Sinner conferma: “Sarò a posto per Wimbledon”

Avevamo già pubblicato un’indiscrezione ben verificata, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità con un il “classico” post social scritto dal diretto interessato: Jannik Sinner sarà al via dell’edizione 2023 di Wimbledon. Il tennista azzurro si era ritirato nel match di quarti di finale dell’ATP 500 di Halle contro Alexander Bublik all’avvio del secondo set dopo aver accusato un problema all’inguine, probabilmente in un recupero di una delle molte smorzate giocate dall’estroso tennista diventato kazako (poi vincitore del torneo tedesco).

“Grazie Halle per l’opportunità di giocare la scorsa settimana. Spero di vedervi l’anno prossimo. Non è mai facile ritirarsi, ma dovevo fare ciò che era giusto per il mio corpo in quel momento. Dopo alcuni giorni di riposo e dopo aver consultato il mio medico, sarò in forma e pronto per Wimbeldon”, così scrive Jannik nel messaggio che riportiamo. Quindi il ritiro nei quarti del 500 tedesco è stato soprattutto prudenziale.

Thank you Halle for the opportunity to play last week. Hope to see you next year. Never easy to withdraw, but I had to do what was right for my body in that moment. After a few days rest & consulting my doctor, I’ll be fit and ready for Wimbeldon #Forza pic.twitter.com/unZUbI20WL

