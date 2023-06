Novak Djokovic: un poliglotta nel mondo del tennis

Novak Djokovic, uno dei tennisti più acclamati e rispettati a livello mondiale, ha dimostrato con insistenza la sua passione e dedizione per l’apprendimento delle lingue. Djokovic non solo cerca di parlare diverse lingue, ma si sforza anche di adattarsi ai paesi che visita, un gesto che evidenzia il suo rispetto per le diverse culture.

È noto che Djokovic possiede un talento naturale per le lingue e dedica tempo ed energie per sviluppare questa competenza. Questo aspetto del suo carattere è emerso in particolare durante le sue interviste post-partita, dove il serbo spesso risponde in francese. Quando gli è stato chiesto del suo impegno nel parlare la lingua del paese ospitante, Djokovic ha offerto una riflessione interessante.

“Ritengo che sia una questione di rispetto cercare di parlare la lingua del paese in cui mi trovo. Questo è il mio sentimento”, ha detto Djokovic. “Inoltre, mi permette di avvicinarmi alle persone, creando un maggiore rispetto reciproco e complicità. Fin da quando ero bambino, mi ha sempre affascinato l’idea di parlare diverse lingue.”

Djokovic ha avuto l’opportunità di sviluppare le sue abilità linguistiche fin dalla giovane età. Quando si trasferì in Germania da ragazzo, apprese tedesco e inglese a scuola. Questa esperienza gli ha facilitato l’apprendimento dell’italiano, e ha acquisito un livello decente anche in francese e spagnolo.

“Sono consapevole che non parlo queste lingue alla perfezione, ma mi impegno e sento che le persone riconoscono questo sforzo”, ammette Djokovic.

Il tennista serbo, con la sua apertura culturale e la volontà di comunicare con le persone nel loro linguaggio, non fa altro che confermare la sua immagine di campione umile e rispettoso, sia dentro che fuori dal campo da tennis. Le sue parole e i suoi gesti mostrano che il rispetto per l’altro non conosce barriere linguistiche, e l’apprendimento delle lingue può contribuire a costruire ponti tra culture diverse.