stalder 30-0 1-1 → 1-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-15 0-1 → 1-1 E. King / R. Stalder 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 40-0 5-3 → 6-3 E. King / R. Stalder 40-0 5-2 → 5-3 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-15 40-15 30-0 4-2 → 5-2 E. King / R. Stalder 0-15 0-30 15-40 3-2 → 4-2 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 df 30-30 2-2 → 3-2 E. King / R. Stalder 0-15 0-40 1-2 → 2-2 M. Granollers / H. Zeballos 0-30 15-40 1-1 → 1-2 E. King / R. Stalder 15-0 1-0 → 1-1 M. Granollers / H. Zeballos 30-0 15-0 0-0 → 1-0

(Q) A. Zakharova vs K. Juvan



GS Australian Open A. Zakharova A. Zakharova 6 6 K. Juvan K. Juvan 1 1 Vincitore: A. Zakharova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Zakharova 15-0 30-0 5-1 → 6-1 K. Juvan 0-15 0-40 4-1 → 5-1 A. Zakharova 30-15 30-40 40-40 df 3-1 → 4-1 K. Juvan 15-15 df 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 A. Zakharova 30-0 1-1 → 2-1 K. Juvan 0-15 30-15 30-30 df A-40 1-0 → 1-1 A. Zakharova 15-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 K. Juvan 15-15 ace 15-30 5-1 → 6-1 A. Zakharova 30-15 4-1 → 5-1 K. Juvan 15-15 15-40 3-1 → 4-1 A. Zakharova 15-0 15-30 30-30 2-1 → 3-1 K. Juvan 15-30 1-1 → 2-1 A. Zakharova 30-0 0-1 → 1-1 K. Juvan 15-0 40-30 0-0 → 0-1

GS Australian Open M. Giron / S. Kwon M. Giron / S. Kwon 2 0 K. Krawietz / T. Puetz [7] K. Krawietz / T. Puetz [7] 6 6 Vincitore: K. Krawietz / T. Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Giron / S. Kwon 0-15 15-30 40-40 40-A 0-5 → 0-6 K. Krawietz / T. Puetz 30-0 40-0 0-4 → 0-5 M. Giron / S. Kwon 15-0 40-0 40-40 40-A df 0-3 → 0-4 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 30-15 0-2 → 0-3 M. Giron / S. Kwon 15-15 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 ace df 0-1 → 0-2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Giron / S. Kwon 15-15 0-15 30-40 15-40 2-5 → 2-6 K. Krawietz / T. Puetz 40-A 0-15 15-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Giron / S. Kwon 15-0 30-15 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 M. Giron / S. Kwon 15-15 30-30 40-30 A-40 40-A 1-2 → 1-3 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-30 1-1 → 1-2 M. Giron / S. Kwon 15-15 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Krawietz / T. Puetz 30-0 40-15 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))M. Giron/ S. Kwonvs (8) K. Krawietz/ (8) T. Puetz

M. Andreeva / V. Tomova vs A. Blinkova / A. Sasnovich