Arthur Fils e l’ammirazione per Federer e poi Nadal: “Il mio idolo era Roger Federer, ma man mano che crescevo, ha iniziato a piacermi sempre di più vedere giocare Rafael Nadal”

Arthur Fils sta vivendo un inizio di stagione sorprendente all’età di soli 18 anni. Dopo aver vinto il suo primo Challenger della carriera ad Oeiras, il francese si trova nelle semifinali del 250 ATP di Montpellier, dopo aver battuto Richard Gasquet, Roberto Bautista Agut e Quentin Halys. Quando gli è stato chiesto chi lo ispira attualmente, Fils ha dato una risposta interessante.

“Quando vedo Carlos Alcaraz o Holger Rune vincere Grand Slam o arrivare nella seconda settimana degli Slam, mi dico che essere tra i primi 150 è un buon risultato, ma non è l’obiettivo principale di adesso. Quando vedo Carlos vincere l’US Open e giocare molto bene, penso di poter fare lo stesso. Sono esempi, cerco di imparare da loro e mi motivano”, ha detto.

E quanto ai suoi idoli? Fils ha cambiato la sua preferenza in un momento successivo. “Il mio idolo era Roger Federer, ma man mano che crescevo, ha iniziato a piacermi sempre di più veder giocare Rafael Nadal. La sua mentalità, il modo in cui combatte. Ha 22 Grand Slam. Cercherò di fare lo stesso per cercare di vincere uno, due o tre Slam”, ha dichiarato.

Infine, il francese dichiara che non si pone limiti sui suoi obiettivi. “Non ho paura di nessuno, questo è ciò che i miei genitori mi hanno insegnato. Non mi pongo limiti. Se gioco bene, migliorerò e anche la classifica sarà la conseguenza. Se alla fine dell’anno potrò raggiungere la top 10, la raggiungerò”, ha concluso.