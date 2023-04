Aggressione insolita a Barcellona: Grigor Dimitrov derubato di un Rolex da 70.000 euro

Grigor Dimitrov, ex numero 3 al mondo, ha subito un’amara delusione questo fine settimana ancor prima di scendere in campo per partecipare all’ATP 500 di Barcellona. Il tennista bulgaro, 33 anni, è stato vittima di un’aggressione piuttosto insolita nella città catalana mentre rientrava da un allenamento presso il club del torneo.

Una moto si è avvicinata all’auto del tennista dell’est e gli ha chiuso lo specchietto retrovisore dell’auto. Quando Dimitrov ha allungato il braccio per cercare di rimettere a posto lo specchietto, lo stesso motociclista gli ha strappato l’orologio dal polso, un Rolex del valore di 70.000 euro. La notizia, diffusa dal giornale ‘Vanguardia’, dimostra come i malviventi avessero pianificato accuratamente il colpo.

Dimitrov sfiderà il vincitore del match tra l’ecuadoriano Emilio Gómez e lo spagnolo Albert Ramos nel secondo turno del torneo spagnolo.