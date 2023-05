Roland Garros: Jasmine Paolini centra il secondo turno. Eliminata in tre set la Cirstea (Video)

Jasmine Paolini, 27enne tennista italiana di Castelnuovo di Garfagnana, ha vinto una battaglia di quasi due ore e un quarto contro la rumena Sorana Cirstea, conquistando il secondo turno al Roland Garros. Paolini è diventata la quarta atleta italiana a superare il primo turno nel secondo Slam del 2023, attualmente in corso a Parigi con un montepremi di 49.600.000 euro.

Paolini, attualmente n.53 nel ranking WTA, ha superato Cirstea, n.32 del ranking e 30 del seeding, con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-2. Questa è stata la quindicesima apparizione di Cirstea a Parigi, dove ha raggiunto i quarti di finale nel 2009.

Nel set decisivo, Paolini ha preso un break di vantaggio all’inizio, ha poi restituito ma in seguito lo ha ripreso (2-1). Cirstea sembrava a corto di energie e l’italiana ne ha approfittato per realizzare un altro break (4-1), allungando sul 5-1 e chiudendo poi il set con un convincente 6-2.

Giovedì, nel secondo turno, Paolini affronterà la serba Olga Danilovic, n.105 del ranking WTA, che si è qualificata per il torneo.

GLI HL DI PAOLINI-CIRSTEA



