Australian Open – Le Dichiarazioni dei tennisti italiani nel Day 2: Parlano Cobolli, Musetti, Errani e Paolini. Cobolli euforico per l’impresa. Un Musetti più maturo. La Errani sogna il doppio a Parigi e poi pensa al ritiro (Con la sintersi video di tutti gli incontri)

Flavio Cobolli: Sono davvero stanco ma credo di essermela meritata questa vittoria. Mi sono venuti in mente un po’ di ricordi mentre giocavo il match. Tutti i miei maestri mi hanno sempre detto ‘a te piace giocare partite lunghe, ti fai rimontare apposta’…quando ho vinto il primo set ed ho perso il secondo, ho vinto il terzo ed ho perso il quarto…. Al quinto set sotto 5-4 non è che ci credessi molto: fare il break ad uno dei più grandi battitori del circuito…in uno Slam è complicato, Credo di aver fatto un’impresa. È anche merito del mio team se oggi ho vinto, con me non hanno mollato un punto.

Ho conosciuto questi ragazzi che mi supportano dal primo giorno, non li avevo mai visti. Sono ragazzi che sono nati in Italia e che poi si sono trasferiti qui, non parlano neanche tanto bene l’italiano. Il loro sostegno è stato importante. L’esultanza con le tre dita? A dire la verità mi sono sbagliato! A me piace esultare sempre in modo diverso…doveva essere una “M” al contrario (indice, medio, anulare; ndr), sia per la mia ragazza che si chiama Matilde sia per i tre amici che erano a vedere la partita con mio fratello a casa stanotte, ma mi sono sbagliato. Ho fatto un “3” (pollice, indice, medio; ndr) chiedo scusa, ero un po’ preso!

Credo di non aver realizzato del tutto che ho vinto la mia prima partita in uno Slam. Non sono troppo euforico: sto provando ad essere più professionista e a non accontentarmi”.

Lorenzo Musetti: Sono molto contento per questa mia prima vittoria all’Australian Open. L’anno scorso la partita era stata abbastanza amara con la sconfitta al quinto set dopo aver recuperato due frazioni di svantaggio. Quest’anno ero andato avanti due set a zero, poi ho perso il terzo e sono stato molto bravo a recuperare il break iniziale nel quarto. Oggi non era facile giocare, faceva caldo, è stata la prima giornata molto calda, poi lui è un giocatore che mi lascia fare molto poco e il campo stretto sul quale abbiamo giocato non mi aiuta

Mi sento bene ora, credo di aver fatto vedere il lavoro svolto in preparazione, anche se magari non sono arrivati i risultati, soprattutto nella partita con Bublik. Spero di portare nel 2024 un Lorenzo più maturo, da papà, mi sto preparando al meglio per trovare una maturità maggiore anche nel mio tennis, non solamente fuori. Stiamo lavorando principalmente su quello, oltre ovviamente agli aspetti tecnici. Spero di poter riuscire a sfruttare questi tre mesi nei quali non ho risultati da difendere in classifica.

Corrado Barazzutti è una figura che mi ha sempre voluto bene, l’ho scelto perché sapevo di poter contare su di lui, non è un mercenario che viene a lavorare solo per uno scopo economico o di notorietà. È un uomo di passione e credo che possa dare tanto sia a me sia a Simone (Tartarini, ndr) in termini di esperienza. Già il rapporto tra lui e il mio attuale coach era molto buono anche prima, ora abbiamo passato due settimane di preparazione a Montecarlo per poterlo inserire nella quotidianità del lavoro, ho visto subito che si parlava tutti la stessa lingua. È un gran motivatore, è una persona che riesce a scuoterti“.

Credo si debba essere bravi a scindere le due cose da tennista a padre, anche se certamente nella stagione passata ho avuto tante ‘prime volte’, tante scelte che segnano il passaggio da ragazzo a uomo, tante scelte che condizioneranno la mia vita. Tuttavia quando c’è l’amore di mezzo è forse la ‘chimica’ migliore: Veronica è la mia prima supporter, mi ha fatto ritrovare la motivazione che avevo un po’ perso, non certamente per colpa sua, ma perché avevo un po’ perso di vista il focus della mia vita, pensando un po’ troppo a cose extra-tennistiche. Credo che sia facile comprendere il perché, non ero pronto a quello che è successo, non eravamo pronti, ma ora credo di aver trovato il mio equilibrio e sento che sia la strada giusta da seguire“.

Con il francese Luca Van Assche (Il suo prossimo avversario) ci siamo allenati tanto a Montecarlo durante l’inverno, è un bravissimo ragazzo, molto solido, compatto, si muove molto bene, quindi certamente pericoloso“.

Sara Errani: “Sono felice di essere riuscita ad entrare in tabellone all’ultimo momento, a Canberra ero stata male e per fortuna ho avuto qualche giorno per allenarmi e tornare in forma. Questa stagione vorrei cercare di godermela, so che sono verso la fine e in base a come chiuderò la stagione deciderò se ritirarmi o continuare ancora un po’. Peccato per oggi, sapevo sarebbe stato un match difficile; avrei dovuto fare di più con il dritto ma le condizioni qui sono complicate e i campi molto veloci. Faccio fatica con il dritto, non ho il tempo per fare quello che vorrei, cambiare ritmo e alzare la palla”.

Me la voglio godere fino alla fine,l’obiettivo è entrare nelle prime 100, entrare nei tabelloni Slam e cercare di star bene. Ora va tutto molto più veloce e non riesco più a fare il gioco di qualche anno fa, non ho più lo stesso fisico e la stessa forza, ma cerco di migliorare nelle mie piccole cose, giorno dopo giorno. Ho obiettivi più piccoli ma ne ho ancora molti. Questo sport mi piace moltissimo, altrimenti non sarei ancora qui. E’ la mia passione”.

Vorrei provare a entrare nel torneo di doppio alle Olimpiadi con Jasmine Paolini, i Giochi rappresentano una grande motivazione per me. Giocheremo insieme qui, a Linz e ogni volta che ne avremo l’opportunità”.

