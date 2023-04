Elisabetta Cocciaretto trionfa in Messico: conquista il secondo titolo WTA 125k al San Luis Potosi Open. “Penso di aver gestito bene i momenti importanti e sono contenta della vittoria”

Il Messico sembra essere diventato il paese fortunato per la giovane tennista italiana Elisabetta Cocciaretto. La ventiduenne di Fermo ha infatti recentemente aggiunto un altro trofeo WTA 125k alla sua bacheca, vincendo il San Luis Potosi Open, torneo dotato di un montepremi di 115.000 dollari. Questa vittoria arriva dopo il successo ottenuto a ottobre sul cemento di Tampico, confermando l’affinità di Cocciaretto per i tornei messicani.

La finale del San Luis Potosi Open, disputata sui campi in terra rossa del Club Deportivo Potosino, ha visto un derby tutto italiano tra Cocciaretto, n.49 del ranking WTA e prima favorita del seeding, e la veterana Sara Errani, n.99 WTA e settima testa di serie. Nonostante un inizio in salita, la giovane tennista marchigiana ha saputo rimontare, aggiudicandosi il match per 57 64 75.

Grazie a questo risultato, Cocciaretto sale al n.44 del ranking WTA, raggiungendo il suo “best ranking”. Anche Errani, nonostante la sconfitta, riesce a migliorare la sua posizione, salendo al n.78. La partita è stata combattuta fino alla fine, con Errani che ha saputo annullare tre match-point consecutivi nel decimo gioco del terzo set, rimettendo tutto in discussione sul 5-5.

Tuttavia, la determinazione di Cocciaretto non è venuta meno: la giovane tennista ha tenuto a zero il proprio turno di battuta, portandosi sul 6-5, e si è procurata altri due match-point nel gioco successivo. Errani è riuscita a salvarne uno, ma al quinto match-point complessivo, la risposta vincente di rovescio di Cocciaretto ha costretto la rivale all’errore, consentendole di chiudere il match e conquistare il titolo.

Dichiara Elisabetta alla fine della partita: “È stata una partita molto difficile, Sara è una giocatrice davvero incredibile. La conosco molto bene, lei mi conosce altrettanto, quindi è stata molto dura, soprattutto in una finale, un tipo di match dove lei ha molta esperienza. Ma penso di aver gestito bene i momenti importanti e sono contenta della vittoria. Ho provato a lottare fino alla fine su ogni punto, e questa è sicuramente stata la chiave”.