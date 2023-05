Roland Garros – Qualificazioni Italiani: Turno Decisivo. Anche Andrea Vavassori accede al tabellone principale. L’azzurro supera le quali

Andrea Vavassori ha superato le qualificazioni del Roland Garros, vincendo contro il cileno Alejandro Tabilo, in una partita che si è conclusa 6-4, 6-4. Il giocatore italiano ha dimostrato una tenacia e un coraggio notevoli, ribaltando lo svantaggio iniziale nel primo set e chiudendo l’incontro nel secondo set nonostante un momento di difficoltà verso il finale di set.

Il match è iniziato in salita per Vavassori, che nel primo set si è trovato sotto per 0-3, ed era a soli due punti dal perdere nuovamente la battuta. Ma, in un’incredibile svolta, ha lanciato una robusta reazione e realizzato un parziale di sei giochi a uno, conquistando il set per 6 a 4. Questa rimonta ha mostrato la determinazione e la capacità di Vavassori di mantenere la calma anche nelle situazioni più critiche, dimostrando la sua maturità come giocatore.

Il secondo set ha visto Vavassori prendere il comando della partita, portandosi avanti per 5 a 1. Tuttavia, un leggero cedimento ha permesso a Tabilo di vincere un turno di battuta dell’avversario, mettendo in discussione la chiusura dell’incontro. Ma Vavassori non si è lasciato sfuggire l’opportunità di vittoria. Quando ha servito nuovamente per il match sul punteggio di 5 a 4, ha chiuso l’incontro per 6 a 4, mantenendo il turno di battuta a 15.

Con questa vittoria, Andrea Vavassori ha dimostrato una notevole resistenza e spirito di lotta, oltre ad una buona capacità nel gestire la pressione.

Roland Garros – Turno Decisivo Qualificazione – terra

Giulio Zeppierivs Frederico Ferreira silva

Court 13 – Ore: 11:00

2°Inc. Alejandro Tabilo vs Andrea Vavassori