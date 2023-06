Nishikori rientra al Challenger di Palmas de Mar

“Che emozione! In viaggio per Porto Rico” Con questo messaggio e una bella foto (insieme a Max Mirnyi, ufficialmente ancora suo allenatore), Kei Nishikori annuncia sui social il proprio rientro in torneo dopo un’assenza di oltre un anno e mezzo, tanto che in molti pensavano che ormai si fosse ritirato. In realtà il 33enne nipponico ha curato con pazienza i suoi infortuni e da settimane aveva ripreso con bassi ritmi i suoi allenamenti, con l’obiettivo di tornare in buona forma nei tornei sul cemento USA, approfittando del ranking protetto.

Kei ha scelto il Challenger di Palmas de Mar, a Porto Rico, come torneo in cui fare il suo ritorno ufficiale. Aveva giocato la sua ultima partita ad inizio ottobre 2021 al Masters 1000 di Indian Wells (l’edizione che si disputò in autunno), sconfitto al secondo turno da Daniel Evans.

Lo scorso autunno il finalista a US Open 2014 aveva dichiarato in un evento del suo main sponsor: “Ho pensato più volte di ritirami in questo periodo. Ho trascorso mesi e mesi senza potermi allenare e mentalmente è stata una situazione molto complicata da gestire. Sono consapevole che la fine della mia carriera è vicina, ma penso di poter ancora giocare un po’ e spero di rientrare all’inizio del 2023, magari per gli Australian Open”. Purtroppo non è riuscito a giocare la prima parte dell’anno, ritardando il rientro fino alla prossima settimana. Bentornato Kei!