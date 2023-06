Novak Djokovic supera l’ostacolo Khachanov e avanza alle semifinali del Roland Garros

Novak Djokovic ha iniziato il match contro Karen Khachanov in modo alquanto inusuale, considerando che stava affrontando un giocatore che aveva sconfitto in otto dei nove incontri precedenti. Ha addirittura perso il suo primo set al Roland Garros 2023. Tuttavia, il tennista serbo non si è dato per vinto, ha continuato a lottare, ritrovando un livello di gioco più vicino al suo massimo e riuscendo alla fine a risolvere l’incontro. Così facendo, Djokovic si è qualificato per la 12ª volta nella sua carriera per le semifinali del Grand Slam francese, posizionandosi subito dietro le 15 semifinali di Rafael Nadal. Il terzo nel ranking ATP ha sconfitto l’11° con i punteggi di 4-6, 7-6(0), 6-2 6-4, in 3h43, a dimostrazione di quanto non sia stato facile superare l’ostacolo. Nel primo set, Djokovic ha sicuramente allarmato i suoi tifosi, dato che non è riuscito a creare alcun break point e ne ha affrontati sette, salvandone sei. Ma il danno era fatto e Khachanov ha preso il comando.

Nel secondo set, Djokovic ha recuperato fisicamente e ha stabilizzato il suo servizio, ma ancora non riusciva a creare break point. Di conseguenza, la decisione si è spostata al tie-break, dove si è dimostrato ancora una volta invincibile. Ha vinto cinque tie-break su cinque in questo Roland Garros e questa volta non ha ceduto nemmeno un punto. Questo ha sbloccato l’incontro per Nole, che ha dominato nel terzo set ed era in vantaggio nel quarto, fino a quando non è stato breakato sul 4-3. Come ha reagito? Ha vinto gli otto punti successivi e ha chiuso la partita. In questo modo, Djokovic balza virtualmente al secondo posto nel ranking ATP, superando Daniil Medvedev, e ora attende Carlos Alcaraz o Stefanos Tsitsipas per conoscere il suo prossimo avversario in semifinale.