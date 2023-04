L’ ATP 250 di Banja Luka presenta un incredibile stadio da 6.000 posti per ospitare Djokovic

La prossima settimana si preannuncia ricca di tennis con tre tornei in contemporanea. Uno di questi sarà l’ATP 250 di Banja Luka, un debutto assoluto in quello che sarà uno dei più grandi eventi sportivi nella storia recente della Bosnia ed Erzegovina e che avrà Novak Djokovic come grande attrazione.

Sembra che l’organizzazione stia prendendo molto sul serio questa opportunità di ospitare alcuni dei migliori giocatori del mondo. Sono state divulgate immagini del campo centrale del complesso del torneo, completamente nuovo e in condizioni eccellenti.

Il campo ha una capacità di 6.000 posti e promette di essere pieno per tutta la settimana.

The city of Banjaluka received a brand new 6000 seat tennis arena for the new ATP 250 Srpska Open. Novak Djokovic will open the tournament, which will be one of the biggest sporting events in Bosnia’s recent history. #SrpskaOpen pic.twitter.com/3ckruuPKBg

