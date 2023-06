Roland Garros: Alcaraz fenomenale, supera Musetti in tre set

Chapeau monsieur Alcaraz. Quando dall’altra parte della rete trovi un avversario capace di produrre un tennis sublime, di tale qualità, intensità, forza tecnica ed agonistica, puoi solo applaudirlo e guardare avanti con fiducia, viste le ottime prestazioni che ti hanno portato negli ottavi di finale di Roland Garros. Insieme a un po’ di giustificata frustrazione, questo sarà passato per la testa di Lorenzo Musetti, battuto per 6-3 6-2 6-2 dal n.1 al mondo iberico, davvero in splendida forma sul Chatrier oggi pomeriggio. C’era tantissima attesa per questa partita tra due dei giovani talenti più seguiti del tour, tanto diversi quanto affascinanti, ancor più per l’unico precedente, la clamorosa vittoria di Lorenzo nella finale di Amburgo la scorsa estate. Musetti non ha disputato una brutta partita, ma stavolta la differenza tra i due è stata netta, tutta a favore dell’allievo di JC Ferrero, che dopo un avvio incerto ha spazzato via ogni dubbio cambiando marcia e diventando imprendibile.

Tutto ha funzionato nel tennis di Carlos, ha servito oltre il 70% di prime ricavando il 76% dei punti, ma soprattutto è stato fortissimo in risposta, vincendo più della metà dei punti giocati. Non non c’è numero che possa spiegare che razza di partita ha condotto Alcaraz: ha imposto tempi di gioco rapidissimi, ha aperto l’angolo con fendenti straordinari per precisione e velocità, andandosi poi a prendere il punto da tre quarti campo o a rete. Ha pure dominato sulle parte corte, una delle specialità dell’azzurro, con tante schermaglie sotto rete davvero spettacolari, chiuse con tocchi splendidi. Quando Alcaraz ha alzato il livello, Musetti non è riuscito a trovare una contro mossa per invertire l’inerzia. Lorenzo ha condotto in più occasioni lo scambio col diritto, carico e abbastanza profondo, allontanando così Carlos dalla riga di fondo, ma solo in rare occasioni è riuscito a provocare un errore, o in molte altre l’iberico è riuscito a ribaltare a suo favore la situazione con un’accelerazione micidiale, sia in lungo linea di corsa o spingendo un cross ancor più stretto. E quando è andato in difesa, Lorenzo ha spesso dovuto inchinarsi all’accelerazione fulminante del rivale. Il tabellino finale segna 42 vincenti per Alcaraz e soli 23 errori, considerando i rischi che ha preso è un numero incredibile.

Di fronte a una prestazione così straripante dell’avversario, è difficile rimproverare qualcosa all’italiano. Forse il settore di gioco dove “Muso” poteva far qualcosa in più è la risposta (e non è la prima volta che lo sottolineiamo contro un big). Tra una posizione di attesa molto arretrata e la ricerca di iniziare il punto con un colpo piuttosto carico pur non sbagliare, solo in rare occasioni Lorenzo è davvero riuscito a mettere pressione al rivale; una tattica che ha permesso ad Alcaraz di dettare i tempi di gioco nei suoi game di servizio, con troppo agio. Non era facile rischiare, entrare a tutta, cercare un immediato affondo, ma è parso averlo provato davvero poco e questo ha dato fin troppa tranquillità a Carlos, che ha pure servito molto bene.

Inoltre Lorenzo ha avuto un atteggiamento un po’ negativo (ha sottolineato in più occasioni i suoi errori a voce alta), senza riuscire ad incanalare quella rabbia in uno scatto emotivo, in energia per cercare una reazione. Non era facile, “travolto” da cotanta forza e intensità, ma Lorenzo una volta andato sotto si è più affidato alla giocata ad effetto che ad uno schema tattico per far perdere ritmo e sicurezza al rivale, come alzare di più le parabole o provare dei back di rovescio lunghi e senza peso per non dare alcun ritmo. Ripetiamo, non era affatto facile trovare la contromossa perché questo Alcaraz è al limite della perfezione sulla terra battuta, velocissimo, aggressivo, fortissimo anche in difesa, dove ha ribaltato varie trame offensive dell’azzurro ottimamente eseguite.

Bravissimo Alcaraz, un’altra prestazione stellare che lo candida ancor più a favorito per quest’edizione di Roland Garros. Anche Djokovic oggi ha convinto (contro un rivale tutto sommato modesto), potremo assistere probabilmente ad una semifinale da non perdere. Musetti chiude la prima parte di stagione sul “rosso” con un buon ottavo di finale nel torneo più importante. Ha mostrato un tennis eccellente nelle sue vittorie, e proprio da questo deve ripartire nei prossimi tornei. Quel tennista incerto di un paio di mesi fa sembra, per fortuna, un lontano ricordo.

Marco Mazzoni

La cronaca

L’attesissimo ottavo di finale scatta sullo Chatrier con Alcaraz al servizio. Primi tre punti, tre vincenti, due Ace di Carlos, un rovescio lungo linea splendido di Lorenzo. Si arriva ai vantaggi Alcaraz appare teso, concede e salva due palle break. Non può niente però il n.1 sulla terza, che Musetti si prende con un altro rovescio lungo linea clamoroso, giocato da oltre il corridoio. BREAK Musetti, 1-0 e servizio. Rischia e riesce anche in uno spericolato serve and volley Lorenzo, e con una prima potentissima consolida il vantaggio (2-0). Carlos con un game laborioso muove lo score nel match e in risposta rompe gli indugi, spingendo con grande potenza su palle tutt’altro che facili. 0-30, e poi 0-40 rigiocando vincente una smorzata tatticamente errata (Carlos aveva i piedi quasi sulla riga). Il contro Break arriva subito, colpisce male di rovescio Lorenzo, 2 pari. Il n.1 ha preso ritmo e guadagnato campo, è più sciolto rispetto ad un avvio più teso, e controlla il gioco anche in risposta sul 3-2. È troppo lontano Musetti quando spinge col diritto, e infatti subisce una splendida smorzata per il 15-30. Con una risposta violentissima Carlos strappa due palle break sul 15-40. Con coraggio si butta avanti e chiude la porta di volo, di pura opposizione, sulla prima; ma sulla seconda nuovamente subisce una risposta che atterra praticamente sulla riga. Con un altro BREAK Alcaraz opera il sorpasso, 4-2 (quarto game di fila). Tutto funziona alla perfezione del tennis di Carlos, il servizio è continuo e preciso, col diritto si apre il campo, a rete chiude in sicurezza. Una macchina da tennis formidabile, nonostante un buon Musetti. 5-2. Evidente come Lorenzo abbia accusato il colpo dell’impennata di Carlos, di come abbia premuto sul gas alzando il livello in modo esponenziale. Sembra meno convinto sullo spingere col diritto, tanto da affidarsi alla smorzata, giocata peraltro con un tocco magistrale, nonostante una capacità difensiva clamorosa del rivale che almeno ci arriva, su palle che sarebbe imprendibili per chiunque. Sul 40-30 Lorenzo scende a rete e prova una volée alta di rovescio difficilissima che quasi gli riesce, sembrava di rivedere Adriano Panatta in quel gesto elegantissimo. Con qualche magia, Musetti interrompe la striscia negativa di cinque game, portandosi 3-5. Senza patemi, Carlos si aggiudica 6-3 il primo parziale. Dopo l’avvio incerto, il n.1 ha cambiato passo e Lorenzo non è riuscito a stargli dietro.

Secondo set, Musetti alla battuta. Parte male, un doppio fallo, un errore col diritto in avanzamento per lo 0-30. Lo aiuta il rivale, rischia in risposta e gli escono di pochissimo. Ai vantaggi arriva la palla break, brutto diritto in rete di Lorenzo. Con una risposta cross di rovescio molto stretta, l’azzurro è costretto a colpire in corsa e sbaglia l’accelerazione. BREAK Alcaraz, 1-0 e poi 2-0 in amen, tutto troppo facile e tutto troppo veloce per Musetti, ora costretto a rincorre un avversario che è scappato via sicuro e velocissimo. È talmente sicuro lo spagnolo che l’italiano è costretto a fare quasi una magia per fare il punto, tanto è forte anche in difesa Carlos. Ritrova velocità col diritto Lorenzo, resta in scia 1-2, il “problema” è trovare un gran game in risposta, anzi, incidere in risposta. Finora infatti, eccetto il primo game, è stato fin troppo timido Musetti, anche per quella posizione davvero molto arretrata dalla quale parte. Ci prova, ancora con delle “magate” di tocco. Fantastico lo scambio vinto nel secondo punto, un campionario sterminato di destrezza, che porta Lorenzo 0-30 e carica anche il pubblico che chiede partita. Velocissimo “Muso” nel correre avanti e rigiocare ottimamente una palla corta non perfetta di Alcaraz, all’improvviso ecco due palle break per l’allievo di Tartarini sul 15-40. Se la gioca bene Lorenzo, regge lo scambio, sbraccia col rovescio lungo linea e Carlos spara in corridoio cercando un contro piede. BREAK e 2 pari! Sull’ottimo momento di Musetti, rilancia Alcaraz. Gioca praticamente con i piedi in campo, anticipo micidiale e via a spingere e stringere l’angolo. Si prende due palle break portandosi 15-40. Dopo un diritto fantastico, Lorenzo sbaglia una volée alta, giocata a campo aperto (ma la palla era molto alta), errore che gli costa un altro BREAK, 3-2 Alcaraz. Musetti accusa l’esser tornato subito sotto dopo aver riacciuffato il rivale. Servendo sotto 4-2 la prima non va, scivola 0-30 ed è costretto a spingere a tutta per tener fermo Carlos. C’è vento, non è facile servire con precisione. Ai vantaggi un brutto lancio di palla gli costa un doppio fallo e una palla break che profuma già da set point. Ritrova la prima di servizio, si salva. Urla un “dai faccio schifo” dopo aver tirato in rete una prima, si distrae e commette un altro doppio fallo. Negatività che non aiuta, ancor più avendo al di là della rete un fenomeno. Purtroppo il doppio allungo si concretizza alla terza PB, con un diritto inside out di Lorenzo uscendo dal servizio che atterra in corridoio. Un Ace fissa lo score sul 6-2, 43 minuti. Sprazzi di classe di Musetti, ma che qualità e sostanza di Alcaraz, davvero fortissimo.

Terzo set, Musetti to serve. Nonostante un rovescio difensivo eccezionale di Alcaraz, Lorenzo gioca un buon game, sicuro e aggressivo, 1-0. Si è forse un po’ distratto Carlos, forte del vantaggio. Regala due diritti e concede una palla break a Musetti, ma la cancella con un servizio al T che sorprende Lorenzo. Il game altalenante del murciano continua con un doppio fallo, ma poi esegue alla perfezione un S&V perfetto, un fulmine nel correre a rete. Fa il pugno sul diritto che gli vale l’1 pari. Un buon Musetti in questo terzo set, spinge e tocca con qualità, ma servendo sul 2 pari Alcaraz trova un livello di gioco irreale. Prima un diritto incrociato in corsa, su di un attacco eccellente dell’azzurro, che muore dentro al rettangolo di servizio imprendibile, poi una bordata lungo linea di rovescio eccezionale. Un uno-due che stordisce Lorenzo, tanto da sbagliare un diritto di scambio che lo condanna allo 0-40 e tre palle break. Salva le prime due “Muso”, ma sulla terza niente può, perfetto l’attacco dell’iberico dopo una risposta che ha toccato la riga di fondo. Troppo bravo, BREAK Alcaraz, vola 3-2 e servizio. Musetti purtroppo lotta sul 4-2, ma è costretto a cedere di nuovo il turno di servizio alla seconda palla break, finendo sotto 5-2. Chiude 6-2 con l’ennesimo diritto a tutta, volando per il secondo anno di fila nei quarti di finale di Parigi. Impressionante Carlos. Impressionante.

Carlos Alcaraz vs Lorenzo Musetti