Fabio Fognini rinuncia alla Wild card per il torneo di Montecarlo: “Sono distrutto”

Fabio Fognini ha rinunciato alla Wild card per il torneo Masters 1000 di Montecarlo per colpa di problemi fisici.

“Devo comunicare con grande dispiacere che non potrò giocare il torneo di Monte Carlo. Purtroppo l’infortunio al piede subito a Estoril non mi consente di giocare. Nei prossimi giorni ne scoprirò l’entità’. Sono davvero distrutto. Sapete quanto ami questo torneo. Ringrazio gli organizzatori per l’invito e spero di ritornare presto a giocare”.