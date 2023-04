Jannik SInner dopo la sconfitta nel torneo di Miami: “Oggi purtroppo non ho potuto giocare al meglio”. Medvedev “grazie a chi ha scelto questi campi che sono in vero cemento” (con la sintesi della finale)

Jannik Sinner ha parlato dopo la sconfitta in finale nel torneo di Miami: “Congratulazioni Medvedev per le ultime cinque finali, hai giocato un tennis incredibile, complimenti a te e al tuo team, ora incomincerà la stagione sulla terra battuta e vedremo come te la caverai lì: ti auguro il meglio. Grazie al mio team, questa mattina ci siamo svegliati che non eravamo al meglio, non ero al top, ma grazie per il sostegno.

Oggi purtroppo non ho potuto giocare al meglio, ma grazie a tutti voi e appuntamento al prossimo anno. Infine grazie a tutti quelli che rendono speciale questo torneo: due anni fa ho giocato la finale e non ho vinto, nemmeno quest’anno ce l’ho fatta. Spero in futuro di conquistare il trofeo più grosso“.

Daniil Medvedev dopo il successo dichiara: “Voglio fare i complimenti a Jannik, anche per la semifinale contro Carlos (Alcaraz ndr.). In quel momento mi sono sentito fortunato perché, mentre tu correvi sul campo, io ero già a letto. Sono certo che giocherai sicuramente molte altre finali sia quest’anno sia nelle prossime stagioni”.

“A volte riesco a contenermi e a mantenere la calma in campo, e non so chi prenda queste decisioni ma grazie a chi ha scelto questi campi che sono in vero cemento (ridendo). La prima volta che ho giocato qua ho finito dopo mezzanotte e pensavo non ci sarebbe stato nessuno a vedermi, invece c’erano ancora delle persone sugli spalti. Miami ama il tennis e io amo il tennis di Miami”.