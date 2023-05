Dal Roland Garros: Parlano Fabio Fognini e Camila Giorgi “E’ un fastidio al menisco, ma l’operazione è esclusa” (con i video delle due partite e interviste)

HL FOGNINI



INTERVISTA EUROSPORT A FABIO FOGNINI



Camila Giorgi : “Sono molto dispiaciuta, soprattutto perché non stavo giocando male. Mi sentivo bene in campo ma è un problema che mi porto dietro da un po’ di tempo e quando ho iniziato ad avvertire dolore ho preferito fermarmi. Peccato, ma ovviamente se non hai la mobilità giusta non puoi far nulla a questo livello… è un aspetto troppo importante del mio gioco e non sono competitiva se non mi muovo nel modo giusto. Già stamattina sentivo un po’ di dolore, in particolare sugli spostamenti e nel salto al servizio, ho fatto un riscaldamento molto breve e ci ho provato ma con quel dolore non potevo proseguire”.

E’ un fastidio al menisco, ma l’operazione è esclusa. Devo solo tenerlo sotto controllo. Da quando ho questo problema non mi sono mai fermata… c’erano tornei troppo importanti e non ho rinunciato. Ma ora avrò un po’ di tempo, il prossimo torneo sarà Nottingham, quindi utilizzerò questo tempo per riposare e recuperare. Sono certa che lo swing su erba andrà bene. Mi auguro di giocare tante partite lì, è la superficie in cui posso esprimere il mio miglior tennis, completamente diversa dalla terra dove ci vuole pazienza… e la pazienza non è il mio forte. Sono ottimista anche per il prosieguo della stagione; mi sono già fermata tre mesi lo scorso anno, ora sono più stabile e giocando senza problemi fisici posso dire la mia”.

HL GIORGI



INTERVISTA EUROSPORT A CAMILA GIORGI