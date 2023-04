Anche Alcaraz rinuncia a Monte Carlo: artrite post-traumatica alla mano sinistra e fastidio muscolare

Dopo Rafa, Carlos. Il Masters 1000 di Monte Carlo dopo la rinuncia dell’11 volte campione maiorchino, perde anche Carlos Alcaraz. Il giovane campione di Murcia ha appena annunciato via social la decisione di non prendere parte al primo 1000 su terra battuta, sui campi dello splendido Country Club. Per lui un problema alla mano sinistra e anche un guaio muscolare alla schiena.

“Dopo due mesi all’estero, sono felice di tornare a casa ma triste perché ho finito la mia ultima partita a Miami con un problema fisico. Dopo aver consultato il mio medico @drlopezmartinez oggi a Murcia e aver ricevuto la sua valutazione, non potrò andare a Monte Carlo per iniziare il tour sulla terra battuta”, così scrive Carlos sui social, dando poco dopo in un secondo tweet maggiori informazioni sul problema sofferto.

“Soffro di artrite post-traumatica alla mano sinistra e fastidio muscolare alla colonna vertebrale che ha bisogno di riposo per prepararsi a tutto ciò che verrà. Ci vediamo nel 2024 Monte Carlo!”

After two months abroad, I am happy to return home but sad because I finished my last match in Miami with physical discomfort. After visiting my doctor @drlopezmartinez in Murcia today and being evaluated, I will not be able to go to Monte Carlo to start the clay court tour. pic.twitter.com/UsJzejm1WC

— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 4, 2023